Уникальная дорога в Кронштадте

В морской крепости на тот момент уже ощущался дефицит металла. Поэтому какими бы ни были запасы крупнейшего судостроительного предприятия надо было изыскивать дополнительные ресурсы. И тогда заводское начальство обратило свой взор на мостовую. Она в Кронштадте была на тот момент по-настоящему уникальной.

Точнее уникальной была та её часть, которая соединяла Морской завод с Петровским адмиралтейством. Вместо привычного булыжника, или более современного асфальта, здесь было сплетено причудливое кружево из чугунных не то шестеренок, не то шашек. В народе эту мостовую так и прозвали – ажурной.