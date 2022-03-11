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Как я перешел на Mir Pay

Как я перешел на Mir Pay (1 фото)

Автор:
11 марта 2022 16:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Google Pay   Mir Pay   NFC   
1196
1

Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу.


На днях Google Pay приказал долго жить и покинул (уверен что временно) наш ареал обитания.

Испорченный буржуйской привычкой не носить с собой ничего кроме телефона начал оглядываться по сторонам каким образом восполнить данный пробел. как сейчас модно говорить - чем импортозаместиться.

оставшихся на рынке и продолжающих работать программ для оплаты при помощи NFC достаточное количество. но так как зарплата приходит на Сбер, вследствие чего являюсь счастливым обладателей карты МИР, выбор свой остановил на программе Mir Pay.


За три дня до окончания работы на территории РФ Google Pay (у меня Андроид) установил программу Mir Pay на свой телефон и пошел пробовать делать покупки. три дня ходил и пытался расплатиться, но платеж не проходил, выдавал ошибку, а программа голосом добавляла "что-то пошло не так", что вызывало при этом у меня дополнительный дискомфорт. Доставал кредитку, прикладывал - никаких проблем, оплата проходила.

трижды программу переустановил, посмотрел гайды на её установке и использованию - результат тот же.

Вчера днем плюнул и решил вернуться к Google Pay, но не тут то было. выдает, что карта заблокирована и к применению не годится.

Вечером того же дня будучи в отчаянии от того, что придется таскать с собой карты, еще раз попробовал оплатить через Mir Pay. И методом тыка выяснил, что эта сволочь начинает работать только когда ее прикладываешь во второй раз. В первый раз дает отказ в транзакции, и только при втором прикладывании оплачивает покупку. Причем делает это после МХАТовской паузы длиной в пару секунд.

Сегодня когда подносил телефон к оплате продавщица сказала оплачивайте картой, через NFC оплатить никто не может.


В общем впечатления от пользования Mir Pay после Google Pay как пересесть на Ладу по Фольксвагена. Допускаю, что это я криворукий и делаю что-то не так, может телефон **ёвничает, но пока так у меня работает. Может программа толком не допилена.

Слышал, что и Apple Pay и Google Pay соотечественники вроде научились обманывать. У сына Google Pay с картой Тинькова вроде работает. Но при наличии альтернатив каждый может выбрать для себя что ему удобнее.

Вместе с тем все равно приятно, что в этой части замена буржуйским приблудам есть. Глядишь и в других областях обойдется.

Клиентам Сбера, обладателям карт МИР рекомендую к использованию.

Сильно не пинайте. Первый пост)

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Метки: Google Pay   Mir Pay   NFC   
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32  комментария
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4k
sedoisever 5 часов назад
Мир pay опробовал ещё в прошлом году в Крыму, поскольку буржуйские сервисы там и не работали никогда. Всё срабатывает без всяких пауз и с первого раза.
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7k
Игорь Час назад
Сегодня платил через эплпэй с картой сбера мастеркарт - все нормально
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3k
Дмитрий 2 часа назад
ЛЖЕЦ, поставил мир гоняю как дедуля довольный, все в акуе как так плачу монофелет
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8k
Barachek_Obachek 2 часа назад
У меня карта лёгкая, денег мало. Но Мир тоже пришлось заказать, думаю допилят и заработает нормально.
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22k
Matrosskin 2 часа назад
Попробовал это чудо сегодня. Ну как попробовал - установилось оно без проблем, а дальше всё. Карту не хочет прописывать, хотя нормальный МИР, от ВТБ ( в партнёрах значится), проблем по работе карты на терминалах не было.
Проблем особых ходить с картой не вижу, а с другой стороны - ну дохрена же в эту систему денег вложено, неужели до ума не довести ?

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4k
dikijnub 2 часа назад
У меня МИР - зарплатная карта. Она лежит дома, я от неё даже пин не помню. Плачу Визой, на которую скидываю с зарплатной. Носить с собой не проблема. Даже если пролюблю, то там немного.
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866
svarog19692007 3 часа назад
Конечно это не "патриотично" , но ! MIR Pay , по сравнению с давно используемым Samsung Pay , ( и на телефоне , и в часах) ну вот совсем
хреновое , и недоработанное приложение !
Так что таскаю карты , и да , это очень неудобно , носить несколько карт !
Привык к удобству , уж извините ! Хотя и не молодой , мне 52 .
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17k
Corvus Corax 3 часа назад
На плеймаркете практически все отзывы на мирпэй с критикой. Работает, но очень криво.
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19k
albedo 4 часа назад
Давно пользуюсь МИР.
30 тысяч кэшбека от системы получил.
Рекомендую.
Тем более Али ее принимает.
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1k
Ловите наркомана! 4 часа назад
будучи в отчаянии от того, что придется таскать с собой карты...-ПЦ, перетрудилзя, бедняжка, выгорел. К психотерапевтке сходи
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23k
Андрей Иванов 4 часа назад
**ёвничает

Сломал мозг - какие буквы под звёздочками?
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1k
poбт 4 часа назад
я ху*ею
для людей уже карта стала тяжкой ношей
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15k
Дядюшка Ау 5 часов назад
Как сложно. Покупаешь чехол под телефон с отделением под карту. И напрочь забываешь про все Pay.

Не преумножай сущности кроме явных. Принцип Оккама.

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4k
Alex75r 5 часов назад
Телефон и часы без NFС. Так как других недостатков нет, менять не собираюсь. Последнее время стал удивлять продавцов, как же так, другие часами заплатить не могут. А всё по тому что по лету часто езжу на велосипеде, карманы маленькие, что бы не пролюбить карту, пропуск, ключ от подъезда и на всякий случай ВУ загрузил всё это в алиэкспрес пэй в виде кошелька-напульсника. Рекомендую к теплу обзавестись. Зимой через рукав пуховика без проблем работал только пропуск. В общем надорвал я напульсник. Сейчас вот думаю такой же заказать или сшить себе из кожи с раздельными карманами.
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20
Пётр 5 часов назад
Пользуюсь картой МИР уже больше года проблем с оплатой ни когда не было. Единственное что не отображается уведомление сколько списано средств, если не запущенно приложение.
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4k
Андрей 5 часов назад
Телефон у меня Китайского бренда, Мир Пей работает отлично
Карта Тинькова, виза, в Гугл Пей забанена
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3k
Vladimir Lysikov 5 часов назад
>>Apple Pay и Google Pay соотечественники вроде научились обманывать.
Неа. Это сами Эпл и Гугл оперативно добавили возможность производить оплату через мобильного оператора. Санкции-санкциями, деньги нужны всем)))
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