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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
24 мая 2023 09:21
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2484
24
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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52  комментария
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16k
Сергей 5 часов назад
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Скоро будет:"аааа, мне 18, как все болит, я скоро умру". Тьфу, нытики епт.
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12k
Проктолог-иллюзионист 15 минут назад
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Что с логикой у этих мемопридумывальщиков? Так график плавающий или ты? Если ты в море тонешь, значит море плавающее?
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15k
_delphin_ 2 часа назад
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Звёздочки? Не, не слышал.
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384
Александр Богомолов 2 часа назад
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жена решила в огороде кукурузу посадить. я ее после этого "Никита Сергеевич" называю))
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13k
Кот Скрипалей 2 часа назад
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13k
Кот Скрипалей 2 часа назад
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Что за нах, юность отодвинули же до 40, в 25 это вообще школота.
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1k
Ugo 2 часа назад
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А в праздничные дни - спортивный праздник)))
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6k
qap 3 часа назад
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Яблоко желательно еще сначала помыть, ну и в середине есть не совсем съедобная часть. А вот бананы - шедевр природного готового блюда. В удобной экологичной упаковке, внутренняя часть полностью съедобна.
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731
Victor 3 часа назад
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я тоже так тёщу зову
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731
Victor 3 часа назад
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наденься хоть
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731
Victor 3 часа назад
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пеший тур до работы
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731
Victor 3 часа назад
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если девушку принесет, то ничего. а если мужика...
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731
Victor 3 часа назад
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и всё равно "Газель" сгорела
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Victor 3 часа назад
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моему Алиса так и говорила: вы очень трудный человек
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731
Victor 3 часа назад
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пока мужчина может - он должен спать с женщинами. когда не может - от 8 часов в день.
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1k
hammog 3 часа назад
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А вы хоть раз видели как глухонемые бухают? Я просто угорал, выпьют, поговорить охота, так они что мельницы)))
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zlopisec 4 часа назад
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Сколько лет она загоняла этого оленя?...
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