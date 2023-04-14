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Подборка прикольных, и смешных картинок для утреннего настроения.
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Метки: Приколы Юмор настроение
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Такого я ещё не встречала.
Пошли проблемы с зубами. Пришёл к стоматологу: "Что за фигня во рту творится?",
а она: "Вам сколько лет? Что же Вы хотели?"
Вспомнил "Легенду о Нараяме".
Я к чему - гигиеной возраст не обманешь.
У нас по страховке только вырвать зуб можно. Но не факт, что тот удалят. Последний раз даже удалял платно.