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Adobe добавит генератор AI-изображений в Photoshop

Adobe добавит генератор AI-изображений в Photoshop

Автор:
23 мая 2023 17:43
Метки: Adobe   Photoshop   генератор AI-изображений   
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Популярный редактор изображений получит функцию Generative Fill — это новый инструмент, который использует искусственный интеллект. Он позволяет добавлять и удалять объекты с помощью текстовых команд, а также “расширять границы” картинки. Понятный пример — на видео. Пользователь выделяет область, просит AI дорисовать желтую разметку на дороге и мгновенно получает готовое изображение. Функция впервые использует генератор изображений Firefly от Adobe , который был выпущен в качестве бета-версии в марте.
Сегодня была запущена уже бета-версия Generative Fill, в Adobe говорят, что полноценная версия для Photoshop появится позже в этом году.

Generative Fill заполняет недостающие фрагменты изображения с помощью простых команд, предлагая три варианта на выбор. При этом пользователи могут не использовать “текстовую подсказку”, система попытается изменить изображение самостоятельно. Но, по словам разработчиков, будет работать лучше, если дать ей какое-то направление. В Adobe также заявили, что их AI модель обучается только на контенте, на который у компании есть авторские права. А значит все, что создано с этой функцией можно использовать в коммерческих целях. Сейчас в этой области есть серьезные проблемы — многие AI изучают работы художников и дизайнеров, а потом генерируют изображения, где заметны элементы, стилистические приемы (или даже подписи) конкретных авторов, что может повлечь судебные иски.

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Метки: Adobe   Photoshop   генератор AI-изображений   
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6  комментариев
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1k
Mrak OBOY 2 часа назад
круто! только сколько графистов скоро заменит искусственный интеллект?
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1k
bigkoss 44 минуты назад
Сами себя зарывают? И та политика адобы мяго говоря жопная...
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3k
poбт 59 минут назад
очевидно доступно онли онлайн и кряки уже не спасут
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936
ruslan d 2 часа назад
Шикарно
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