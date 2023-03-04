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Прокат без лицензии

Прокат без лицензии

Автор:
04 марта 2023 15:57
Метки: ТАСС   министерство культуры россии   прокат без лицензии   
1229
3

ТАСС сообщает: Министерство культуры России заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей.


Найдите в этом предложении ошибку. У вас пять минут, время пошло. А если серьезно, то это все напоминает игру в наперстки, когда ты знаешь, что играешь с шулером, но все равно надеешься выиграть. В отношении нас давно не соблюдаются никакие обязательства, а после того, как у нас в прошлом году в тупую украли 300 миллиардов, можно наплевать вообще на все копирайты в мире.


Нас уже отменили. Мы все - один коллективный Харви Вайнштейн, мы "империя злая", мы плохие просто потому что плохие. И обратной силы этот процесс не имеет. Как в 2013 году уже больше не будет, никогда. "Западные партнеры" спокойно присваивают наши деньги, арестовывают имущество наших граждан. Дело не в том, нравится ли мне лично какой-то человек или нет, а в том, что он на законных основаниях купил где-то недвижимость, с которой он потом будет платить налоги. То есть он инвестировал в страну, где что-то купил. А потом эта страна присваивает все его активы просто потому что он гражданин России. Для Запада мы - страна-изгой. Outlaw.


А что делает любой порядочный Outlaw? Грабит дилижансы! Потому что другой дороги у него нет. Зачем отчислять деньги правообладателям из недружественных стран - с этих денег будут уплачены налоги, на которые будут произведены гаубицы, стреляющие в русских солдат. Зачем нам платить деньги спонсорам убийства русских солдат? Зачем нам платить деньги шулерам, ожидая от них порядочной игры?


Мы вне закона? Погнали грабить дилижанс. Мы "империя зла"? Врубай "имперский марш". Давайте же, черт возьми, сделаем 2023-й годом оправданных ожиданий! Давайте дадим им то, чего они навязчиво выпрашивают уже целый год. Я - за полное пренебрежение к интеллектуальной собственности врагов России. К любой собственности врагов России. Вы не враг России? Открывайте у нас свое официальное представительство, платите здесь налоги. Стесняетесь? Боитесь прогневить американского деда? "Это дорога Кинга Фишера, выбирай другую!".


Наши "западные партнеры" считают себя мировым шерифом в белоснежной шляпе. Это краеугольный камень американской политической культуры. Но как было сказано в моем любимом фильме "Последний герой боевика" - в этом мире плохие парни могут победить!



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В 2014 году в непризнанном Крыму нужно было создавать международный центр интеллектуального пиратства, хакерства и крупнейший в мире торрент-хаб. Думаю, Крым бы признали уже в 2015 году. Не поздно сделать подобное и сейчас - хрена ли мы теряем? Но с нашими биопроблемниками никакие ассиметричные выпады невозможны. У них в Подмосковье уже дроны вражеские падают, в они все не знают, как лучше врагам угодить:


Источник:

Метки: ТАСС   министерство культуры россии   прокат без лицензии   
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992
Просто прохожий 3 часа назад
Всем должно быть абсолютно насрать на правила придуманные амерами. Всё что попало в общее пространство принадлежит всем и бесплатно. А если кто то так заботится об авторах(разумеется только на словах), ну так заплатите ему столько на сколько договоритесь и всё, и никаких авторских прав( или право на ограниченный срок, 1-5 лет, не более).
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46k
Alex Ivanov 3 минуты назад
Кумулятивный снаряды вермахта на картинке... вы чего реально думаете, что авторское право, это реальное препятствие для копирования)))) да вы сцуко конченые идиоты))) Потом , как нибудь, угольками))))
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27k
Юрьевич 13 минут назад
Да просто некоторые из тех, кто может принять такие решения всё-таки хотят под старость (ну или здесь шухер какой будет) переехать ТУДА, а детей своих уже сейчас хотят ТУДА отправить... а может быть у кого-то они уже там сидят. А если примут они такой закон, то их же тогда точно ТУДА не пустят и детей их оттуда вышибут и кровно заработанные отберут! Это же относится и к нашей победе в СВО... Они боятся победить, их же тогда на запад никогда не пустит, запад им этого не простит!

А может быть и не некоторые, а может быть почти все...

