Окурок ценою в жизни

Две стюардессы пошли в туалет и через открытую дверь увидели очень густое облако дыма. Одна из стюардесс побежала за огнетушителем, но когда вернулась, огонь уже распространялся по проходу самолета.



В тот момент, когда дым достиг кабины, командир Жилберто Араужо решил, что самолет не может лететь в Париж. Если бы самолет разбился в черте города, это вызвало бы невиданную доселе трагедию.



При этом единственным выходом была вынужденная посадка на окраине города. Для этого был пригоден только необитаемый участок земли рядом, луковое поле в деревне Сол-ле-Шартрё, к югу от мегаполиса.

В этот момент пилоты чуть не задохнулись от дыма, который не давал им увидеть даже пульт управления. Поэтому они разбили окна кабины, высунули лица и приземлились, как будто они были водителями, въезжающими в гараж.



В результате вынужденной посадки Араужо повредил череп, позвоночник и три позвонка. Второй пилот был сбит ветвями дерева и получил открытый перелом руки и разрыв кисти.



Хотя посадка прошла успешно, но дым задушил большинство пассажиров. Кислород в масках закончился за несколько минут, а угарный газ унес жизни 122 человек. Из экипажа почти все выжили.