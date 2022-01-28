Как выглядит бункер Сталина спустя 79 лет

Жилое помещение.

Объект построили всего за 9 месяцев ( с февраля по октябрь 1942 года). Радует, что в него мне наконец-то удалось попасть с 3-й попытки. Несмотря на то, что это музей и вход стоит копейки, Вас могут не впустить, даже если предложите больше. Но только в том случае, если прийти сюда одному. Поэтому, если Вас заинтересовало это место и вы хотите его посетить - звоните по телефону и записывайтесь заранее. Музей очень меня удивил своей степенью сохранности и "неиспорченностью" лишними экспозициями. Спустя 79 лет объект сохранился отлично и можно проникнутся атмосферой прошлого. Больше таких мест вы не увидите нигде.