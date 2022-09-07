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Всё настолько плохо, что смысла нет переделывать: дорожной боли пост

Всё настолько плохо, что смысла нет переделывать: дорожной боли пост

Автор:
07 сентября 2022 11:49
Сообщество : Юмор
Метки: дороги   дорожная разметка   зебра   и так сойдёт   переходы   пешеходный переход   
3256
19
Можно ли делать свою работу плохо, но при этом получать за это зарплату? Поверьте, это реально. Дорожная отрасль — яркое тому доказательство. Если бы хирурги так же подходили к своим обязанностям, то живым бы из операционной не вышел никто (даже сам хирург).
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Источник:

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Метки: дороги   дорожная разметка   зебра   и так сойдёт   переходы   пешеходный переход   
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9  комментариев
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2k
A_Bis Час назад
Всего-то с буквой "К" накосячили.
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6k
Алексей 53 минуты назад
Ну на последнем очевидно паводок смыл)
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93
gh0st Час назад
13 - дорога к изумрудному городу
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133
Чистый бес Час назад
и дорожного знака "острожно возможено появление диких опор ЛЭП" не установлено

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10k
DumDum Час назад
Комментарий к фото
Мы даже ворованный асфальт правильно уложить не смогли
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
На последней фото просто опять на гвоздях сэкономили, не прибили нормально, вот и слез
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7k
au3 2 часа назад
Типа, открытый люк или дохлая ворона на разметке не поправимо? Только сбросить туда ядренную бомбу и все?
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
На последнем фото всего-то поправить надо
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Бернгард Кёне

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