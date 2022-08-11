Кассетные бумбоксы JVC 1980-х годов

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Компания JVC была одной из тех, кто дольше всех выпускал качественные кассетные магнитолы даже после всеобщего перехода на цифру – знаменитая серия Kaboom производилась вплоть до середины 2000 годов. Однако славу фирме, как ведущему производителю портативной кассетной аудиотехники, обеспечили, конечно, великолепные модели восьмидесятых годов двадцатого века.
JVC 3090 Одна из самых необычных и качественно сделанных магнитол в ассортименте фирмы. Внешний вид у неё просто потрясающий – большие динамики и подсвечиваемые стрелочные индикаторы, множество настроечных шкал и, наиболее примечательный элемент, ЭЛТ-экран телевизора над кассетной декой. Модель была достаточно компактной, однако весила 8,6 килограммов без батареек, которых ей требовалось целых девять штук! Акустические системы включали 16 см басовики и 5 см твитеры. Звучание магнитолы отличалось хорошим басом и большим объемом за счет контура расширения стереобазы. Бумбокс допускал подключение внешних колонок, в нем также был встроенный фонокорректор.
JVC PC-55 Выпущенная в 1983 году, эта магнитола была одной из лучших по звуку в ассортименте компании. Ее оснащение включало двухмоторную кассетную деку с автореверсом, поддержкой Dolby B и C и полностью логическим управлением. Самым интересным был ЖК-дисплей на передней панели, на котором отображался уровень сигнала и информация о воспроизводимой кассете, включая тип ленты, систему шумоподавления и оставшееся время. Выходная мощность бумбокса, который можно было преобразовать в стационарную минисистему, составляла 2 х 27 Ватт, однако неизвестно, при каком уровне искажений. Выпускалась модель в трех цветах – белом, чёрном и серебристом.
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JVC PC-5 Еще один отлично звучащий бумбокс – слэш – музыкальный центр выпускался с 1981 года. В состав минисистемы входил тюнер PC-T5, усилитель PC-A5, кассетная дека PC-D5 и акустические системы PC-B5. Общий вес магнитолы составлял более 11 килограммов. Мощность была заявлена на уровне 2 х 20 Ватт, акустические системы оснащались 4-х дюймовыми широкополосными излучателями в фазоинверсном оформлении. Кассетная дека была двухмоторной, поддерживала все типы ленты, включая Metal, и оснащалась фирменной системой шумоподавления Super ANRS (Automatic Noise Reduction System). Систему можно было дополнить опциональным кейсом для переноски, пультом ДУ и даже проигрывателем винила.
JVC PC-W300 Двухкассетная магнитола родом из 1984 года производилась в серебристом и красном корпусе. Акустические системы были съемными и двухполосными, оснащенными динамиками с диффузорами белого цвета. Кассетная часть имела функцию синхронного старта для перезаписи, автореверс на двух карманах и поддерживала систему шумоподавления Dolby. Ручка для переноски была съемной, допускалось также использование плечевого ремня.
JVC PC-11 P-Compo Солидная магнитола 1982 года выпуска. В центральном блоке были объединены два компонента, причем каждый из них имел свое название – кассетная дека PC-D11C и ресивер PC-R11C. Акустические системы назывались PC-B11K и были построены на основе широкополосных излучателей диаметром 12 см. Их диффузоры были изготовлены из материала High Ceramic, представлявшего собой смесь из целлюлозных волокон и керамического покрытия. Дека поддерживала любые типы ленты, оснащалась системой шумоподавления Super ANRS и функцией поиска треков. О качестве транспорта говорит коэффициент детонации всего 0,05%. В качестве опции к модели также предлагался кейс для переноски, акустические системы большего размера и тангенциальный проигрыватель винила. Мощность бумбокса заявлялась на уровне 2 х 15 Ватт.
JVC RC-M70 Одна из самых популярных моноблочных магнитол фирмы выпускалась с 1980 года. Для своих размеров она имела превосходную оснащенность – 16 см басовики и нагруженные на небольшие рупоры твитеры, отличная кассетная дека с надежным механизмом, выход на внешние акустические системы, множество входов, чувствительный тюнер. Даже сегодня можно встретить в продаже JVC RC-M70 в отличном состоянии, а это говорит о большой популярности и высокой надежности модели.
JVC RC-M90 По мнению многих коллекционеров, эта модель 1981 года – лучший моноблочный кассетный бумбокс всех времен и народов. Причем именно с точки зрения звука, а не насыщенности разными фичами. Возможно, это не самая мощная магнитола – её усилитель был построен на двух микросхемах Panasonic AN7156N, обещавших максимальную мощность 2 х 20 Ватт. Однако по сбалансированности и прозрачности звука ей нет конкурентов, причем здесь даже отсутствует контур расширения стереобазы Wide, очень популярный в те годы. Разработчики явно хотели сделать бумбокс с «хайфайным» звуком, в чем преуспели. Чего стоит одна кассетная дека – два мотора, поддержка всех типов пленки, две системы шумоподавления - Dolby и фирменная Super ANRS, коэффициент детонации 0,05% и частотный диапазон от 30 до 17 000 Гц. Акустические системы оснащались качественными 20 см басовиками на гофрированном подвесе и бумажными 5 см твитерами.
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