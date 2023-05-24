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Уникальная дорога в Кронштадте

Уникальная дорога в Кронштадте

Автор:
24 мая 2023 07:37
Метки: Кронштадт   Лебедев В. П.   Уникальная дорога   
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В сентябре 1941 года, в самый разгар оборонительных боев Красной Армии, в Ленинград пришла разнарядка: изготовить один миллион корпусов мин. Заказ нешуточный и никакое предприятие в короткий срок его не осилило бы. Поэтому местные власти решили задействовать всю промышленность города и прилегающих территорий. Получил свою квоту в 70 тысяч штук и Морской завод Кронштадта.

В морской крепости на тот момент уже ощущался дефицит металла. Поэтому какими бы ни были запасы крупнейшего судостроительного предприятия надо было изыскивать дополнительные ресурсы. И тогда заводское начальство обратило свой взор на мостовую. Она в Кронштадте была на тот момент по-настоящему уникальной.


Точнее уникальной была та её часть, которая соединяла Морской завод с Петровским адмиралтейством. Вместо привычного булыжника, или более современного асфальта, здесь было сплетено причудливое кружево из чугунных не то шестеренок, не то шашек. В народе эту мостовую так и прозвали – ажурной.


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Своим появлением на свет она обязана строителю Морского, а тогда Пароходного, завода инженеру Лебедеву В. П. Он видел свою задачу гораздо шире построения одних ангаров и потому во время одной из поездок в США обратил внимание на то, как вымощены улицы Бостона и Чикаго. Это и были те самые шашечки или шестерёнки.

Для предприятия, которое подходило вплотную к морю очень остро стоял вопрос состояния подъездных дорог. Булыжник на них долго не задерживался, под него проникала влага, приводя в негодность всё покрытие. Проблема, видимо, волновала и инженера Лебедева. Из США он берёт в Россию несколько чугунных образцов американского производства.

А уже на месте по ним отлили небольшую партию плиток, чтобы выложить заводской двор. Результаты эксперимента всем понравились и в качестве следующей опытной площадки решили использовать подъездной путь к заводу, ведущий через Пеньковый мост. Каких-то 160 метров влетели буквально в копеечку, 40 тысяч рублей серебром – деньги по тем временам огромные. Но эффект имел общегородское значение, а значит и затраты оправдались.

Качество дороги оценили многие. Через год работы пришлось возобновить, чтобы выложить еще три километра пути – от Пароходного завода до Петровского адмиралтейства. Этот участок транспортной артерии города простоял без ремонта 80 лет. И только крайняя военная необходимость заставила покуситься на чугунные шашечки.


Естественно, корпуса мин были отлиты к назначенному сроку.


А в Кронштадте остался лишь небольшой участок ажурной мостовой – в районе Пенькового моста и на Якорной площади, почти у самого подножия Кронштадтского собора.

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Метки: Кронштадт   Лебедев В. П.   Уникальная дорога   
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4  комментария
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Лёха Лёха Час назад
80 лет без ремонта... Так значит в нашей стране знают, как делать хорошие дороги. Просто целенаправленно не делают
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Иван Кемеров

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