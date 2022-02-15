Свежий и остросюжетный шедевр от Семена Слепакова

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"В общем, я б, наверно, разорвался на две части", - до такой степени доходит противостояние в душе героя, но тут ему на выручку приходят те, кому это по должности положено. В общем, остроумно и крайне злободневно, и себя в этом сюжете нетрудно узнать. Только просим прощения у противников ненормативной лексики - она в клипе немного присутствует...
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А вы лично? Поставили, или неееет?..
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У Собакина то все отлично, то все очень плохо.
Перед выборами ковид " практически победили", а на следующий день ковид "взял реванш"...
Так что очень актуально, молодец....
(или нет)
- да ьлядь!
Один ребёнок болел 1 день, другой 2 дня.
Мы с женой чувствовали недомогание одну ночь, температура 37.2, даже голова не болела.
Нахрена от ЭТОГО прививаться?
Гриппом случалось болеть в разы сильнее.
Шляпа все эти вакцинации!
А, может, если бы они не вакцинировались, то и осложнений не было.
Сотрудник в возрасте 72 года перенес ковид без осложнений. Не вакцинировался. И ещё две сотрудницы 65+ тож легко перенесли
Так что
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В части, касающейся устной речи - использование литературного лексикона как минимум.
Хотя для кого то и Шнур - деятель культуры.
А какую литературу использовать? Древнерусскую, церковно-славянскую, эпохи возрождения, а может сразу, долбанём двухстопным ямбом по бескультурью? На дворе 21 век, а нас призывают пользоваться лексиконом 19 века. Это как-то странно.
Барков, Есенин, многие признанные классики, использовали эти слова в своих произведениях, да и сам Пушкин ими не пренебрегал. Так чтож, "здесь играем, здесь не играем, а тут рыбу заворачиваем"? Уже дошло до того, что в сети, на фотографиях классических картин, соски стали замазывать. Дальше что? Писюны от скульптур отбивать? Так это уже было. Я не призываю изучать мат в школах, но и доводить борьбу с ним до абсурда, тоже не стоит. В конце концов, каждый для себя сам может решить, что он хочет слушать, а что нет. Никто не заставляет.
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Тот лексикон, который можно с родителями или детьми позволить.
Не думаю, что своим родителям Вы скажете матерные слова..