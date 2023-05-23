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15 ситуаций, которые могла спровоцировать только ЯЖЕМАТЬ

15 ситуаций, которые могла спровоцировать только ЯЖЕМАТЬ

Автор:
23 мая 2023 10:31
Сообщество : Юмор
Метки: Дурочки   Прикол   бедныедети   он же ребенок   отдайтебесплатно   фото   яжематери   яжемать   
2549
16

Феномен безумных матерей, которые считают, что им все должны, по-прежнему существует. Перед вами истории и ситуации с новоиспечёнными родительницами, у которых к миру потребительское отношение.

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Метки: Дурочки   Прикол   бедныедети   он же ребенок   отдайтебесплатно   фото   яжематери   яжемать   
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14  комментариев
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920
ruslan d Час назад
Кого только не трахают ...
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6k
Владимир 10 минут назад
Парад конченых..
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45k
Aleksandr 11 минут назад
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3k
Горбовский Полчаса назад
в советские годы был т.н. "налог на бездетность", который снимали только с мужиков... может, оттуда всё и пошло - я родила, теперь мне все должны?
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12k
Енот Полиграфович Полчаса назад
Вот откуда в русском языке столько матерных слов...
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276
Юрий Алматы 38 минут назад
Комментарий к фото
Вот чайка хитрожопая. Если он на севере работает, значит вахта, то есть почти не бывает дома, кого она тогда кормить, обстирывать собралась? А для секса он на севере себе подругу, скорей всего, уже нашёл (там у него секс будет более регулярный). Спрашивается: зачем ему халявщица с прицепом, ну ведь не просто так муж сбежал (именно сбежал, в противном случае, написала бы - вдова, а не мать-одиночка)?
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16k
Совранский 53 минуты назад
в каждой психушке - свои погремушки!
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6
Lion (BY) Час назад
Что у них вместо мозга?
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543
RDV Час назад
Комментарий к фото
так и хочется ответь - да иди ты накуй, епанутая овца)
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Спелая кукурузинка

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