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Умер звезда фильма «Славные парни»

Умер звезда фильма «Славные парни»

Автор:
26 мая 2022 19:49
Метки: актеры   некролог   славные парни   
1402
2
В Доминикане умер американский актер Рэй Лиотта.

Источник:

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Метки: актеры   некролог   славные парни   
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10  комментариев
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25k
Ваня 3 часа назад
печальная весть... мир праху его...
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Aleksandr A 6 минут назад
Царствие небесное, capt. J.T. Robbins!
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144
Александр Долматов 13 минут назад
Покойся с миром Рэй. Ты был хорошим человеком, который шикарно изображал плохих людей.
В список фильмов после "Идентификации" я добавил бы ещё и "Турбулентность".

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18k
ЦСКА 18 минут назад
Жаль, хороший актер! В триллере "Незаконное вторжение"-играл главного злодея!
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1k
себостьян 18 минут назад
Супер актёр, очень жаль. Рановато ушёл.
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9k
Maddy8 2 часа назад
Неожиданно.
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56
Guilty Pleasure 2 часа назад
А для меня он- это Сердцеедки и Реальные кабаны
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37k
Вепс 2 часа назад
Хороший актер. Очень жаль. Земля пухом.
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1.9M
Иван Кемеров 2 часа назад
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1k
GROMOZEKA 2 часа назад
Покойся с миром, классный актер
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