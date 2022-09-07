Всё настолько плохо, что смысла нет переделывать: дорожной боли пост

Можно ли делать свою работу плохо, но при этом получать за это зарплату? Поверьте, это реально. Дорожная отрасль — яркое тому доказательство. Если бы хирурги так же подходили к своим обязанностям, то живым бы из операционной не вышел никто (даже сам хирург).

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2. Велосипедная дорожка, сделанная с нелюбовью 0 Источник:

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3. Пешеходные переходы, которым как-то не очень хорошо 0 Источник:

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8. Беларусь. Что бы это значило? 0 Источник:

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