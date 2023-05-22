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Сброс воды из плотины ГЭС компании Вербунд, расположенной в Австрии.
20 000 литров в секунду, скорость 50 м/с, давление воды 190 м.
20 000 литров в секунду, скорость 50 м/с, давление воды 190 м.
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Метки: ГЭС Вербунд плотина сброс воды
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