Запретный остров

Фотографы, журналисты и учёные со всего мира моментально слетелись в эту акваторию океана, чтобы увидеть всё собственными глазами. Но извержение продолжалось ещё несколько дней, всё вокруг было окутано тучами вулканического пепла, столб его был виден в Рейкьявике на расстоянии 120 км.

Только к концу ноября остров можно было разглядеть, а в конце января 1964 года он уже возвышался на 50 метров над уровнем моря и площадь его поверхности составила 2,5 кв.км. Правительственным решением ему было присвоено имя Сюртсей в честь Сюртура – владыки Муспельхейма и повелителя огненных великанов. Согласно скандинавской мифологии, когда наступит Рагнарёк и падут все боги, Сюртур метнёт огонь на землю и сожжёт весь мир. Довольно мрачное имя было выбрано для новорождённого, что совсем не понравилось исландцам. И в народе остров прозвали «Пресли» в честь Элвиса Пресли, потому что форма острова в то время сильно напоминало причёску короля рок-н-рола.

Для учёных же этот остров стал настоящим подарком. Поначалу все опасались, что он просуществует недолго. Если и не опустится снова на дно океана, то его погубит эрозия. И действительно за 40 лет существования площадь поверхности острова уменьшилась вдвое. Но с середины 80-х годов темп эрозии резко замедлился. Специалисты утверждают, что через несколько лет он перестанет разрушаться.