Главной "звездой" студии "Арменфильм" считался Роберт Саакянц - выдающийся советский и армянский мультипликатор. Роберт Аршавирович преимущественно работал в жанрах притчи и народной сказки ("Храбрый Назар", "Ух ты, говорящая рыба!"), однако, в середине 80-х Саакянц увлекся научной фантастикой и снял несколько мультфильмов, вошедших в золотой фонд советской мультипликации.



Уникальный, сюрреалистический стиль Саакянца оказался вполне уместным для фантастики, а характерная для творчества аниматора притчевость, привнесла в его мультфильмы философскую глубину в духе Рея Брэдбери.



Кроме того, фантастические ленты Саакянца отличались невиданным для советской мультипликации уровнем свободы - некоторые кадры даже современные зрители вполне могут счесть неприличными.



Особенно ярким и запоминающимся получился мультфильм "Урок", снятый Саакянцем на "Арменфильме" в 1987 году. Эта фантастическая лента не только поражала зрителя уникальным визуальным рядом, но и заставляла задуматься о месте человека во Вселенной.



Сюжет фильма



Отдаленной будущее. Земляне освоили глубокий космос. Космический лайнер прибывает на орбиту еще неразведанной планеты. Однако, на борту корабля отнюдь не исследователи, а искатели острых ощущений, авантюристы, охотники за космическими "трофеями".



Сразу выясняется, что планета идеально подходит для охоты: на ней обитают тысячи видов животных, которые лишь отдаленно напоминают земных. Наиболее нетерпеливые земляне требуют о членов команды поскорее открыть люки: им не терпится "покуражиться".



Наконец, люки открыты и толпа охотников углубляется в джунгли. Посланцы "голубой планеты" стремительно истребляют местную флору и фауну.



Единственная в экипаже корабля женщина, осуществляя наблюдение за местными животными, понимает, что законы природы на этой планете иные, чем на Земле. Здесь хищник, убивший травоядного, сам становится травоядным - то есть, жертвой другого хищника. Так осуществляется круговорот жизни.

Женщина предупреждает членов команды и охотников, но ее никто не слушает. Охота продолжается, и вскоре большая часть экипажа перерождаются в местных животных - хищников и травоядных.



Понимая, что вернуться домой не получится, и ее ждет страшная судьба, женщина решает убить птицу и стать ею - хотя бы какое-то продолжение жизни. Она убивает птицу, но ... та превращается в одного из членов экипажа. Очевидно, два раза перерождение невозможно.



Женщина понимает, что вернуть экипаж и, как следствие, получить шанс на возвращение, она может лишь в одном случае - охотясь на местных животных. Космонавтка увеличивает мощность лазера и начинает собственную охоту.