В зоопарке появились в один день тигрята и львята

Тигрица уже «согласилась» на первую семейную съемку, а львица пока «осторожничает».

«Наши мамочки Багира и Ая уже второй раз принимают решение рожать в один день», — рассказали в зоопарке.

При этом тигрица Багира второй раз рожает именно в праздник Светлой Пасхи.