Как я перешел на Mir Pay





За три дня до окончания работы на территории РФ Google Pay (у меня Андроид) установил программу Mir Pay на свой телефон и пошел пробовать делать покупки. три дня ходил и пытался расплатиться, но платеж не проходил, выдавал ошибку, а программа голосом добавляла "что-то пошло не так", что вызывало при этом у меня дополнительный дискомфорт. Доставал кредитку, прикладывал - никаких проблем, оплата проходила.

трижды программу переустановил, посмотрел гайды на её установке и использованию - результат тот же.

Вчера днем плюнул и решил вернуться к Google Pay, но не тут то было. выдает, что карта заблокирована и к применению не годится.

Вечером того же дня будучи в отчаянии от того, что придется таскать с собой карты, еще раз попробовал оплатить через Mir Pay. И методом тыка выяснил, что эта сволочь начинает работать только когда ее прикладываешь во второй раз. В первый раз дает отказ в транзакции, и только при втором прикладывании оплачивает покупку. Причем делает это после МХАТовской паузы длиной в пару секунд.

Сегодня когда подносил телефон к оплате продавщица сказала оплачивайте картой, через NFC оплатить никто не может.





В общем впечатления от пользования Mir Pay после Google Pay как пересесть на Ладу по Фольксвагена. Допускаю, что это я криворукий и делаю что-то не так, может телефон **ёвничает, но пока так у меня работает. Может программа толком не допилена.

Слышал, что и Apple Pay и Google Pay соотечественники вроде научились обманывать. У сына Google Pay с картой Тинькова вроде работает. Но при наличии альтернатив каждый может выбрать для себя что ему удобнее.

Вместе с тем все равно приятно, что в этой части замена буржуйским приблудам есть. Глядишь и в других областях обойдется.

Клиентам Сбера, обладателям карт МИР рекомендую к использованию.

Сильно не пинайте. Первый пост)