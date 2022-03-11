Как я перешел на Mir Pay

Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу.
На днях Google Pay приказал долго жить и покинул (уверен что временно) наш ареал обитания.
Испорченный буржуйской привычкой не носить с собой ничего кроме телефона начал оглядываться по сторонам каким образом восполнить данный пробел. как сейчас модно говорить - чем импортозаместиться.
оставшихся на рынке и продолжающих работать программ для оплаты при помощи NFC достаточное количество. но так как зарплата приходит на Сбер, вследствие чего являюсь счастливым обладателей карты МИР, выбор свой остановил на программе Mir Pay.
За три дня до окончания работы на территории РФ Google Pay (у меня Андроид) установил программу Mir Pay на свой телефон и пошел пробовать делать покупки. три дня ходил и пытался расплатиться, но платеж не проходил, выдавал ошибку, а программа голосом добавляла "что-то пошло не так", что вызывало при этом у меня дополнительный дискомфорт. Доставал кредитку, прикладывал - никаких проблем, оплата проходила.
трижды программу переустановил, посмотрел гайды на её установке и использованию - результат тот же.
Вчера днем плюнул и решил вернуться к Google Pay, но не тут то было. выдает, что карта заблокирована и к применению не годится.
Вечером того же дня будучи в отчаянии от того, что придется таскать с собой карты, еще раз попробовал оплатить через Mir Pay. И методом тыка выяснил, что эта сволочь начинает работать только когда ее прикладываешь во второй раз. В первый раз дает отказ в транзакции, и только при втором прикладывании оплачивает покупку. Причем делает это после МХАТовской паузы длиной в пару секунд.
Сегодня когда подносил телефон к оплате продавщица сказала оплачивайте картой, через NFC оплатить никто не может.
В общем впечатления от пользования Mir Pay после Google Pay как пересесть на Ладу по Фольксвагена. Допускаю, что это я криворукий и делаю что-то не так, может телефон **ёвничает, но пока так у меня работает. Может программа толком не допилена.
Слышал, что и Apple Pay и Google Pay соотечественники вроде научились обманывать. У сына Google Pay с картой Тинькова вроде работает. Но при наличии альтернатив каждый может выбрать для себя что ему удобнее.
Вместе с тем все равно приятно, что в этой части замена буржуйским приблудам есть. Глядишь и в других областях обойдется.
Клиентам Сбера, обладателям карт МИР рекомендую к использованию.
Сильно не пинайте. Первый пост)
Авторский пост
АНТИФИШКИ
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Проблем особых ходить с картой не вижу, а с другой стороны - ну дохрена же в эту систему денег вложено, неужели до ума не довести ?
хреновое , и недоработанное приложение !
Так что таскаю карты , и да , это очень неудобно , носить несколько карт !
Привык к удобству , уж извините ! Хотя и не молодой , мне 52 .
30 тысяч кэшбека от системы получил.
Рекомендую.
Тем более Али ее принимает.
Сломал мозг - какие буквы под звёздочками?
Не преумножай сущности кроме явных. Принцип Оккама.
"про@би всё сразу"
Карта Тинькова, виза, в Гугл Пей забанена
Неа. Это сами Эпл и Гугл оперативно добавили возможность производить оплату через мобильного оператора. Санкции-санкциями, деньги нужны всем)))