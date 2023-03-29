Почему у богемы нет права на «нейтральность»





Кто из нас не за мир? Мы все за мир, начиная с Владимира Путина. И я тоже за мир. Ну, серьёзно, никто, кроме маньяков, не хочет воевать — в России, во всяком случае. Все люди братья, и спорные вопросы надо решать за столом переговоров, а не на войне. Ну, если есть такой выбор, разумеется.



Кто из нас не любит украину? Да мы все любим. Гоголь для нас как родной, а рестораны украинской кухни спокойно работают по всей России, и никому в голову не приходит ругать швейцара за чуб и шаровары. Киев — мать городов русских, да и другие места на территории между Румынией и Белоруссией тоже не чужие для нас.



Однако я не могу представить себе, чтобы Клавдия Шульженко заявила в 1942: «ребята, я всего лишь певица, не спрашивайте меня про политику. Я за мир, я люблю и Рейх, и СССР. А деньги с моего концерта я отправлю в Германию, но не на танки для вермахта, а на гуманитарную помощь простым немцам». И уж тем более я не могу представить себе, чтобы Леонид Утёсов поехал в 1942 в Турцию, зиганул там на концерте по просьбе пьяного горного стрелка, а потом оправдывался тем, что он «вне политики, работает на людей».



Мир бывает разным, поэтому лозунг «за мир» следует конкретизировать. Мы, например, выступаем за мир, в котором Россия является независимой страной. Американцы, которые начали против нас в 2022 прокси-войну на украине, выступают за другой мир, за мир без России и без русских.



Если креативный активист выходит в Москве на пикет с табличкой «я за мир», он подразумевает версию американцев, то есть капитуляцию России и её последующее расчленение с перспективой уничтожения русского народа — либо немедленного, либо постепенного, через войну с Китаем. Предвосхищая вопросы — мне глубоко безразлично, какой сорт опилок у активиста в голове. Аналогичным образом мне глубоко безразлично, что конкретно заставило водителя грузовика выпить бутылку водки, сесть за руль и устроить ДТП.



Если с лозунгом «я за мир» выступает "русская" певица, расшифровывать этот «мир» следует уже немного иначе. Певица говорит нам: «ребята, я за США, так как вся моя тусовочка за американцев, и так как Запад гораздо круче немытой России, но на Западе я никому не нужна, деньги я зарабатываю только здесь, поэтому я готова притвориться перед вами нейтральной».



Однако нейтральности у русской певицы быть не может. Я пишу «у русской певицы», так как если она поёт на русском, то она русская, вне зависимости от формы черепа и места рождения. Нейтральность может быть у певицы из Уругвая или из Камбоджи — и то, с некоторыми оговорками. А вот русской певице ещё в феврале 2022 надо было определиться, она за нас или против нас. Позиция «вы там сами как-нибудь отбивайтесь, а я пока песенку спою» Россию не устраивает по двум причинам. Во-первых, это жульничество. Россия столько лет кормила творческую интеллигенцию, всех этих седобородых рокеров и жеманных режиссёров, не для того, чтобы они в ответственный момент встали в позу испуганной нейтральности или, хуже того, перешли на сторону врага. Во-вторых, у публичных людей, которые относятся к планам США по расчленению России без открытого и яростного неприятия, права выступать в России быть не должно. При этом, опять-таки, мне глубоко безразлично, что там у таких «нейтральных» в голове. Пример с пьяным водителем выше я уже приводил, тут ситуация аналогичная. Оправданий для русского, который не является в 2023 врагом США, не существует.



Понятно, что в некоторых случаях можно сделать техническое исключение — например, для посредников, которые организуют торговлю со странами, желающими дистанцироваться от украинского кризиса. Если условный банкир принимает платежи за нашу нефть и отправляет деньги на закупку беспилотников, России его «нейтральность» будет только на пользу. Однако в случае с творческой интеллигенцией — певцами, артистами, режиссёрами, шоуменами — ситуация в корне иная. Согласно негласному договору с обществом, богеме разрешали зарабатывать в России только при условии, что она в критический момент отбросит прежние разногласия и выступит против общего врага. Часть богемы решила, что она не русская, а американская? Ну, значит, никаких концертов, никаких должностей, никаких наград и никаких заработков в России у этой части богемы больше быть не должно.



За дружбу с США надо платить. За русофобию надо платить. И чем охотнее мы будем выставлять счета за эти два греха, тем быстрее мы придём к тому миру, который устроит нас, а не их.