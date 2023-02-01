Охотник выследил олениху, но та подошла к нему вплотную - и он растерялся

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Животное даже дало погладить себя за ушком.
Охота непредсказуема. Мужчине удалось выследить пару оленей. Он навел ружьё на добычу, но в последний момент олениха подошла к охотнику и даже дала себя погладить.
Так и становятся веганами...
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Встретил лося, прицелился, а лось ему:
-Не стреляй в меня. Как же будут без меня мои дети, лосиха?!
Мужик опешил. Говорящий лось! Во диво! Лось в чащу ушёл, а он собаке рядом:
-А ты чё не гавкала?
-Да я сама офигела!
За ушком олениху почесал и на душе хорошооо