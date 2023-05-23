Adobe добавит генератор AI-изображений в Photoshop

Сегодня была запущена уже бета-версия Generative Fill, в Adobe говорят, что полноценная версия для Photoshop появится позже в этом году.



Generative Fill заполняет недостающие фрагменты изображения с помощью простых команд, предлагая три варианта на выбор. При этом пользователи могут не использовать “текстовую подсказку”, система попытается изменить изображение самостоятельно. Но, по словам разработчиков, будет работать лучше, если дать ей какое-то направление. В Adobe также заявили, что их AI модель обучается только на контенте, на который у компании есть авторские права. А значит все, что создано с этой функцией можно использовать в коммерческих целях. Сейчас в этой области есть серьезные проблемы — многие AI изучают работы художников и дизайнеров, а потом генерируют изображения, где заметны элементы, стилистические приемы (или даже подписи) конкретных авторов, что может повлечь судебные иски.