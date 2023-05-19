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В московской ночлежке для бездомных персонал издевается над пожилыми и теми, кому нужна помощь

Автор:
19 мая 2023 18:05
Метки: Эдвард Билла   блогер   в ответ на просьбу старушки   
580
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Показательное видео блогера Эдварда Билла, который загримированный под пенсионерку, пришел в такую организацию – но в ответ на просьбу «старушки» воспользоваться туалетом, получил нецензурные оскорбления и угрозы. Тогда блогер решил проучить сотрудника соцслужбы, принявшего его за беспомощную пенсионерку.


В новой социальной роли пранкер Эдвард Билл может доставить серьезные проблемы московской мэрии накануне сентябрьских выборов – проверяя таким образом социальные службы города.

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Метки: Эдвард Билла   блогер   в ответ на просьбу старушки   
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8  комментариев
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23k
SolomonA 3 часа назад
Вот что крест... э суд животворящий делает! Глядишь - и от блогера польза будет...
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273
ЧЕбуратор 40 минут назад
The Bil решил взяться за ум?
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7k
Дмитрий Час назад
Сильный всегда прав....По крайнем мере сразу.....
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38k
Вепс 2 часа назад
Судя по всему жизнь его ничему не научила, так и пытается зарабатывать не работая. Уже в кино б чтоли пошел снималься, раз такой харизматичный. Была бы польза, а в этих роликах пользы нет.
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4k
Горожанин 2 часа назад
А вот интересно, власть отреагирует на такого "социального" работника? Или своим пиаром будет заниматься, бессмысленным, беспощадным и неимеющим реального отношения к людям.
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