Запретный остров

Существует остров, на котором с начала его появления проводится научный эксперимент. Доступ людей туда запрещен. Всех ученых, кто туда прибывает для исследований обыскивают на предмет запрещенных вещей.
Где это и что там происходит?
Рождение нового острова из глубин океана – событие планетарного масштаба. Так же формировались континенты много миллионов лет назад, задолго до появления на них жизни. А остров, поднявшийся над поверхностью океана в результате извержения подводного вулкана в наши дни предоставляет уникальную возможность учёным исследовать процессы возникновения и распространения жизни на земле в условиях природной лаборатории. Такое невероятное событие произошло 14 ноября 1963 г вблизи южной оконечности Исландии в группе вулканических островов Вестманнаэйяр. По счастливой случайности этому были свидетели.
Ранним утром того дня рыболовецкое судно «Айлейфер II» шло в водах Атлантики вблизи южных берегов Исландии в поисках косяков трески. Океан был спокоен. Неожиданно корабль получил удар волны, сильно накренился, а когда восстановил равновесие, моряки увидели столб дыма, поднимающийся с водной глади. Решив, что какое-то другое судно терпит бедствие, экипаж поспешил на помощь. Но когда «Айлейфер II» приблизился к источнику дыма, стало ясно, что никакого судна там нет, за пожар были приняты клубы пара и огня от извержения подводного вулкана. Во избежание опасности капитан поспешил взять обратный курс. Так рыбаки оказались свидетелями крайне редкого события — рождения острова.
Фотографы, журналисты и учёные со всего мира моментально слетелись в эту акваторию океана, чтобы увидеть всё собственными глазами. Но извержение продолжалось ещё несколько дней, всё вокруг было окутано тучами вулканического пепла, столб его был виден в Рейкьявике на расстоянии 120 км.
Только к концу ноября остров можно было разглядеть, а в конце января 1964 года он уже возвышался на 50 метров над уровнем моря и площадь его поверхности составила 2,5 кв.км. Правительственным решением ему было присвоено имя Сюртсей в честь Сюртура – владыки Муспельхейма и повелителя огненных великанов. Согласно скандинавской мифологии, когда наступит Рагнарёк и падут все боги, Сюртур метнёт огонь на землю и сожжёт весь мир. Довольно мрачное имя было выбрано для новорождённого, что совсем не понравилось исландцам. И в народе остров прозвали «Пресли» в честь Элвиса Пресли, потому что форма острова в то время сильно напоминало причёску короля рок-н-рола.
Для учёных же этот остров стал настоящим подарком. Поначалу все опасались, что он просуществует недолго. Если и не опустится снова на дно океана, то его погубит эрозия. И действительно за 40 лет существования площадь поверхности острова уменьшилась вдвое. Но с середины 80-х годов темп эрозии резко замедлился. Специалисты утверждают, что через несколько лет он перестанет разрушаться.
С момента появления твёрдой породы выше уровня океана на Сюртсее проводятся научные исследования. Для чистоты эксперимента доступ сюда ограничен. С самого начала учёными было точно установлено, что бактерии и прочие микроорганизмы поселились на Сюртсее уже в первые часы рождения острова. В 1965 г стали появляться растения, вначале, как и ожидалось, это были мхи и лишайники. В середине 80-х годов здесь насчитывалось уже более 20 видов растений. Первой расцвела здесь морская горчица. В 1998 был обнаружен первый кустарник – ива филиколистная. К 2008 уже было найдено 69 видов растений. Ежегодно на острове появляется от 2 до 5 новых видов растений.
Сюртсей лежит на пути перелётных птиц. Птицы удобряют своим помётом бесплодный остров, и, занося в него непереваренные зёрна растений, способствуют интенсивному распространению флоры на его территории.
Но и сами пернатые начали обживать необитаемый остров. Первыми появились буревестники и гагарки, затем чайки свили здесь гнёзда, поселились лебеди, гуси, вороны. В 21 веке уже обнаружились гнездовья тупиков. Насекомые тоже быстро освоились в новой среде. Теперь здесь полно червей, пауков, мух, жуков, клещей и других малых существ. Морские воды вокруг богаты рыбой и планктоном.
Сюртсей по-прежнему необитаем. Для исследователей построена небольшая хибара, в которой они могут переночевать при необходимости. Все прибывающие на остров тщательно досматриваются, чтобы никакие растения или животные не были внесены в эту экосистему. Эксперимент продолжается.
Источник:
С тех пор все посетители острова обязаны брать с собой мобильный туалет в виде пакета.
"Все прибывающие на остров тщательно досматриваются, чтобы никакие растения или животные не были внесены в эту экосистему. Эксперимент продолжается."