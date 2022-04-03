Как на себе испытывал снаряжение рядового русской армии Николай II

Из воспоминаний унтер-офицера Ивана Кретова.



«Я стал надевать снаряжение на Государя Императора, его Императорское Величество в это время изволили меня расспрашивать о назначении различных вещей снаряжения. Государь взяли винтовку и приказали мне: «Будь здесь». Возврата казенной собственности ждал больше двух часов — именно столько времени заняла «прогулка» императора".



Маршрут был такой: от Ливадийского дворца к берегу моря, затем наверх, к Ореанде (там находился старый дворец), а затем — обратно в Ливадию. Местность эта, если кто не помнит, изобилует спусками и подъемами. По дороге, кстати, царь встретил офицера, и… первым отдал ему честь. Все по уставу — ведь Николай II был в форме рядового. В полной выкладке он прошагал 10 верст — более 10,5 км.



Дней через пять командира 1 роты 16 стрелкового полка Николая Бреслера вместе с командиром полка Кияновским пригласили в Ливадийский дворец, Николай II поделился впечатлениями от марш-броска. Поблагодарил за экипировку, пожаловался, что натер плечо лямкой мешка, отметил, что боялся: лопата будет мешать при ходьбе, но она неприятностей не доставила.



Бреслер заметил, что в возвращенном снаряжении присутствует одна «неисправность»: записная книжка солдата осталась чистой. Обычно в нее вносит запись старший по званию, но если рядовой грамотен, он делает это самостоятельно.



На следующий день в казарму 1-й роты 16-го стрелкового полка доставили документ рядового под № 1 1-й роты 1-го взвода 1-го отделения. «Николай Романов. На службе с 16 июня 1884 (в этот день он поступил на военную службу.)». В графе «на правах» император указал: «никаких» и добавил «до гробовой доски». К слову, эта записная книжка рядового стрелка отпечатана была сроком на десять лет, до 1919-го.



Солдатская экипировка, в которой он прошагал десять верст по Южному берегу, хранилась в стеклянной витрине, устроенной в казармах — чтобы солдаты знали: царю тоже довелось «тянуть лямку рядового». Куда она подевалась после революции — неизвестно.