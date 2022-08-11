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Кассетные бумбоксы JVC 1980-х годов

Кассетные бумбоксы JVC 1980-х годов

Автор:
11 августа 2022 22:57
Метки: jvc   Кассетные магнитофоны   аудиотехника   кассетные бумбоксы   магнитолы   
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Компания JVC была одной из тех, кто дольше всех выпускал качественные кассетные магнитолы даже после всеобщего перехода на цифру – знаменитая серия Kaboom производилась вплоть до середины 2000 годов. Однако славу фирме, как ведущему производителю портативной кассетной аудиотехники, обеспечили, конечно, великолепные модели восьмидесятых годов двадцатого века.

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Метки: jvc   Кассетные магнитофоны   аудиотехника   кассетные бумбоксы   магнитолы   
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2  комментария
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1k
Виктор Глущенко 3 часа назад
Раньше была просто Viktor , сейчас Japan Viktor Compani .
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Slowly 23 минуты назад
Лежит дома Sharp 9797, пасек полетел и дисплей ослаб. Ну, и ещё по мелочи. Где чинить хз, очень хочется реанимировать.
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