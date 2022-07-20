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Уникальный, сюрреалистический стиль

Уникальный, сюрреалистический стиль

Автор:
20 июля 2022 06:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Арменфильм   Роберт Саакянц   сюрреалистический стиль   уникальный   
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Студия анимационных фильмов "Арменфильм" была одной из самых крупных и успешных в СССР.

Здесь работали сотни талантливейших художников и режиссеров - настоящих мастеров визионерского искусства. Ежегодно студия выдавала на-гора десятки отличных мультфильмов, некоторые из которых впоследствии стали классикой.

Главной "звездой" студии "Арменфильм" считался Роберт Саакянц - выдающийся советский и армянский мультипликатор. Роберт Аршавирович преимущественно работал в жанрах притчи и народной сказки ("Храбрый Назар", "Ух ты, говорящая рыба!"), однако, в середине 80-х Саакянц увлекся научной фантастикой и снял несколько мультфильмов, вошедших в золотой фонд советской мультипликации.

Уникальный, сюрреалистический стиль Саакянца оказался вполне уместным для фантастики, а характерная для творчества аниматора притчевость, привнесла в его мультфильмы философскую глубину в духе Рея Брэдбери.

Кроме того, фантастические ленты Саакянца отличались невиданным для советской мультипликации уровнем свободы - некоторые кадры даже современные зрители вполне могут счесть неприличными.

Особенно ярким и запоминающимся получился мультфильм "Урок", снятый Саакянцем на "Арменфильме" в 1987 году. Эта фантастическая лента не только поражала зрителя уникальным визуальным рядом, но и заставляла задуматься о месте человека во Вселенной.

Сюжет фильма


Отдаленной будущее. Земляне освоили глубокий космос. Космический лайнер прибывает на орбиту еще неразведанной планеты. Однако, на борту корабля отнюдь не исследователи, а искатели острых ощущений, авантюристы, охотники за космическими "трофеями".

Сразу выясняется, что планета идеально подходит для охоты: на ней обитают тысячи видов животных, которые лишь отдаленно напоминают земных. Наиболее нетерпеливые земляне требуют о членов команды поскорее открыть люки: им не терпится "покуражиться".

Наконец, люки открыты и толпа охотников углубляется в джунгли. Посланцы "голубой планеты" стремительно истребляют местную флору и фауну.

Единственная в экипаже корабля женщина, осуществляя наблюдение за местными животными, понимает, что законы природы на этой планете иные, чем на Земле. Здесь хищник, убивший травоядного, сам становится травоядным - то есть, жертвой другого хищника. Так осуществляется круговорот жизни.


Женщина предупреждает членов команды и охотников, но ее никто не слушает. Охота продолжается, и вскоре большая часть экипажа перерождаются в местных животных - хищников и травоядных.

Понимая, что вернуться домой не получится, и ее ждет страшная судьба, женщина решает убить птицу и стать ею - хотя бы какое-то продолжение жизни. Она убивает птицу, но ... та превращается в одного из членов экипажа. Очевидно, два раза перерождение невозможно.

Женщина понимает, что вернуть экипаж и, как следствие, получить шанс на возвращение, она может лишь в одном случае - охотясь на местных животных. Космонавтка увеличивает мощность лазера и начинает собственную охоту.


В конце концов остаткам экипажа удается вырваться с планеты: большая часть охотников так и остались животными.

Даже краткий пересказ сюжета демонстрирует глубину и определенную жесткость, бескомпромиссность фильма. Фильм "Урок" - это грозное предупреждение, это и есть тот самый урок зрителям. Урок, который преподал замечательный советский аниматор и философ Роберт Аршавирович Саакянц: если люди не остановятся, не перестанут терзать природу родной планеты, они неизбежно сами станут жертвами...


Источник:

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Метки: Арменфильм   Роберт Саакянц   сюрреалистический стиль   уникальный   
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3  комментария
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solosolovov 5 часов назад
А зачем этот пост репостить? При чем постоянно!
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Nyash Полчаса назад
смотрел этот мульт в детстве. очень впечатлился. даже испугался
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Ивлар 3 часа назад
Да уж, Саакянц тот еще шутник...
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