Так что солидный запас керосина хранился практически в каждом доме. А керосин обладает узнаваемым и довольно неприятным запахом!



Сам по себе запах, казалось бы, не страшен – достаточно закрыть ёмкость крышкой, и все дела. Но не тут-то было!



Дело в том, что керосин обладает очень низкой вязкостью, а ещё (в отличие от, скажем, воды) не является, как говорят химики, полярно активной жидкостью – и в итоге приобретает поистине чудовищную проникающую способность. Даже самой маленькой, самой крохотной дырочки или щёлочки вполне достаточно для того, чтобы керосин потёк из неё и «выполз» наружу в большом количестве! «Ползучесть» керосина просто феноменальна – незаметно вытекая из ёмкости (казалось бы, плотно закрытой!), керосин проникает повсюду.



Популяризатор науки Я.И. Перельман в своей «Занимательной физике» писал: «На судах, машины которых потребляют керосин, если не приняты меры, просто невозможно перевозить никакие товары, кроме того же самого керосина. Жидкость эта, выползая из баков через незаметные скважины, растекается не только по металлической поверхности самих баков, но проникает даже в одежду пассажиров, сообщая всем предметам свой неистребимый запах».



В книге «Трое в лодке, не считая собаки» английского писателя Дж.К. Джерома также упоминается о чудовищной способности керосина «пролезать» в самые неожиданные места: