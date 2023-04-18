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В зоопарке появились в один день тигрята и львята

В зоопарке появились в один день тигрята и львята

Автор:
18 апреля 2023 18:14
Сообщество : Животные
Метки: Ferae   барнаул   большие кошки   зоопарки   львица   львята   тигрица   тигрята   
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В зоопарке Барнаула тигрица Багира и львица Ая родили малышей в один день, на Пасху

«Удивительные, восхитительные и волшебные события произошли в зоопарке в праздник Пасхи! В первые часы праздника Багира (тигрица. — Прим. ред.) уже шестой раз стала мамой, а в последние часы праздника эстафету приняла Ая (львица. — Прим. ред.), четвертый раз став мамочкой», — говорится в публикации.



Тигрица уже «согласилась» на первую семейную съемку, а львица пока «осторожничает».


«Наши мамочки Багира и Ая уже второй раз принимают решение рожать в один день», — рассказали в зоопарке.


При этом тигрица Багира второй раз рожает именно в праздник Светлой Пасхи.



Источник:

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Метки: Ferae   барнаул   большие кошки   зоопарки   львица   львята   тигрица   тигрята   
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5  комментариев
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3k
Pioner76 2 часа назад
Как мило.
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ManRox 41 минуту назад
Красота!
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hhwost Час назад
"Багира" вообще-то мужское имя
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Александр Сучков Час назад
Какой то настырный котенок)))
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Peter Griffin 2 часа назад
Кошек "много" не бывает.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
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