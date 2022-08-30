В мультфильме «Волшебное кольцо» собачка Жужа, говорит о хитрой и вредной царской дочке Ульянке: «Эта Ульянка хуже керосину!». А почему именно «керосину»? Какой смысл у этой фразы, знаете?
В наше время керосин в городских квартирах встречается мягко говоря нечасто. А когда-то он был главным топливом для осветительных ламп...
...и автономных кухонных плит (примусов, керогазов и керосинок).
Так что солидный запас керосина хранился практически в каждом доме. А керосин обладает узнаваемым и довольно неприятным запахом!
Сам по себе запах, казалось бы, не страшен – достаточно закрыть ёмкость крышкой, и все дела. Но не тут-то было!
Дело в том, что керосин обладает очень низкой вязкостью, а ещё (в отличие от, скажем, воды) не является, как говорят химики, полярно активной жидкостью – и в итоге приобретает поистине чудовищную проникающую способность. Даже самой маленькой, самой крохотной дырочки или щёлочки вполне достаточно для того, чтобы керосин потёк из неё и «выполз» наружу в большом количестве! «Ползучесть» керосина просто феноменальна – незаметно вытекая из ёмкости (казалось бы, плотно закрытой!), керосин проникает повсюду.
Популяризатор науки Я.И. Перельман в своей «Занимательной физике» писал: «На судах, машины которых потребляют керосин, если не приняты меры, просто невозможно перевозить никакие товары, кроме того же самого керосина. Жидкость эта, выползая из баков через незаметные скважины, растекается не только по металлической поверхности самих баков, но проникает даже в одежду пассажиров, сообщая всем предметам свой неистребимый запах».
В книге «Трое в лодке, не считая собаки» английского писателя Дж.К. Джерома также упоминается о чудовищной способности керосина «пролезать» в самые неожиданные места:
«Один раз мы взяли с собой керосинку. Целую неделю мы как будто жили в керосиновой лавке. Керосин просачивался всюду. (…) Он растекся по всей реке, заполнил собой пейзаж и отравил воздух. Иногда керосиновый ветер дул с запада, иногда с востока (…) Мы попытались уйти от него в Марло. Чтобы избавиться от керосина, мы оставили лодку у моста и пошли по городу пешком, но он неотступно следовал за нами. Весь город был полон керосина. Мы проходили по кладбищу, и нам казалось, что покойников закопали в керосин…»
Теперь понятна убийственная характеристика Ульянки. «Хуже керосину» – значит пролезающая абсолютно через все, даже самые крохотные щёлки!
Впрочем, высокая проникающая способность керосина не является сплошным минусом. Например, с помощью керосина легко проверять на герметичность ёмкости, баки, газовые и гидравлические системы, сварные швы и т.д. В случае наличия малейших щелей керосин обязательно поползёт наружу и покажет себя – что, собственно, в данном случае от него и требуется...
Источник:
АНТИФИШКИ
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