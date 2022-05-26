Умер звезда фильма «Славные парни»

Артист отправился в Доминикану для съемок фильма «Опасные воды». Известно, что он скончался во сне, однако других подробностей его смерти пока не приводится. Звезде фильма Мартина Скорсезе «Славные парни» было 67 лет.

Отмечается, что в последнее время Лиотта часто снимался. Среди его недавних картин — «Множественные святые Ньюарка», «Брачная история» и «Без резких движений». Он также должен был сыграть главную роль в ленте «Вещество» вместе с Деми Мур и Маргарет Куэлли.