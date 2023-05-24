Уникальная дорога в Кронштадте

В сентябре 1941 года, в самый разгар оборонительных боев Красной Армии, в Ленинград пришла разнарядка: изготовить один миллион корпусов мин. Заказ нешуточный и никакое предприятие в короткий срок его не осилило бы. Поэтому местные власти решили задействовать всю промышленность города и прилегающих территорий. Получил свою квоту в 70 тысяч штук и Морской завод Кронштадта.
В морской крепости на тот момент уже ощущался дефицит металла. Поэтому какими бы ни были запасы крупнейшего судостроительного предприятия надо было изыскивать дополнительные ресурсы. И тогда заводское начальство обратило свой взор на мостовую. Она в Кронштадте была на тот момент по-настоящему уникальной.
Точнее уникальной была та её часть, которая соединяла Морской завод с Петровским адмиралтейством. Вместо привычного булыжника, или более современного асфальта, здесь было сплетено причудливое кружево из чугунных не то шестеренок, не то шашек. В народе эту мостовую так и прозвали – ажурной.
Своим появлением на свет она обязана строителю Морского, а тогда Пароходного, завода инженеру Лебедеву В. П. Он видел свою задачу гораздо шире построения одних ангаров и потому во время одной из поездок в США обратил внимание на то, как вымощены улицы Бостона и Чикаго. Это и были те самые шашечки или шестерёнки.
Для предприятия, которое подходило вплотную к морю очень остро стоял вопрос состояния подъездных дорог. Булыжник на них долго не задерживался, под него проникала влага, приводя в негодность всё покрытие. Проблема, видимо, волновала и инженера Лебедева. Из США он берёт в Россию несколько чугунных образцов американского производства.
А уже на месте по ним отлили небольшую партию плиток, чтобы выложить заводской двор. Результаты эксперимента всем понравились и в качестве следующей опытной площадки решили использовать подъездной путь к заводу, ведущий через Пеньковый мост. Каких-то 160 метров влетели буквально в копеечку, 40 тысяч рублей серебром – деньги по тем временам огромные. Но эффект имел общегородское значение, а значит и затраты оправдались.
Качество дороги оценили многие. Через год работы пришлось возобновить, чтобы выложить еще три километра пути – от Пароходного завода до Петровского адмиралтейства. Этот участок транспортной артерии города простоял без ремонта 80 лет. И только крайняя военная необходимость заставила покуситься на чугунные шашечки.
Естественно, корпуса мин были отлиты к назначенному сроку.
А в Кронштадте остался лишь небольшой участок ажурной мостовой – в районе Пенькового моста и на Якорной площади, почти у самого подножия Кронштадтского собора.
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Может потому и не восстановили после войны.