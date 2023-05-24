Аверонский дикарь Виктор

Крестьяне отдалённого департамента Тарн на юге Франции занимались обычной работой. Когда вдруг заметили в кустах вдоль поля странное мельтешение. При ближайшем рассмотрении источником шума оказался… дикий ребёнок.
Он был одет в рваную грязную рубашку, передвигался исключительно на четвереньках, подбирая с земли какую-то пищу. Впоследствии странное существо видели ещё несколько раз в течение четырёх лет. Попытки подманить его оказывались безуспешными. Но всё же в 1800 году лесникам удалось то ли поймать, то ли приманить его.
При ближайшем рассмотрении непонятным созданием оказался подросток по виду лет 14-15. Голый, грязный, со спутанными волосами и покрытым шрамами и болячками телом.
Власти департамента Аверон поместили найдёныша в приют. Парнишка не мог говорить и издавал только отдельные звуки, напоминающие лай и завывание. Другими детьми он не интересовался, мог часами сидеть, разглядывая собственное отражение в пруду или луну в небе. Мальчик обладал низким болевым порогом, спокойно вытаскивал из огня поленья голыми руками. Во время экспериментов не реагировал на громкие звуки, но сразу настораживался, слыша очень тихие.
Людей – других детей и воспитателей найдёныш игнорировал. Ненавидел одежду и старался при любом удобном случае сорвать её и поваляться на земле. Словом, демонстрировал поведение животного, вероятно, волка.
Поскольку воспитатели приюта не обладали знаниями для привития подростку нужных навыков, мальчика перевели в парижский институт глухих. Попытки местных преподавателей обучить его хотя бы элементарным знакам, облегчающим общение, не увенчались успехом. Выяснилось что парень умственно отсталый, у него наблюдаются проблемы с координацией, плохое зрение. Куратор снял с себя ответственность за социализацию, и парень просто болтался по территории.
Пока к нему не проявил сострадание местный молодой доктор – 25-летний Жан-Марк Итард. Он забрал волчонка домой, дал ему имя Виктор и поручил заботу о приёмыше своей экономке мадам Герен.
В течение шести лет они пытались социализировать мальчика-волка. Учили отличать горячее от холодного, мокрое от сухого, носить одежду, пользоваться столовыми приборами. Однажды в дом доктора пришли на ужин гости, желавшие увидеть дикаря из Аверона и его успехи в адаптации. Несмотря на старания Итарда и Герен, Виктор не особенно их порадовал: сорвал с себя одежду, набрал со стола вкусностей и убежал в сад.
Элементарных слов парень выучить так и не смог. Но привык к домашнему труду, выполнял все распоряжения мадам Герен. Особенно Виктор любил рубить дрова: простая и тяжёлая работа, казалось, завораживала и поглощала его. И он махал топором часами, не демонстрируя ни недовольства, ни усталости.
Потом уроки доктора дали мизерный, но результат. Виктор выучил несколько слов и стал разбираться в жестах. Что интересно, этому его Жан-Марк не учил.
В попытках пробудить мозг дикаря Итард решил прибегнуть к электрошоковой терапии – прогрессивному для того периода времени методу. Но у Виктора после сеансов стали наблюдаться приступы агрессии и эпилептические припадки. Доктор завершил проект по социализации, оставил дикаря на попечение Герен и вернулся к обычной работе. Виктор из Аверона прожил с женщиной вплоть до самой смерти в 1828 году, когда ему было примерно 40 лет.
Для своего времени Итард оказался новатором и продемонстрировал действительно яркий талант в выбранной области. Доктор смог доказать, что мальчик-волк не был врождённым идиотом. Он просто потерял возможность развития в критически важный период, когда дети приобретают языковые навыки. И восстановить их, как показывает и современная практика в случае с детьми-маугли, и, соответственно, полноценно интегрировать их в общество, не представляется возможным.
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