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Свежий и остросюжетный шедевр от Семена Слепакова

Свежий и остросюжетный шедевр от Семена Слепакова (1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 20:26
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Юмор   война   слепаков   
7559
1
"В общем, я б, наверно, разорвался на две части", - до такой степени доходит противостояние в душе героя, но тут ему на выручку приходят те, кому это по должности положено. В общем, остроумно и крайне злободневно, и себя в этом сюжете нетрудно узнать. Только просим прощения у противников ненормативной лексики - она в клипе немного присутствует...

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Метки: Юмор   война   слепаков   
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52  комментария
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 15 часов назад
надо ставить
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2k
Alex Trahtenberg 10 минут назад
я переболел через год поставил и через пол года - снова заболе и снова ковид. и все один в один как тогда - чуть не здох ели выкарабкался так что ставить....или нет...
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10k
Иван Васильевич 37 минут назад
Спросите у 8 раз вакцинированного Жирика, который лежит сейчас в реанимации с ковидлой, ставить или нет!
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1k
АлексЮстасу Час назад
Нормальная ирония, с пивком классно. Или нет?
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1k
vasilykopkov 2 часа назад
Основная проблема - не ковид и не прививка, а то, что власти так заврались, особенно со статистикой заболевших/привитых/непривитых, что когда они наконец, для разнообразия, говорят правду, им никто не верит.
У Собакина то все отлично, то все очень плохо.
Перед выборами ковид " практически победили", а на следующий день ковид "взял реванш"...
Так что очень актуально, молодец....
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−25
Державный Властитель 3 часа назад
Бестолковый юморист...или он гитарист
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19k
BiZ 7 часов назад
оьуенный клипец!
(или нет)
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19k
BiZ 7 часов назад
- или нет
- да ьлядь!
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2k
Anatoly Tananykhin 7 часов назад
Не знаю как на счёт covid 19, а Омикрон мы всей не привитой семьей подцепили от тещи с тестем в прошлый четверг, ночь первая тяжёлая была, сильный жар и голова болела жутко, на следующий день в принципе я чувствовал себя нормально, пару дней попил ибупрофен от головной боли. У жены голова меньше болела, но насморк ещё остался. Теща с тестем раньше заболели и раньше поправились. Пришли к выводу что от гриппа Омикрон мало чем отличается.
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341
viktor-chikalev Anatoly Tananykhin 41 минуту назад
Мрут, в основном, как и в случае с гриппом, не от самой болезни, как таковой, а от осложнений после того, как. Например, после обычной ковидлы у меня двое знакомых минуснулись от тромбоза. Сам побегал на работе с утра, как здоровый, хватило на полчаса - под лопаткой колет слева, голова кружится и пр до конца дня тилипался чуть живой, и это через неделю после выхода с больничного.
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33k
Nefrion 12 часов назад
Слепаков суммировал настроения обСЧества, так сказать
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3k
Дмитрий ! 12 часов назад
Поставил. Стоит лучше, чем до этого.
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420
WORLD 13 часов назад
Жириновский и Зюганов несколько раз вакцинировались, сейчас оба в реанимации по аппаратом ИВЛ.

Шляпа все эти вакцинации!
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1k
Довер Иванович 13 часов назад
Слепаков как всегда в точку.
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3k
Александр 14 часов назад
Молодец, креативно!
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25k
Федор 14 часов назад
Браво)))))) Брависсимо))))))))
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30k
Fat Lynx 14 часов назад
Не люблю этого певца ртом, но ролик в тему. Поржал.
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18k
babuby 15 часов назад
Шедеврально!
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16k
albedo 15 часов назад
На мой взгляд -пошлость сквернословящая.
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2k
Сладких снов 15 часов назад
Или нееет?
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