Почему у богемы нет права на «нейтральность»

В Краснодаре отменили концерт некой «нейтральной» певицы, которая в сентябре выступала «за мир» и заявляла, что «любит украину». Я специально не называю фамилии, так как не хочу переводить пост в формат светской хроники или охоты на ведьму. Суть не в конкретно этой "певице", которую я не знаю и знать не хочу, а в позиции нашей творческой интеллигенции в целом.
Кто из нас не за мир? Мы все за мир, начиная с Владимира Путина. И я тоже за мир. Ну, серьёзно, никто, кроме маньяков, не хочет воевать — в России, во всяком случае. Все люди братья, и спорные вопросы надо решать за столом переговоров, а не на войне. Ну, если есть такой выбор, разумеется.
Кто из нас не любит украину? Да мы все любим. Гоголь для нас как родной, а рестораны украинской кухни спокойно работают по всей России, и никому в голову не приходит ругать швейцара за чуб и шаровары. Киев — мать городов русских, да и другие места на территории между Румынией и Белоруссией тоже не чужие для нас.
Однако я не могу представить себе, чтобы Клавдия Шульженко заявила в 1942: «ребята, я всего лишь певица, не спрашивайте меня про политику. Я за мир, я люблю и Рейх, и СССР. А деньги с моего концерта я отправлю в Германию, но не на танки для вермахта, а на гуманитарную помощь простым немцам». И уж тем более я не могу представить себе, чтобы Леонид Утёсов поехал в 1942 в Турцию, зиганул там на концерте по просьбе пьяного горного стрелка, а потом оправдывался тем, что он «вне политики, работает на людей».
Мир бывает разным, поэтому лозунг «за мир» следует конкретизировать. Мы, например, выступаем за мир, в котором Россия является независимой страной. Американцы, которые начали против нас в 2022 прокси-войну на украине, выступают за другой мир, за мир без России и без русских.
Если креативный активист выходит в Москве на пикет с табличкой «я за мир», он подразумевает версию американцев, то есть капитуляцию России и её последующее расчленение с перспективой уничтожения русского народа — либо немедленного, либо постепенного, через войну с Китаем. Предвосхищая вопросы — мне глубоко безразлично, какой сорт опилок у активиста в голове. Аналогичным образом мне глубоко безразлично, что конкретно заставило водителя грузовика выпить бутылку водки, сесть за руль и устроить ДТП.
Если с лозунгом «я за мир» выступает "русская" певица, расшифровывать этот «мир» следует уже немного иначе. Певица говорит нам: «ребята, я за США, так как вся моя тусовочка за американцев, и так как Запад гораздо круче немытой России, но на Западе я никому не нужна, деньги я зарабатываю только здесь, поэтому я готова притвориться перед вами нейтральной».
Однако нейтральности у русской певицы быть не может. Я пишу «у русской певицы», так как если она поёт на русском, то она русская, вне зависимости от формы черепа и места рождения. Нейтральность может быть у певицы из Уругвая или из Камбоджи — и то, с некоторыми оговорками. А вот русской певице ещё в феврале 2022 надо было определиться, она за нас или против нас. Позиция «вы там сами как-нибудь отбивайтесь, а я пока песенку спою» Россию не устраивает по двум причинам. Во-первых, это жульничество. Россия столько лет кормила творческую интеллигенцию, всех этих седобородых рокеров и жеманных режиссёров, не для того, чтобы они в ответственный момент встали в позу испуганной нейтральности или, хуже того, перешли на сторону врага. Во-вторых, у публичных людей, которые относятся к планам США по расчленению России без открытого и яростного неприятия, права выступать в России быть не должно. При этом, опять-таки, мне глубоко безразлично, что там у таких «нейтральных» в голове. Пример с пьяным водителем выше я уже приводил, тут ситуация аналогичная. Оправданий для русского, который не является в 2023 врагом США, не существует.
Понятно, что в некоторых случаях можно сделать техническое исключение — например, для посредников, которые организуют торговлю со странами, желающими дистанцироваться от украинского кризиса. Если условный банкир принимает платежи за нашу нефть и отправляет деньги на закупку беспилотников, России его «нейтральность» будет только на пользу. Однако в случае с творческой интеллигенцией — певцами, артистами, режиссёрами, шоуменами — ситуация в корне иная. Согласно негласному договору с обществом, богеме разрешали зарабатывать в России только при условии, что она в критический момент отбросит прежние разногласия и выступит против общего врага. Часть богемы решила, что она не русская, а американская? Ну, значит, никаких концертов, никаких должностей, никаких наград и никаких заработков в России у этой части богемы больше быть не должно.
За дружбу с США надо платить. За русофобию надо платить. И чем охотнее мы будем выставлять счета за эти два греха, тем быстрее мы придём к тому миру, который устроит нас, а не их.
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Сегодня не 1942й, нынешняя Россия - не тогдашний СССР,
а потому не надо за давно умерших выдумывать херню всякую.
Они, увы, ответить не могут.
Только, если певцам нельзя, то почему спортсменам можно?
Давать условные сроки генералам МО за миллиардные кражи, это по-нашему.
Гнать газ во враждебный лагерь через страну, с которой воюешь!!!
Я не против того, чтобы Россия отстаивала свои интересы. Меня не устраивает тот маразм и сюрр, который мне скармливают. Артисты вас волнуют? Больше ничего?
"Творческая интеллигенция - это вонючее говно нации. Потому что при любой опасности она сбегает в Израиль."
А вот обязанность мыслить правильно богеме в данной ситуации никто не отменял. Либо молчи, либо дуй в дуду мелодию, которую заказал хозяин.
Это не только у нас, в Америках и Европах, те кто топят за мир с Россией и в общем писают против ветра, получают волшебный пендель.