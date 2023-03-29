Почему у богемы нет права на «нейтральность»

FISHKINET
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14... Сетевые тролли осмеяли тату-мастера, нарисовавшего звезды на лице клиентки Сетевые тролли осмеяли тату-мастера, нарисовавшего звезды на лице... Муми-тролли уходят из России Муми-тролли уходят из России 35 любопытных фото, которыми поделились на просторах сети 35 любопытных фото, которыми поделились на просторах сети Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки Украинцы, поддерживающие Россию Украинцы, поддерживающие Россию Дружба: парень поднял настроение уличным торговцам из Китая Дружба: парень поднял настроение уличным торговцам из Китая Водоём, в котором лучше не купаться голышом Водоём, в котором лучше не купаться голышом Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 марта Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 марта 30 примеров отличного современного дизайна 30 примеров отличного современного дизайна «Я не горжусь больше тем, что я немец»: гражданин Германии включил гимн СССР в Берлине «Я не горжусь больше тем, что я немец»: гражданин Германии включил... Полезные советы, которые просто... есть Полезные советы, которые просто... есть Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не смог поставить диагноз Хозяин рассказал, как нейросеть спасла собаку, когда ветеринар не... Шуточные подарки, которые никому не нужны, но всё равно вызывают улыбку Шуточные подарки, которые никому не нужны, но всё равно вызывают... Как учёные обнаружили пятый слой Земли и при чём здесь катастрофа в Турции Как учёные обнаружили пятый слой Земли и при чём здесь катастрофа... Голодная пушистая банда Голодная пушистая банда Австралиец нашел огромный золотой самородок Австралиец нашел огромный золотой самородок «У нас есть все моральные права пользоваться пиратскими методами»: красноярский депутат показала, как «заимствовать» зарубежные фильмы «У нас есть все моральные права пользоваться пиратскими методами»:... Под Челябинском водитель автокрана задел ЛЭП и едва не сгорел от удара током Под Челябинском водитель автокрана задел ЛЭП и едва не сгорел от...
Почему у богемы нет права на «нейтральность»

Почему у богемы нет права на «нейтральность»

Автор:
29 марта 2023 05:12
Метки: богема   нейтральность   я за мир   
648
2

В Краснодаре отменили концерт некой «нейтральной» певицы, которая в сентябре выступала «за мир» и заявляла, что «любит украину». Я специально не называю фамилии, так как не хочу переводить пост в формат светской хроники или охоты на ведьму. Суть не в конкретно этой "певице", которую я не знаю и знать не хочу, а в позиции нашей творческой интеллигенции в целом.


Кто из нас не за мир? Мы все за мир, начиная с Владимира Путина. И я тоже за мир. Ну, серьёзно, никто, кроме маньяков, не хочет воевать — в России, во всяком случае. Все люди братья, и спорные вопросы надо решать за столом переговоров, а не на войне. Ну, если есть такой выбор, разумеется.

Кто из нас не любит украину? Да мы все любим. Гоголь для нас как родной, а рестораны украинской кухни спокойно работают по всей России, и никому в голову не приходит ругать швейцара за чуб и шаровары. Киев — мать городов русских, да и другие места на территории между Румынией и Белоруссией тоже не чужие для нас.

Однако я не могу представить себе, чтобы Клавдия Шульженко заявила в 1942: «ребята, я всего лишь певица, не спрашивайте меня про политику. Я за мир, я люблю и Рейх, и СССР. А деньги с моего концерта я отправлю в Германию, но не на танки для вермахта, а на гуманитарную помощь простым немцам». И уж тем более я не могу представить себе, чтобы Леонид Утёсов поехал в 1942 в Турцию, зиганул там на концерте по просьбе пьяного горного стрелка, а потом оправдывался тем, что он «вне политики, работает на людей».

Мир бывает разным, поэтому лозунг «за мир» следует конкретизировать. Мы, например, выступаем за мир, в котором Россия является независимой страной. Американцы, которые начали против нас в 2022 прокси-войну на украине, выступают за другой мир, за мир без России и без русских.

Если креативный активист выходит в Москве на пикет с табличкой «я за мир», он подразумевает версию американцев, то есть капитуляцию России и её последующее расчленение с перспективой уничтожения русского народа — либо немедленного, либо постепенного, через войну с Китаем. Предвосхищая вопросы — мне глубоко безразлично, какой сорт опилок у активиста в голове. Аналогичным образом мне глубоко безразлично, что конкретно заставило водителя грузовика выпить бутылку водки, сесть за руль и устроить ДТП.

Если с лозунгом «я за мир» выступает "русская" певица, расшифровывать этот «мир» следует уже немного иначе. Певица говорит нам: «ребята, я за США, так как вся моя тусовочка за американцев, и так как Запад гораздо круче немытой России, но на Западе я никому не нужна, деньги я зарабатываю только здесь, поэтому я готова притвориться перед вами нейтральной».

