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"Маленький Мир" Ирины Верхградской (куклы)

"Маленький Мир" Ирины Верхградской (куклы)

Автор:
20 мая 2023 21:41
Метки: СССР   история   куклы   фото   
213
52

Ирина Верхградская сделала свою первую куклу еще в детстве, но затем, запутавшись в повседневной рутине, забыла о своем увлечении. Снова вернуться к любимому занятию женщине удалось лишь спустя 30 лет, когда у нее уже появились свои дети. Именно для них Ирина и сшила первых кукол.

Сейчас коллекция мастерицы насчитывает более 1,5 тысяч миниатюрных игрушек.

Интересного просмотра!

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Метки: СССР   история   куклы   фото   
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49k
Прораб 3 часа назад
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52k
smakido 2 часа назад
Этот "Маленький Мир" - такой замечательный, светлый и добрый. Он вернул меня туда, где много лет назад была жива самая родная моя бабуля, сосед дедушка Гриша, у которого были блестящие ордена и медали на пиджаке, рыжий кот на окошке, поющий патефон за стеной у одинокой соседки, вязаные полосатые носочки, которые вязала мне бабушка. Спасибо за все это талантливому мастеру Ирине Верхградской, желаю ей дальнейших творческих успехов!
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87k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Тепло, от души сделано!
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