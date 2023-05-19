В московской ночлежке для бездомных персонал издевается над пожилыми и теми, кому нужна помощь

Показательное видео блогера Эдварда Билла, который загримированный под пенсионерку, пришел в такую организацию – но в ответ на просьбу «старушки» воспользоваться туалетом, получил нецензурные оскорбления и угрозы. Тогда блогер решил проучить сотрудника соцслужбы, принявшего его за беспомощную пенсионерку.
В новой социальной роли пранкер Эдвард Билл может доставить серьезные проблемы московской мэрии накануне сентябрьских выборов – проверяя таким образом социальные службы города.
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