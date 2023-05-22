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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится
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Он под покровительством Ильича!
Чувак просто загрустил. Купил навороченную торцовку Бош хрен знает за какую сумму! Приволок её домой, весь в мыле. И тут вспомнил, что у нас напряжение 220V, а торцовка на 110! Короче, её можно только обнимать