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Окурок ценою в жизни

Окурок ценою в жизни

Автор:
29 декабря 2022 18:09
Метки: Varig Boeing 707   Путешествие на самолете   окурок   
475
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Путешествие на самолете — мечта многих, и каждый, кто путешествовал, знает, насколько это удобно и быстро. Однако многие люди боятся путешествовать на самолете, несмотря на то, что он считается одним из самых безопасных видов транспорта в мире. Но это не предотвращает инцидентов во время поездки.


Например, днем 11 июля 1973 года диспетчерская вышка парижского аэропорта Орли получила следующее сообщение: «Поскольку мы собираемся умереть, по крайней мере, мы не убьем там много людей».

Эта фраза прозвучала из кабины самолета Varig Boeing 707, где Жилберто Араужо Силва, командир звена, изо всех сил пытался дышать. Когда самолет наполнился дымом, пилот попытался объяснить диспетчеру свое решение приземлиться посреди сельской местности, хотя находился менее чем в минуте от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Примерно за 10 минут до этого, около двух часов дня, рейс уже был на последних километрах маршрута Рио-де-Жанейро-Париж. Пилоты уже предупредили 134 пассажиров и начали процедуру снижения. В этот момент из одного из туалетов самолета вышла кашляющая женщина-пассажир. «Я чуть не умерла там», — сказала она.


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Две стюардессы пошли в туалет и через открытую дверь увидели очень густое облако дыма. Одна из стюардесс побежала за огнетушителем, но когда вернулась, огонь уже распространялся по проходу самолета.

В тот момент, когда дым достиг кабины, командир Жилберто Араужо решил, что самолет не может лететь в Париж. Если бы самолет разбился в черте города, это вызвало бы невиданную доселе трагедию.

При этом единственным выходом была вынужденная посадка на окраине города. Для этого был пригоден только необитаемый участок земли рядом, луковое поле в деревне Сол-ле-Шартрё, к югу от мегаполиса.


В этот момент пилоты чуть не задохнулись от дыма, который не давал им увидеть даже пульт управления. Поэтому они разбили окна кабины, высунули лица и приземлились, как будто они были водителями, въезжающими в гараж.

В результате вынужденной посадки Араужо повредил череп, позвоночник и три позвонка. Второй пилот был сбит ветвями дерева и получил открытый перелом руки и разрыв кисти.

Хотя посадка прошла успешно, но дым задушил большинство пассажиров. Кислород в масках закончился за несколько минут, а угарный газ унес жизни 122 человек. Из экипажа почти все выжили.

В кабине было четыре кислородных баллона. И поскольку они разбили окна, пилот и второй пилот в итоге проглотили меньше дыма. Только один бортпроводник погиб из-за того, что его отбросило на панель кабины.

Среди пассажиров выжил только Рикардо Трахано, которому на тот момент было 19 лет. Во время снижения он присел у приоткрытой двери кабины. Ему удалось выжить благодаря воздуху, идущему из разбитой панели.

Французские пожарные нашли его без сознания, с переломами и ожогами через несколько минут после падения самолета. Молодого человека вытащили живым до того, как огонь поглотил самолет.

Через некоторое время расследование Министерства транспорта Франции установило, что причиной возгорания, скорее всего, стал окурок непотушенный в туалете. На момент аварии курение на борту еще не было запрещено.

После этой трагедии все агентства авиакомпаний потребовали от компаний запретить людям курить в туалетах самолетов.

Источник:

Метки: Varig Boeing 707   Путешествие на самолете   окурок   
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176
Голован Щекн 3 часа назад
компания Boeing сделает все что угодно лишь бы вина была не их! только после падения 3х! самолетов они признали что ПО пишут индусы по дешевке.
"Одна из стюардесс побежала за огнетушителем, но когда вернулась, огонь уже распространялся по проходу самолета." - она куда бегала? в Рио-де-Жанейро?
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1k
Змей Горыныч 39 минут назад
Было похожее - "Табачный рейс"

Авария самолета Ту-154М 17 ноября 1990 года

О вынужденной посадке горящего Ту-154М, выполнявшего грузовой полёт, в поле Восточной Чехословакии в 1990 году, что в 120 километрах от Праги, говорили и писали все в Чехословакии. Много сообщений было и в наших СМИ. Между деревнями Дубенец и Ноузов было всего 1300 метров, самолёту удалось сесть на этом пространстве и остановиться в трёхстах метрах от деревни Дубенец напротив костёла. Как говорили местные жители «Бог спас» и в этом было что-то реальное.
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6k
VL 2 часа назад
разбили окна? пульты управления?
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16k
Александр Н. 3 часа назад
Курили свободно до начала 2000-х. Потом резко начали запрещать. Кто-то может сказать, что это ради безопасности полетов, но мое личное мнение - ради увеличения срока службы фильтров салонного воздуха, поскольку вещь явно не дешевая. Могу ошибаться, но - как-то так...
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176
Голован Щекн Александр Н. 2 часа назад
абсолютно точно и плюс система очистки воздуха, кто то мне говорил что она только весила 300кг. То есть это уже груз за который можно взять деньги.
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