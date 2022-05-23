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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5883 поста • 729 подписчиков подписаться
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История его жизни

История его жизни

Автор:
23 мая 2022 20:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Великая Отечественная вона   Герои Великой Отечественной войны   книги бесплатно   
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Уходят реальные герои... Остаются человеки-пауки и прочее...

--

Отрывок из документального, военно-исторического романа "Летят Лебеди" в трёх томах.

Том 1 – «Другая Война»

Том 2 – "Без вести погибшие"

Том 3 – "Война, которой не было"

Сброшу всем желающим на электронную почту абсолютно безвозмездно, до 22 июня 2022 года, включительно..

Сначала Том 1, если понравится, то после прочтения (отзыва) и Том 2.

Получение Тома 2 по времени не ограничено никак.

Том 3 (ещё в работе)

Пишите мне в личку с позывным "Привет из Фишек" (tavrida-crimea@bk.ru), давайте свою почту и я всё вам отправлю (профессионально сделанные электронные книги в трёх самых популярных форматах). Есть печатный вариант в твёрдом переплете.

Отзывы посмотреть можно здесь

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Метки: Великая Отечественная вона   Герои Великой Отечественной войны   книги бесплатно   
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КремлеКот 4 часа назад
"Гвозди бы делать из этих людей !"
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Геннадий Веретельников
Писатель, поэт, композитор. Без улыбок и шуток жизнь скучна и однообразна... Мои книги в твёрдом переплёте здесь: veretelnikov.su
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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