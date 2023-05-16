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Это могла быть твоя жена, но ты не нефтяник

Это могла быть твоя жена, но ты не нефтяник

Автор:
16 мая 2023 10:43
Метки: жена нефтяника   мукла   содержанка   
1072
1
1
Всего 1.5 млн. в месяц на "красоту"... А еще и одевать надо

Источник:

Метки: жена нефтяника   мукла   содержанка   
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16  комментариев
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3k
Александр Час назад
Бесполезное во всех отношениях существо...
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27k
Serg2001 15 минут назад
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12k
Linuksoid Полчаса назад
Слишком наигранно.
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11k
Евгений Полчаса назад
Судя по её виду, большую часть этих денег, она проигрывает в казино.
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25k
Сибиряк 47 минут назад
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83
ЧЕбуратор 49 минут назад
А "визитка"-то страшненькая.
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5k
Старичок 49 минут назад
беда.
и ведь эти недоразумения влияют на подростающие, и не только, поколения.
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7k
Echo 50 минут назад
Это транс что ли ?
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5k
Александр 51 минуту назад
Какой ужас... Хотя, знаете, если с неё всю эту "боевую раскраску" убрать, то вполне себе баба окажется, вероятно... Но то, что на видео-только оторопь вызывает!
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11k
Rus77 53 минуты назад
Это недоразумение на 1500 еле тянет)
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3k
Алекс Чебурашкин 55 минут назад
мало того что страшная так еще и глупая!
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8k
Колорад 55 минут назад
Да уж, страшненькая, конечно, да еще за 1,5 ляма в месяц.
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4k
Денис 58 минут назад
Ипать. Что это было.
Первый раз в жизни порадовался, что я не нефтянник.
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9k
SSD 59 минут назад
Всего 1.5 млн. в месяц - а выглядит, как чувырла. Надо у азиаток учиться, они за 15 мин макияжа нового человека "рисуют". )

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15k
banzai7 Час назад
А сама село-колхоз.
В голове пустота
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