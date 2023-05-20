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Прогулка по Москве 1967 года

Прогулка по Москве 1967 года

Автор:
20 мая 2023 22:02
Метки: СССР   история   фото   
175
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Москва прошлого. Сегодня мы попадём в 1967 год: со дня Октябрьской революции прошло 50 лет, на экраны страны выходит "Кавказская пленница", а в Москве только-только построили Останкинскую телебашню.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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