Почему «Ульянка хуже керосину»?В мультфильме «Волшебное кольцо» собачка Жужа, характеризуя хитрую, подлую и вредную царскую дочку Ульянку, произносит следующую смешную фразу: «Эта Ульянка хуже керосину!».