ТАСС сообщает: Министерство культуры России заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей.
Найдите в этом предложении ошибку. У вас пять минут, время пошло. А если серьезно, то это все напоминает игру в наперстки, когда ты знаешь, что играешь с шулером, но все равно надеешься выиграть. В отношении нас давно не соблюдаются никакие обязательства, а после того, как у нас в прошлом году в тупую украли 300 миллиардов, можно наплевать вообще на все копирайты в мире.
Нас уже отменили. Мы все - один коллективный Харви Вайнштейн, мы "империя злая", мы плохие просто потому что плохие. И обратной силы этот процесс не имеет. Как в 2013 году уже больше не будет, никогда. "Западные партнеры" спокойно присваивают наши деньги, арестовывают имущество наших граждан. Дело не в том, нравится ли мне лично какой-то человек или нет, а в том, что он на законных основаниях купил где-то недвижимость, с которой он потом будет платить налоги. То есть он инвестировал в страну, где что-то купил. А потом эта страна присваивает все его активы просто потому что он гражданин России. Для Запада мы - страна-изгой. Outlaw.
А что делает любой порядочный Outlaw? Грабит дилижансы! Потому что другой дороги у него нет. Зачем отчислять деньги правообладателям из недружественных стран - с этих денег будут уплачены налоги, на которые будут произведены гаубицы, стреляющие в русских солдат. Зачем нам платить деньги спонсорам убийства русских солдат? Зачем нам платить деньги шулерам, ожидая от них порядочной игры?
Мы вне закона? Погнали грабить дилижанс. Мы "империя зла"? Врубай "имперский марш". Давайте же, черт возьми, сделаем 2023-й годом оправданных ожиданий! Давайте дадим им то, чего они навязчиво выпрашивают уже целый год. Я - за полное пренебрежение к интеллектуальной собственности врагов России. К любой собственности врагов России. Вы не враг России? Открывайте у нас свое официальное представительство, платите здесь налоги. Стесняетесь? Боитесь прогневить американского деда? "Это дорога Кинга Фишера, выбирай другую!".
Наши "западные партнеры" считают себя мировым шерифом в белоснежной шляпе. Это краеугольный камень американской политической культуры. Но как было сказано в моем любимом фильме "Последний герой боевика" - в этом мире плохие парни могут победить!
В 2014 году в непризнанном Крыму нужно было создавать международный центр интеллектуального пиратства, хакерства и крупнейший в мире торрент-хаб. Думаю, Крым бы признали уже в 2015 году. Не поздно сделать подобное и сейчас - хрена ли мы теряем? Но с нашими биопроблемниками никакие ассиметричные выпады невозможны. У них в Подмосковье уже дроны вражеские падают, в они все не знают, как лучше врагам угодить:
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А может быть и не некоторые, а может быть почти все...
PS Другого объяснения я найти не могу!
А уж запрет, введенный российскими (РОССИЙСКИМИ, подчеркиваю!) "правообладателями" на трансляцию РОССИЙСКИХ телеканалов за рубежом для меня находится просто за гранью вменяемости.
Ладно, я могу понять, когда теле- и спутниковые трансляции российских телеканалов блокируют западные регуляторы. По политическим причинам, но они это делают на своей территории.
Но когда в этих условиях вместо того, чтобы максимально расширить вещание на зарубеж, (да даже хотя бы, чтобы донести до более широких масс российскую точку зрения на текущие события), российские телеканалы начинают "ограничивать вещание территорией РФ" и запрещать интернет-трансляцию своего контента за пределами РФ на всех площадках и сайтах, до которых смогли дотянуться - это уже не просто идиотизм, это - прямая диверсия. Против России и ее интересов.
И особенно в отношении физлиц, у которых львиная доля бабла и активов размещена за рубежом. Рассчитывают, что капитал начнет давить на Путина.
Колониальная администрация, как есть!
Созданная их руками антироссия используется как и было задумано! Две части одного славянского народа остервенело истребляют друг друга, стирая в пыль крупнейший промышленный регион! Американское оружейное лобби стрижет миллиарды долларов с военных заказов! Американская экономика даром получила крупнейшую долю на европейском энергорынке, плюс пополнилась бежавшими оттуда высокотехнологичными промышленными производствами!
Сплошная выгода и приобретения для США, в отличии от РФ, получившей одни проблемы и потери!
В одних постах он защищает Украину, "на которую напала злобный Путин", в других он утверждает что "Путин зассал", потому что не бомбил Киев, когда там был Байден.
Из этого можно сделать вывод, что его основная задача - дискредитация России, её руководства и вооружённых сил.
Обращаю внимание администрации фишек: вообще-то это статья!
Возможно он провокатор неосознанный. Типа "давайте москали, а слабо вам?"...
Поясню: здесь речь о том, что разреши "нелецинзионку" - и упадут заработки прокатчиков, а ведь те делятся с кем надо чтоб этого не было. Почему у нас "параллельный импорт" хромает на обе ноги, особенно автомобильный, постоянно сталкиваясь с какими-то препонами ? Да ежу понятно - потому что это выгодно крупным автоигрокам, которые счас не могут добавить +20% к цене авто за коврики и решёточку в бампер, т.к. монополия нарушилась. Но ведь что-то надо делать ? Разреши каждому привезти по авто чисто с оплатой пошлины, и как тогда автомагнатам жить ? Как продавать китайский Москвич за 2 цены ? Вот то-то. А так занесли кому надо - вот уже и опять "одобрение типа ТС ( чего, блд ? Чего вы там одобряете на новой машине ? При том что сами выпускаем опять коробчёнки без подушек/АБСов и прочего "ненужного хлама" )" ... И так со всем.
И пол беды, если бы эти деньги шли в казну, но нет - государство по любому получит свои налоги с твоих 100 рублей за билет. И с кинотеатра тоже. А вот кто не получит - посредник, и кинокомпания зарубежная. Вот и понятен сразу выгодоприобретатель, а соответственно - кто денежку занёс в МинКульт
Не будьте наивными, ищите кому выгодно и сразу всё встаёт на свои места.
Правильно. Ответка должна быть.
Хотя одно другому не мешает.