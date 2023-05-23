Откуда берутся такие яжматери?

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"Чмо! Пошел вон! Мой ребёнок будет здесь играть!"
В Питере мигрантка и 2 ее подруги напали на 10-летнего ребенка за то, что тот случайно попал мячом в ее сына (плачет на видео). Это случилось на футбольном поле, где по задумке дети и играют с мячом.
Женщина оскорбляла чужого ребенка, замахивалась на него, угрожала расправой от лица своего мужа, и после попыталась выгнать ребят с поля.
Когда была замечена съемка - эта компания подбежала к автору ролика и стала угрожать за фиксацию инцидента.
В Питере мигрантка и 2 ее подруги напали на 10-летнего ребенка за то, что тот случайно попал мячом в ее сына (плачет на видео). Это случилось на футбольном поле, где по задумке дети и играют с мячом.
Женщина оскорбляла чужого ребенка, замахивалась на него, угрожала расправой от лица своего мужа, и после попыталась выгнать ребят с поля.
Когда была замечена съемка - эта компания подбежала к автору ролика и стала угрожать за фиксацию инцидента.
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Метки: яжмать
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