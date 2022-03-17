15 дурацких идей, в которых много гонора, а пользы - ноль

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Благодаря Интернету мы можем обнаружить вещи, о существовании которых никогда не подозревали. Тем не менее, невообразимое действительно существует. В этом посте вы увидите бесполезные предметы, которые скорее всего были придуманы для слабоумных.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А что? Один вон уже получил парочку, хоть и не заказывал