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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Визит Маргарет Тэтчер в Нижний Новгород, 1993 год.
Одним из магазинов, привлекших внимание Маргарет Тэтчер, стал магазин молочных продуктов "Дмитриевский". (Дом, в котором расположен магазин, принадлежал известному фотографу Максиму Дмитриеву, в нем же находится Музей фотографии.) В то время это был первый частный магазин в Нижнем, выкупленный на аукционе в феврале 1992 года.
5.
Московские пенсионеры пытаются получить бесплатную капусту от фермеров, протестующих против засилия кавказцев на столичных рынках. 17 ноября, 1999
26.
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