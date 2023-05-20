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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
20 мая 2023 21:53
Метки: СССР   история   фото   
482
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения.

Интересного просмотра!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Master Bo 11 часов назад
на 11 фотографии ДК "Мир" в Лыткарино.
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