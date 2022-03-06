А оно платное было?

Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader, PDF) заявила, что прекращает продажу своих продуктов и услуг в России и отключает доступ к ряду из них для "подконтрольных правительству СМИ". Текущие подписки будут сохранены.
Даже удивительно, оказывается это платное. А вот дальше читайте по настоящему любопытную новость
Торрент-трекер RuTracker пропал из реестра запрещенных в России ресурсов. Мосгорсуд разблокировал домен rutracker.org.in 2 марта 2022 года. Пройдёт некоторое время и провайдеры снимут ограничения на пользование этим ресурсом.
3 марта 2022 года с предложением разблокировать RuTracker выступил бывший депутат Госдумы, вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин. Таким образом он предложил ответить на санкции западных киностудий, которые отказываются от проката своих фильмов в России.
Сейчас в России рассматривается возможность не штрафовать за не лицензионный софт от стран которые ввели санкции. Еще не принято но на уровне обсуждений
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Американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает пресс-служба компании.
«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируемся и работаем в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, а потому останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о санкциях», — говорится в заявлении...
Итак, снова наступает время бесплатного софта, эксклюзивного просмотра фильмов, ещё не вышедших на экран, бесплатной музыки и ещё кучи "ништяков" из 2000-х, когда мы ещё не верили в общечеловеческие ценности и лабуду про уважение к законам рынка, единым правилам для всех и прочую ерунду...
Ну, что, свистать всех наверх!
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АНТИФИШКИ
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И да, за них я тоже ничего не платил как и за десятки других буржуйских приложений