Аверонский дикарь Виктор

При ближайшем рассмотрении непонятным созданием оказался подросток по виду лет 14-15. Голый, грязный, со спутанными волосами и покрытым шрамами и болячками телом.

Власти департамента Аверон поместили найдёныша в приют. Парнишка не мог говорить и издавал только отдельные звуки, напоминающие лай и завывание. Другими детьми он не интересовался, мог часами сидеть, разглядывая собственное отражение в пруду или луну в небе. Мальчик обладал низким болевым порогом, спокойно вытаскивал из огня поленья голыми руками. Во время экспериментов не реагировал на громкие звуки, но сразу настораживался, слыша очень тихие.

Людей – других детей и воспитателей найдёныш игнорировал. Ненавидел одежду и старался при любом удобном случае сорвать её и поваляться на земле. Словом, демонстрировал поведение животного, вероятно, волка.