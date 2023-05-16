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dotcomma
Это могла быть твоя жена, но ты не нефтяник
Автор:
dotcomma
16 мая 2023 10:43
Метки:
жена нефтяника
мукла
содержанка
1072
1
1
Всего 1.5 млн. в месяц на "красоту"... А еще и одевать надо
0
Всего 1.5 млн. в месяц на "красоту"... А еще и одевать надо
2023-05-16T10:43:58+03:00
Источник:
Метки:
жена нефтяника
мукла
содержанка
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16
комментариев
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3k
Александр
Час назад
Бесполезное во всех отношениях существо...
13
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27k
Serg2001
15 минут назад
2
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12k
Linuksoid
Полчаса назад
Слишком наигранно.
2
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11k
Евгений
Полчаса назад
Судя по её виду, большую часть этих денег, она проигрывает в казино.
0
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25k
Сибиряк
47 минут назад
5
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83
ЧЕбуратор
49 минут назад
А "визитка"-то страшненькая.
3
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5k
Старичок
49 минут назад
беда.
и ведь эти недоразумения влияют на подростающие, и не только, поколения.
2
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7k
Echo
50 минут назад
Это транс что ли ?
1
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5k
Александр
51 минуту назад
Какой ужас... Хотя, знаете, если с неё всю эту "боевую раскраску" убрать, то вполне себе баба окажется, вероятно... Но то, что на видео-только оторопь вызывает!
0
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11k
Rus77
53 минуты назад
Это недоразумение на 1500 еле тянет)
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3k
Алекс Чебурашкин
55 минут назад
мало того что страшная так еще и глупая!
5
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8k
Колорад
55 минут назад
Да уж, страшненькая, конечно, да еще за 1,5 ляма в месяц.
1
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4k
Денис
58 минут назад
Ипать. Что это было.
Первый раз в жизни порадовался, что я не нефтянник.
5
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9k
SSD
59 минут назад
Всего 1.5 млн. в месяц - а выглядит, как чувырла. Надо у азиаток учиться, они за 15 мин макияжа нового человека "рисуют". )
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16k
Поручик
SSD
40 минут назад
Угу. Тут главное - иметь крепкие нервы, и не обосраться, проснувшись утром: девицы же перед сном часто смывают макияж... Ночью-то - темно (да часто и не особо важно по пьяни
). А вот с утра...
Мне пару раз даже хотелось застрелиться: "неужели я вчера трахнул ЭТО?!
"
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15k
banzai7
Час назад
А сама село-колхоз.
В голове пустота
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и ведь эти недоразумения влияют на подростающие, и не только, поколения.
Первый раз в жизни порадовался, что я не нефтянник.
Мне пару раз даже хотелось застрелиться: "неужели я вчера трахнул ЭТО?! "
В голове пустота