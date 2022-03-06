А оно платное было?

Американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает пресс-служба компании.



«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируемся и работаем в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, а потому останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о санкциях», — говорится в заявлении...



Итак, снова наступает время бесплатного софта, эксклюзивного просмотра фильмов, ещё не вышедших на экран, бесплатной музыки и ещё кучи "ништяков" из 2000-х, когда мы ещё не верили в общечеловеческие ценности и лабуду про уважение к законам рынка, единым правилам для всех и прочую ерунду...



Ну, что, свистать всех наверх!