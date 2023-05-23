15 ситуаций, которые могла спровоцировать только ЯЖЕМАТЬ

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Феномен безумных матерей, которые считают, что им все должны, по-прежнему существует. Перед вами истории и ситуации с новоиспечёнными родительницами, у которых к миру потребительское отношение.
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(занудам: да, я знаю, что формируется по-другому, но смысл тот же)