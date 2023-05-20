Прогулка по Москве 1967 года

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Москва прошлого. Сегодня мы попадём в 1967 год: со дня Октябрьской революции прошло 50 лет, на экраны страны выходит "Кавказская пленница", а в Москве только-только построили Останкинскую телебашню.
Интересного просмотра!
1.
Пожалуй, именно с телебашни мы и начнём. Вот так выглядел один из завершающих этапов её строительства. Фото сделано с Шереметьевской улицы.
2.
А это - другая глобальная стройка Москвы того времени. Завершается формирование проспекта Калинина (ныне - улица Новый Арбат).
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9.
Французская певица Мирей Матьё в 1967 году посетила Москву и прогулялась по городу. На фото - Мирей у очереди за беляшами на ВДНХ.
14.
Троллейбус СВаРЗ-ТС2 на Пушкинской площади. 135 подобных троллейбусов было произведено, но ни один из них до наших дней, увы, не сохранился.
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