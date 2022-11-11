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Маньпупунёр — настоящее чудо природы России

Маньпупунёр — настоящее чудо природы России

Автор:
11 ноября 2022 12:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Маньпупунёр   Столбы выветривания   Чудеса России   природные чудеса   республика коми   чудеса Коми   
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Нельзя сделать подборку про Север и обойти стороной каменных идолов Коми. За сотни миллионов лет природа избавилась от гор в значительной части Коми, но оставила этих потрясающих останцев. Ну они так и называются в геологии, потому что... остались.
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Источник:

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Метки: Маньпупунёр   Столбы выветривания   Чудеса России   природные чудеса   республика коми   чудеса Коми   
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