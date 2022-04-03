Как на себе испытывал снаряжение рядового русской армии Николай II

ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ II ЗА 1909 ГОД.
«24-го октября. Суббота. Утром надел рубашку 16-го Стрелкового полка и полное походное снаряжение и отправился по Ливадии и Ореанде. Вернулся через час и сорок минут довольный испытанием, но мокрый насквозь...»
А. А. Мосолов (он служил в Министерстве двора) в книге «При дворе последнего Российского Императора» так описал этот случай:
«Когда в Военном Министерстве обсуждался вопрос о новом снаряжении для пехотинцев, Государь решил проверить его. Никто кроме Министра двора и Дворцового коменданта об этом намерении не знал. Дело было в Крыму. Как-то утром Царь потребовал себе комплект нового обмундирования, которое накануне привезли в полк, находившийся близ Ливадии.
Надев новый мундир, Государь водрузил на спину ранец, взяв с собой столько хлеба и воды, сколько полагалось солдату, и с винтовкой на плече в полном одиночестве прошел двадцать верст, а потом вернулся по другой дороге. Всего он преодолел более сорока верст, более 40 км.
Ко дворцу он приблизился уже после захода солнца, спустя восемь с половиной часов после выхода – в пути Царь несколько раз отдыхал. Только после такого испытания он признал новое снаряжение подходящим и впоследствии утвердил его.
Командир полка, форму которого надел в тот день Император, испросил разрешение зачислить Николая II в Первую роту и на перекличке вызывать его, как рядового. Государь на это согласился и потребовал себе солдатскую послужную книжку, которую собственноручно заполнил.
В графе «Имя» Император написал: «Николай Романов». А в графе «Срок службы» – «До гробовой доски».
Из воспоминаний унтер-офицера Ивана Кретова.
«Я стал надевать снаряжение на Государя Императора, его Императорское Величество в это время изволили меня расспрашивать о назначении различных вещей снаряжения. Государь взяли винтовку и приказали мне: «Будь здесь». Возврата казенной собственности ждал больше двух часов — именно столько времени заняла «прогулка» императора".
Маршрут был такой: от Ливадийского дворца к берегу моря, затем наверх, к Ореанде (там находился старый дворец), а затем — обратно в Ливадию. Местность эта, если кто не помнит, изобилует спусками и подъемами. По дороге, кстати, царь встретил офицера, и… первым отдал ему честь. Все по уставу — ведь Николай II был в форме рядового. В полной выкладке он прошагал 10 верст — более 10,5 км.
Дней через пять командира 1 роты 16 стрелкового полка Николая Бреслера вместе с командиром полка Кияновским пригласили в Ливадийский дворец, Николай II поделился впечатлениями от марш-броска. Поблагодарил за экипировку, пожаловался, что натер плечо лямкой мешка, отметил, что боялся: лопата будет мешать при ходьбе, но она неприятностей не доставила.
Бреслер заметил, что в возвращенном снаряжении присутствует одна «неисправность»: записная книжка солдата осталась чистой. Обычно в нее вносит запись старший по званию, но если рядовой грамотен, он делает это самостоятельно.
На следующий день в казарму 1-й роты 16-го стрелкового полка доставили документ рядового под № 1 1-й роты 1-го взвода 1-го отделения. «Николай Романов. На службе с 16 июня 1884 (в этот день он поступил на военную службу.)». В графе «на правах» император указал: «никаких» и добавил «до гробовой доски». К слову, эта записная книжка рядового стрелка отпечатана была сроком на десять лет, до 1919-го.
Солдатская экипировка, в которой он прошагал десять верст по Южному берегу, хранилась в стеклянной витрине, устроенной в казармах — чтобы солдаты знали: царю тоже довелось «тянуть лямку рядового». Куда она подевалась после революции — неизвестно.
Из чего состояло полное снаряжение солдата.
Скатанная шинель, веревка, шинельный ремень, полотняная палатка, полустойка с двумя приколышками, винтовка, алюминиевый котелок, лопатка и чехол к ней, патронташ, 120 патронов, две патронные сумки, запасная сумка, алюминиевая баклажка, пояс с медной бляхой. Остальное добро помещалось в вещевом мешке. В нем находилась записная книжка — так назывался главный солдатский документ со сведениями о рядовом. А еще — две тельных (нижних) рубахи, исподние брюки, личное полотенце, две пары портянок, рукавицы, чарка, два мешка с 5 фунтами (больше 2 кг) сухарей и мешочек с 1/8 фунта (примерно 50 г) соли. Но это еще не все: мешочек с мылом, иголки, нитки, пуговицы, гребенка. Для чистки ружья — палочки, муфта, протирка, отвертка шпилька, тряпка, пакля, щетка. Общий вес солдатского снаряжения с оружием — 2 пуда 2 и ½ фунта (33 кг).
Источник:
АНТИФИШКИ
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Жаль что она не проявилась когда бросил армию в мясорубку Первой мировой, хрен знает в каком качественном состоянии, и хрен знает зачем.
А рубище и лапти хлеборобов и рабочих царь-батюшка не примерял?))
Лох, просравший империю, позволивший убить свою семью.
"Минус" теме.
согласно В.Пикуль "Нечистая сила"
а может вообще ни куда не ходил?
тут скорее из за отсутствия оной!