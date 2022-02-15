Свежий и остросюжетный шедевр от Семена Слепакова

"В общем, я б, наверно, разорвался на две части", - до такой степени доходит противостояние в душе героя, но тут ему на выручку приходят те, кому это по должности положено. В общем, остроумно и крайне злободневно, и себя в этом сюжете нетрудно узнать. Только просим прощения у противников ненормативной лексики - она в клипе немного присутствует...

А вы лично? Поставили, или неееет?.. 2022-02-15T20:26:46+03:00 Источник: А вы лично? Поставили, или неееет?..