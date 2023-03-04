Прокат без лицензии

Найдите в этом предложении ошибку. У вас пять минут, время пошло. А если серьезно, то это все напоминает игру в наперстки, когда ты знаешь, что играешь с шулером, но все равно надеешься выиграть. В отношении нас давно не соблюдаются никакие обязательства, а после того, как у нас в прошлом году в тупую украли 300 миллиардов, можно наплевать вообще на все копирайты в мире.

Нас уже отменили. Мы все - один коллективный Харви Вайнштейн, мы "империя злая", мы плохие просто потому что плохие. И обратной силы этот процесс не имеет. Как в 2013 году уже больше не будет, никогда. "Западные партнеры" спокойно присваивают наши деньги, арестовывают имущество наших граждан. Дело не в том, нравится ли мне лично какой-то человек или нет, а в том, что он на законных основаниях купил где-то недвижимость, с которой он потом будет платить налоги. То есть он инвестировал в страну, где что-то купил. А потом эта страна присваивает все его активы просто потому что он гражданин России. Для Запада мы - страна-изгой. Outlaw.

А что делает любой порядочный Outlaw? Грабит дилижансы! Потому что другой дороги у него нет. Зачем отчислять деньги правообладателям из недружественных стран - с этих денег будут уплачены налоги, на которые будут произведены гаубицы, стреляющие в русских солдат. Зачем нам платить деньги спонсорам убийства русских солдат? Зачем нам платить деньги шулерам, ожидая от них порядочной игры?

Мы вне закона? Погнали грабить дилижанс. Мы "империя зла"? Врубай "имперский марш". Давайте же, черт возьми, сделаем 2023-й годом оправданных ожиданий! Давайте дадим им то, чего они навязчиво выпрашивают уже целый год. Я - за полное пренебрежение к интеллектуальной собственности врагов России. К любой собственности врагов России. Вы не враг России? Открывайте у нас свое официальное представительство, платите здесь налоги. Стесняетесь? Боитесь прогневить американского деда? "Это дорога Кинга Фишера, выбирай другую!".

Наши "западные партнеры" считают себя мировым шерифом в белоснежной шляпе. Это краеугольный камень американской политической культуры. Но как было сказано в моем любимом фильме "Последний герой боевика" - в этом мире плохие парни могут победить!