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OZZY жив и здоров!

OZZY жив и здоров!

Автор:
01 июля 2022 19:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великий и ужасный   Оззи   хеви-метал   
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Ребята, любители великого и ужасного, информации мало, но он выпустил новый клип и в сентябре выйдет новый альбом.. Да вот он, клип...

Также выставлю несколько ещё..

Парни, добавляйте, делитесь информацией. Это просьба от фаната....

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Метки: Великий и ужасный   Оззи   хеви-метал   
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8  комментариев
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55k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Григорий Бабкин Полчаса назад
У него канал на ю-трубе.
https://www.youtube.com/channel/UCe3JCin4Gnv9azlWnAs5keghttps://www.youtube.com/channel/UCe3JCin4Gnv9azlWnAs5keg
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7k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
"Это просьба от фаната...."?
А фанат сам поленился в и-нете поискать?
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61k
КУЗНЕЦ 2 часа назад
Эти британские мазафаки еще Бритни Спирс переживут..
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2k
Peter Griffin 2 часа назад
Летом 96 поехали с другом на "Горбушку" за музыкой свежей.Но,так как,был понедельник,ничего не работало.В итоге,поехали на ВДНХ.Там бродили часа два,искали просто новые альбомы нам известных исполнителей.В итоге:дружбан купил "In Utero"-Nirvana,я приобрёл "Ozzmosis".До этого ни одного альбома Оззи не было и не особо любил такую музыку,но решил рискнуть.В общем,этот диск заслушан до дыр.Знаю все партии ударных.А уже потом купил и "No More Tears".Оба диска бережно храню со всеми другими в коробке и планирую передать по наследству сыну.HMR!
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1k
z1380 2 часа назад
Супер!
Обожал всегда.
Подзабыл чуток (автор спасибо)!!!
Вот кому по барабану на ВСЁ!!!!!!
Красавец!!!!
Ужаснейший ЖИВ!!!!!!
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