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А оно платное было?

А оно платное было? (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 марта 2022 08:45
Метки: Acrobat Reader   Illustrator   photoshop   
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Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader, PDF) заявила, что прекращает продажу своих продуктов и услуг в России и отключает доступ к ряду из них для "подконтрольных правительству СМИ". Текущие подписки будут сохранены.

Даже удивительно, оказывается это платное. А вот дальше читайте по настоящему любопытную новость

Торрент-трекер RuTracker пропал из реестра запрещенных в России ресурсов. Мосгорсуд разблокировал домен rutracker.org.in 2 марта 2022 года. Пройдёт некоторое время и провайдеры снимут ограничения на пользование этим ресурсом.

3 марта 2022 года с предложением разблокировать RuTracker выступил бывший депутат Госдумы, вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин. Таким образом он предложил ответить на санкции западных киностудий, которые отказываются от проката своих фильмов в России.

Сейчас в России рассматривается  возможность не штрафовать за не лицензионный софт от стран которые ввели санкции. Еще не принято но на уровне обсуждений


Американская IT-компания Microsoft приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает пресс-служба компании.


«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи наших продуктов и оказание услуг Microsoft в России. Кроме того, мы тесно координируемся и работаем в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, а потому останавливаем многие аспекты нашего бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о санкциях», — говорится в заявлении...


Итак, снова наступает время бесплатного софта, эксклюзивного просмотра фильмов, ещё не вышедших на экран, бесплатной музыки и ещё кучи "ништяков" из 2000-х, когда мы ещё не верили в общечеловеческие ценности и лабуду про уважение к законам рынка, единым правилам для всех и прочую ерунду...


Ну, что, свистать всех наверх!


Источник:

Метки: Acrobat Reader   Illustrator   photoshop   

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30  комментариев
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23k
Андрей Иванов Час назад
А мы всё это раньше покупали, а уж винда то точно у всех лицензионная
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66k
Доктор Джонс 5 минут назад
Не буду говорить за все выше перечисленные программные продукты, но лицензию на антивирус уже покупаю пять лет подряд, и это оправдывается...
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7k
Serjio 15 минут назад
Информация должна быть свободной.
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134
. . Полчаса назад
Автор торопится с выводами и половину вообще из воздуха взял...
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6k
klop Час назад
С одной стороны вроде как зашебись с другой, наши ИТ компании которые хоть как-то пытались конкурировать останутся не у дел. Зачем создавать более дешевого конкурента Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader, PDF) если его пиратскую версию можно бесплатно легально использовать. Тут вобщем надо как то продумать это дело, чтобы не пострадала наша ИТ индустрия.
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383k
Алексей Час назад
рутрекер снова здраствуй.хоть я с тобой и не прощался
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3k
Александр Час назад
Микрософт потеряет пару сотен тысяч рублей, не более.... Мне так кажется...
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9k
Андрей А Час назад
Для всех , кто пользуется Adobe-новые обновления доступны для скачивания)))
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125k
Аааа Час назад
Фотошопом никогда не пользовался, не зашел он мне. Вместо него использую конкурентный пакет Corel Photopaint / Corel Draw.
И да, за них я тоже ничего не платил
как и за десятки других буржуйских приложений
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10k
kaboza 2 часа назад
а фаташоп в натуре чтоле платный был?
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122k
DeOrio 2 часа назад
Опять, на те же грабли.
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