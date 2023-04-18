В зоопарке появились в один день тигрята и львята

В зоопарке Барнаула тигрица Багира и львица Ая родили малышей в один день, на Пасху
«Удивительные, восхитительные и волшебные события произошли в зоопарке в праздник Пасхи! В первые часы праздника Багира (тигрица. — Прим. ред.) уже шестой раз стала мамой, а в последние часы праздника эстафету приняла Ая (львица. — Прим. ред.), четвертый раз став мамочкой», — говорится в публикации.
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Тигрица уже «согласилась» на первую семейную съемку, а львица пока «осторожничает».
«Наши мамочки Багира и Ая уже второй раз принимают решение рожать в один день», — рассказали в зоопарке.
При этом тигрица Багира второй раз рожает именно в праздник Светлой Пасхи.
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