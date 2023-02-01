FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13407 постов • 1495 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Охотник выследил олениху, но та подошла к нему вплотную - и он растерялся

Охотник выследил олениху, но та подошла к нему вплотную - и он растерялся

Автор:
01 февраля 2023 07:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   милота   не смог выстрелить   олени   охота   ружье   
1380
1
1

Животное даже дало погладить себя за ушком.

Охота непредсказуема. Мужчине удалось выследить пару оленей. Он навел ружьё на добычу, но в последний момент олениха подошла к охотнику и даже дала себя погладить.



Так и становятся веганами...

Источник:

подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   милота   не смог выстрелить   олени   охота   ружье   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
70
Obrval 2 часа назад
Теперь он просто обязан на ней жениться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
MrForstd Полчаса назад
Ну вообще нельзя с детёнышами животных бить, негласное правило нормальных охотников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex 38 минут назад
было уже. ну игруха это the hunter call of the wild
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
230
Николай Пауков 55 минут назад
Я почти так же первый и последний раз ходил на охоту ходил))) . Нашёл лося. Посмотрел на него в прицел, он посмотрел на меня. Я сказал "ля... Развернулся и ушёл)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Волот 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
Кузнецов Алексей Час назад
Хорошая тактика , смыться не удалось от охотника , значит пойдем вабанк. Напоминает кота из шрека
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
МихА Час назад
99% грехов у охотника списалось)
За ушком олениху почесал и на душе хорошооо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110042



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 января
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
Кунштюки: мини-шедевры с секретом
Набирающие популярность в сообществах
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в частном доме
«Гори он синим пламенем, жду не дождусь, когда его снесут». Минчанин всю жизнь живет в...
"А девкой был бы краше"
"А девкой был бы краше"
Переводы денег по телефону стали проще
Переводы денег по телефону стали проще
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот взгляд

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#аварии#люди#автомобили#история#шоу бизнес#забавно#Приколы#Жизнь
#интересно#животные#дтп#автомир#в мире#новости#Россия#истории#улыбнуло#природа
#Юмор#факты#авто аварии#Прикол#подборка#позитив#дети#картинки#суд#олдтаймер

На что жалуетесь?

Вернуться