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Сообщество IT от ENT'a 17 постов • 47 подписчиков подписаться
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Язык программирования Python с нуля: подборка полезных ресурсов

Язык программирования Python с нуля: подборка полезных ресурсов

Автор:
30 мая 2022 09:46
Сообщество : IT от ENT'a
Метки: python   Пайтон   Языки программирования   изучаем язык программирования   подборка годноты   полезные подборки   
1189
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В прошлом году язык программирования Python обогнал по популярности знаменитый C, выйдя на первое место. Сие означает, что работодатели всё чаще используют именно этот язык программирования. Вероятно, в 2022 году Python только усилит свои позиции. Де-факто Python стал универсальным инструментом в арсенале программиста. Если вы хотели влиться в IT, то, возможно, стоит сделать это с изучения Python?!

Курсы на OpenEdu.ru

Телеграм-каналы с бесплатными книгами по Python


Книги на Litres

Здесь собраны книги для людей, которые только начинают изучение данного языка программирования.

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Youtube-каналы

  • Гоша Дударь – подробное о Python и других языках программирования. Подойдёт не только профессионалам, но и людям с нулевым опытом в программировании.
  • Олег Молчанов – подробно про Python и всё, что с ним связано: Django, Flask, асинхронности, веб-парсинге и прочем.
  • Moscow Python – одно из крупнейших Python-сообществ в русскоязычном интернете.

Python на Нетологии


Платные курсы по изучению Python


Обучающие телеграм-каналы по Python

Полезные фичи, методы и приёмы программирования на Python.

VK-сообщества для тех, кто изучает Python

В первую очередь данные сообщества будут полезны тем, кто только начал изучение языка программирования.


Подкаст по Python

  • https://podcast.python.ru/ – полезная информация для тех, кто хочет быть в курсе изменений Python. На подкасте поднимаются темы, которые связаны с информационными технологиями и языком программирования Python.

Если вы хотите кинуть в меня камень, то сделайте это в комментариях. Также, если есть полезный ресурс по Python, который может помочь новичку, то укажите его. С высокой долей вероятности я перенесу его в подборку. Всем "Hello world"!

Источник:

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Метки: python   Пайтон   Языки программирования   изучаем язык программирования   подборка годноты   полезные подборки   
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6  комментариев
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3k
Babangdida 41 минуту назад
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Leonid Полминуты назад
Ла уж, душить питона у меня лучше получается)
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14k
эмосурикат прямоползающий 16 минут назад
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Рафаэль 39 минут назад
Интересно, а он сильно от бэйсика отличается, я на нем только писал в школе
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