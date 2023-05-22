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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
22 мая 2023 23:09
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1418
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится

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7  комментариев
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87k
Taras Kozalupko 8 часов назад
Этому сервису можно доверять без календарей с голыми бабами.
Он под покровительством Ильича!

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28k
Юрьевич 6 часов назад
Не!
Чувак просто загрустил. Купил навороченную торцовку Бош хрен знает за какую сумму! Приволок её домой, весь в мыле. И тут вспомнил, что у нас напряжение 220V, а торцовка на 110! Короче, её можно только обнимать

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32k
АнтонПолднев 6 часов назад
Ну не знаю к чему ирония... В баре напротив моего дома 1000 литр Абсолюта, а на 500 можно купить полкурицы гриль, лаваша и запить. Достойно по моему. Но если в Азбуку вкуса собрались, тогда конечно можно над ними и пострематься
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22k
babuby 7 часов назад
Ну да. Девушка думает -"И нахрена этому дураку торцовка на напряжение 110в, когда в сети у нас в стране 220-240в? Во дебил!"
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33k
Андрей Иванов 8 часов назад
А можно видео, где на это место получают грязь, песок, лёд, соль? Я сейчас не про лапу собаки
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11k
kaboza 8 часов назад
йпт..моя прелесть))
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33k
Андрей Иванов 8 часов назад
Это реклама второй части? Где можно посмотреть?
Ссылка youtu.be
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