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Откуда берутся такие яжматери?

Откуда берутся такие яжматери?

Автор:
23 мая 2023 00:31
Метки: яжмать   
916
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"Чмо! Пошел вон! Мой ребёнок будет здесь играть!"
В Питере мигрантка и 2 ее подруги напали на 10-летнего ребенка за то, что тот случайно попал мячом в ее сына (плачет на видео). Это случилось на футбольном поле, где по задумке дети и играют с мячом.
Женщина оскорбляла чужого ребенка, замахивалась на него, угрожала расправой от лица своего мужа, и после попыталась выгнать ребят с поля.
Когда была замечена съемка - эта компания подбежала к автору ролика и стала угрожать за фиксацию инцидента.

Источник:

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124k
БрОдЯгА 45 минут назад
Молодец
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303
устал я от вас 14 минут назад
мразота какая-то... даже не знает сколько лет её найобышу... толи 8 толи 9.. опять таки хрен ли оно тусуется а не работает? Видно же же что тупая, а от безделия даже у умных женщин крышу срывает, а тут и дура и страшная... на работе должна быть минимум 10 часов в сутки.
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