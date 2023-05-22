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Сброс воды из плотины ГЭС

Сброс воды из плотины ГЭС

Автор:
22 мая 2023 12:35
Метки: ГЭС Вербунд   плотина   сброс воды   
1164
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Сброс воды из плотины ГЭС компании Вербунд, расположенной в Австрии.
20 000 литров в секунду, скорость 50 м/с, давление воды 190 м.

Источник:

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Метки: ГЭС Вербунд   плотина   сброс воды   
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6  комментариев
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1k
Максим Макашев Час назад
давление воды 190 м
******************
а с каких пор у нас ДАВЛЕНИЕ измеряется в МЕТРАХ?
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16k
Алекс 16 минут назад
Я так душ принимаю.
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18k
Bill Час назад
Verbund - это название компании, а не географическое место.
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