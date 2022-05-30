Язык программирования Python с нуля: подборка полезных ресурсов

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В прошлом году язык программирования Python обогнал по популярности знаменитый C, выйдя на первое место. Сие означает, что работодатели всё чаще используют именно этот язык программирования. Вероятно, в 2022 году Python только усилит свои позиции. Де-факто Python стал универсальным инструментом в арсенале программиста. Если вы хотели влиться в IT, то, возможно, стоит сделать это с изучения Python?!
Курсы на OpenEdu.ru
- Прикладное программирование на Python (УрФУ)
- Web 2.0. Программирование на языке Python (Политех)
- Python для извлечения и обработки данных (НИИ ВШЭ)
- Программирование и разработка веб-приложений (Университет ИТМО)
Телеграм-каналы с бесплатными книгами по Python
- Physics.Math.Code
- IT Books | Библиотека разработчика
- Книги для программиста
- Python Books. Книги по питону
Книги на Litres
Здесь собраны книги для людей, которые только начинают изучение данного языка программирования.
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- "Python для детей и родителей. 2-е издание", Брайсон Пэйн
- "Python. Программирование для начинающих", Майк МакГрат
- "Легкий способ выучить Python 3", Зед Шоу
- "Python 3", Владимир Дронов, Николай Прохоренок
- "Изучаем Python. 3-е издание", Марк Лутц
- "Программирование для детей на языке Python"
Youtube-каналы
- Гоша Дударь – подробное о Python и других языках программирования. Подойдёт не только профессионалам, но и людям с нулевым опытом в программировании.
- Олег Молчанов – подробно про Python и всё, что с ним связано: Django, Flask, асинхронности, веб-парсинге и прочем.
- Moscow Python – одно из крупнейших Python-сообществ в русскоязычном интернете.
Python на Нетологии
Платные курсы по изучению Python
Обучающие телеграм-каналы по Python
Полезные фичи, методы и приёмы программирования на Python.
VK-сообщества для тех, кто изучает Python
В первую очередь данные сообщества будут полезны тем, кто только начал изучение языка программирования.
Подкаст по Python
- https://podcast.python.ru/ – полезная информация для тех, кто хочет быть в курсе изменений Python. На подкасте поднимаются темы, которые связаны с информационными технологиями и языком программирования Python.
Если вы хотите кинуть в меня камень, то сделайте это в комментариях. Также, если есть полезный ресурс по Python, который может помочь новичку, то укажите его. С высокой долей вероятности я перенесу его в подборку. Всем "Hello world"!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: python Пайтон Языки программирования изучаем язык программирования подборка годноты полезные подборки
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