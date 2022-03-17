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15 дурацких идей, в которых много гонора, а пользы - ноль

15 дурацких идей, в которых много гонора, а пользы - ноль (15 фото)

Автор:
17 марта 2022 19:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гонор   Дурацкие   Слабоумные   идеи   много   ноль   польза   
676
15
Благодаря Интернету мы можем обнаружить вещи, о существовании которых никогда не подозревали. Тем не менее, невообразимое действительно существует. В этом посте вы увидите бесполезные предметы, которые скорее всего были придуманы для слабоумных.
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Источник:

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Метки: Гонор   Дурацкие   Слабоумные   идеи   много   ноль   польза   
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12  комментариев
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a_komolow 2 часа назад
Перемотка дисков?
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15k
Nikita 4 минуты назад

А что? Один вон уже получил парочку, хоть и не заказывал

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Трям Полчаса назад
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Трям Полчаса назад
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25
unclejohn 44 минуты назад
Квадратная скалка. Вопрос. Такую я сделал, только с рисунком, от нечего делать, пользуются постоянно.
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18k
Аня Час назад
На фото не квадратная скалка, скорее всего, а футляр для хранения/ держания скалки во время готовки, чтобы по столу не каталась
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24k
Ваня Час назад
перемотка дисков мне нужна - дайте две!!!
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56k
Митхун Час назад
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homerchik Час назад
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homerchik Час назад
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