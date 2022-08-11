Кассетные бумбоксы JVC 1980-х годов

JVC RC-M90 По мнению многих коллекционеров, эта модель 1981 года – лучший моноблочный кассетный бумбокс всех времен и народов. Причем именно с точки зрения звука, а не насыщенности разными фичами. Возможно, это не самая мощная магнитола – её усилитель был построен на двух микросхемах Panasonic AN7156N, обещавших максимальную мощность 2 х 20 Ватт. Однако по сбалансированности и прозрачности звука ей нет конкурентов, причем здесь даже отсутствует контур расширения стереобазы Wide, очень популярный в те годы. Разработчики явно хотели сделать бумбокс с «хайфайным» звуком, в чем преуспели. Чего стоит одна кассетная дека – два мотора, поддержка всех типов пленки, две системы шумоподавления - Dolby и фирменная Super ANRS, коэффициент детонации 0,05% и частотный диапазон от 30 до 17 000 Гц. Акустические системы оснащались качественными 20 см басовиками на гофрированном подвесе и бумажными 5 см твитерами.