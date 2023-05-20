"Маленький Мир" Ирины Верхградской (куклы)

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Ирина Верхградская сделала свою первую куклу еще в детстве, но затем, запутавшись в повседневной рутине, забыла о своем увлечении. Снова вернуться к любимому занятию женщине удалось лишь спустя 30 лет, когда у нее уже появились свои дети. Именно для них Ирина и сшила первых кукол.
Сейчас коллекция мастерицы насчитывает более 1,5 тысяч миниатюрных игрушек.
Интересного просмотра!
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