PS Другого объяснения я найти не могу!
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4k
Григорий 13 минут назад
тем временем триколор продолжает дорожать, потому что и Россияне должны страдать, санкции ведь, а хочешь смотреть больше 3 фильмов купи спец пакет.
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4k
Атомный Крот 43 минуты назад
Мне тоже непонятны все эти игры с иностранными "авторскими правами"

А уж запрет, введенный российскими (РОССИЙСКИМИ, подчеркиваю!) "правообладателями" на трансляцию РОССИЙСКИХ телеканалов за рубежом для меня находится просто за гранью вменяемости.

Ладно, я могу понять, когда теле- и спутниковые трансляции российских телеканалов блокируют западные регуляторы. По политическим причинам, но они это делают на своей территории.

Но когда в этих условиях вместо того, чтобы максимально расширить вещание на зарубеж, (да даже хотя бы, чтобы донести до более широких масс российскую точку зрения на текущие события), российские телеканалы начинают "ограничивать вещание территорией РФ" и запрещать интернет-трансляцию своего контента за пределами РФ на всех площадках и сайтах, до которых смогли дотянуться - это уже не просто идиотизм, это - прямая диверсия. Против России и ее интересов.
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
что еще раз доказывает, что наши власти зависимы от америкосов
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30k
Ashabad Час назад
Граждане, некий пользователь Morder - это просто банальный провокатор.
В одних постах он защищает Украину, "на которую напала злобный Путин", в других он утверждает что "Путин зассал", потому что не бомбил Киев, когда там был Байден.
Из этого можно сделать вывод, что его основная задача - дискредитация России, её руководства и вооружённых сил.
Обращаю внимание администрации фишек: вообще-то это статья!
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25k
Matrosskin 2 часа назад
Автор, не обижайся - но ты чудак-человек. Или крайне наивен. Срать вприсядку у нас хотели МинКульт ( в этом случае) МинСвязи, цифры, транспорта и хрен пойми чего ещё на "правообладателей" "интеллектуальную собственность" и прочее подобное. Разговор снова о деньгах, вернее о доходах. Причём не государственных, а конкретных людей. Неужели кто-то ещё не понял что кому война - а кому и мать родна? Это мы, простые граждане, возмущены нациками-хохлами и вставшими за ними пиндосами с гейропой и шавками. Это у нас война: кто на передовой ( честь и хвала), кто в тылу - зарабатывает, донатит, производит, или если уж не делом, то хотя бы словом поддерживает. А бизнес - он не с нами. Так , немного, где-то и в основном на показ. Ну и чем мельче бизнес - тем больше вовлечён, т.к. поближе к народу, есть понимание - не поможешь сегодня, завтра будет пздц, а чем крупнее - тем больше болт он клал на всё кроме денег.
Поясню: здесь речь о том, что разреши "нелецинзионку" - и упадут заработки прокатчиков, а ведь те делятся с кем надо чтоб этого не было. Почему у нас "параллельный импорт" хромает на обе ноги, особенно автомобильный, постоянно сталкиваясь с какими-то препонами ? Да ежу понятно - потому что это выгодно крупным автоигрокам, которые счас не могут добавить +20% к цене авто за коврики и решёточку в бампер, т.к. монополия нарушилась. Но ведь что-то надо делать ? Разреши каждому привезти по авто чисто с оплатой пошлины, и как тогда автомагнатам жить ? Как продавать китайский Москвич за 2 цены ? Вот то-то. А так занесли кому надо - вот уже и опять "одобрение типа ТС ( чего, блд ? Чего вы там одобряете на новой машине ? При том что сами выпускаем опять коробчёнки без подушек/АБСов и прочего "ненужного хлама" )" ... И так со всем.
И пол беды, если бы эти деньги шли в казну, но нет - государство по любому получит свои налоги с твоих 100 рублей за билет. И с кинотеатра тоже. А вот кто не получит - посредник, и кинокомпания зарубежная. Вот и понятен сразу выгодоприобретатель, а соответственно - кто денежку занёс в МинКульт
Не будьте наивными, ищите кому выгодно и сразу всё встаёт на свои места.
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25k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С) Я - за полное пренебрежение к интеллектуальной собственности врагов России. К любой собственности врагов России. (/С)

Правильно. Ответка должна быть.
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57k
Morder 3 часа назад
Неделю назад в Киев приехал Байден ходил разгуливал как у себя дома - Путин ни одной ракеты не выпустил... Так кто у нас главный предатель?...
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42k
turyst 3 часа назад
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