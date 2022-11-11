Маньпупунёр — настоящее чудо природы России

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Нельзя сделать подборку про Север и обойти стороной каменных идолов Коми. За сотни миллионов лет природа избавилась от гор в значительной части Коми, но оставила этих потрясающих останцев. Ну они так и называются в геологии, потому что... остались.
Высота семи каменных исполинов варьируется от 30 до 42 метров. Это означает, что именно такой пласт пород смыло и выветрило за долгое время. А вот эти исполины являются напоминанием того, что когда-то здесь всё было совсем иначе.
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Хребет Маньпупунёр включён в Семь чудес России. К данному объекту можно попасть при помощи двух пеших маршрутов, одного лыжного, а также на вертолётах. До 2004 года сюда можно было доехать на машинах из Свердловской области, но позже автомобильный маршрут закрыли из-за ограничений заповедника.
Скалы Маньпупунёр оставили след в культуре и верованиях манси. У манси каменные исполины считались священным местом. Действовал ряд ограничений, например, на них нельзя было забираться людям. В настоящее время данный объект стал туристическим местом и привлекает людей из самых разных уголков Земли.
Источник:
АНТИФИШКИ
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