Однако нейтральности у русской певицы быть не может. Я пишу «у русской певицы», так как если она поёт на русском, то она русская, вне зависимости от формы черепа и места рождения. Нейтральность может быть у певицы из Уругвая или из Камбоджи — и то, с некоторыми оговорками. А вот русской певице ещё в феврале 2022 надо было определиться, она за нас или против нас. Позиция «вы там сами как-нибудь отбивайтесь, а я пока песенку спою» Россию не устраивает по двум причинам. Во-первых, это жульничество. Россия столько лет кормила творческую интеллигенцию, всех этих седобородых рокеров и жеманных режиссёров, не для того, чтобы они в ответственный момент встали в позу испуганной нейтральности или, хуже того, перешли на сторону врага. Во-вторых, у публичных людей, которые относятся к планам США по расчленению России без открытого и яростного неприятия, права выступать в России быть не должно. При этом, опять-таки, мне глубоко безразлично, что там у таких «нейтральных» в голове. Пример с пьяным водителем выше я уже приводил, тут ситуация аналогичная. Оправданий для русского, который не является в 2023 врагом США, не существует.

Понятно, что в некоторых случаях можно сделать техническое исключение — например, для посредников, которые организуют торговлю со странами, желающими дистанцироваться от украинского кризиса. Если условный банкир принимает платежи за нашу нефть и отправляет деньги на закупку беспилотников, России его «нейтральность» будет только на пользу. Однако в случае с творческой интеллигенцией — певцами, артистами, режиссёрами, шоуменами — ситуация в корне иная. Согласно негласному договору с обществом, богеме разрешали зарабатывать в России только при условии, что она в критический момент отбросит прежние разногласия и выступит против общего врага. Часть богемы решила, что она не русская, а американская? Ну, значит, никаких концертов, никаких должностей, никаких наград и никаких заработков в России у этой части богемы больше быть не должно.

За дружбу с США надо платить. За русофобию надо платить. И чем охотнее мы будем выставлять счета за эти два греха, тем быстрее мы придём к тому миру, который устроит нас, а не их.


Источник:

Метки: богема   нейтральность   я за мир   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> Однако я не могу представить себе, чтобы Клавдия Шульженко заявила в 1942: ребята, я всего лишь певица, не спрашивайте меня про политику.

Сегодня не 1942й, нынешняя Россия - не тогдашний СССР,
а потому не надо за давно умерших выдумывать херню всякую.
Они, увы, ответить не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
MMH 51 секунду назад
Сергей Бодров: "Во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда"
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Валерий 4 минуты назад
а конкретно с этой певицей которую отменили--это уже охота на ведьм начинается, Ани Лорак или в миру Каролина Куек оказалась вообще в интересной и неприятной ситуации когда хохлы конфисковали у неё дома всё её имущество а у нас её объявили практически агентом сбу, ну так то она нигде и не высказывалась в поддержку Украины или тому подобного, деньги как говорит собирала пострадавшим у которых дома разбомбили--ну это такое себе занятие когда война идёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ron 7 минут назад
"Богема" (я бы написал это в кавычках) являются в какой-то степени "властителеми дум", поскольку имеет возможность обратиться к более широкой аудитории, чем, скажем, я или любой другой простой смертный. Фактически, их высказывания можно приравнять к СМИ, поскольку они разлетаются по изданиям и пабликам со скоростью молнии. А это должно, обязано накладывать определенные обязательства. Например, молчать, когда тебя не спрашивают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Karelian 49 минут назад
Всё правильно написал.
Только, если певцам нельзя, то почему спортсменам можно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
scorpick Час назад
Грозить ЯО Европе и Америке, в которых живут твои дети или вообще семья, это другое. Продавать нефть в страну, которая потом заправляет танки для убийства наших ребят, это в наших интересах.
Давать условные сроки генералам МО за миллиардные кражи, это по-нашему.
Гнать газ во враждебный лагерь через страну, с которой воюешь!!!
Я не против того, чтобы Россия отстаивала свои интересы. Меня не устраивает тот маразм и сюрр, который мне скармливают. Артисты вас волнуют? Больше ничего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Кузнецов 2 часа назад
Зря отменили изучение трудов В И Ленина : " Кто не с нами, тот против нас"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
976
basil pupkin 3 часа назад
Право инакомыслить есть у всех, иначе это путь в никуда.
А вот обязанность мыслить правильно богеме в данной ситуации никто не отменял. Либо молчи, либо дуй в дуду мелодию, которую заказал хозяин.
Это не только у нас, в Америках и Европах, те кто топят за мир с Россией и в общем писают против ветра, получают волшебный пендель.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2023750



Другие посты автора
Популярное
Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента
Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 26 марта
Набирающие популярность
Почему советские мужчины так много времени проводили в гараже
Почему советские мужчины так много времени проводили в гараже
Bentley Continental GT Speed превратили во внедорожник
Bentley Continental GT Speed превратили во внедорожник
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Дождался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#история#дтп#позитив#люди#кино#фильм#США#Жизнь
#Юмор#автомир#аварии#факты#интересное#подборка#Китай#картинки#Автовсячина#маразм
#интересно#машина#Прикол#авто аварии#животные#в мире#улыбнуло#Приколы#Ynews#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться