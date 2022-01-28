Как выглядит бункер Сталина спустя 79 лет

В октябре 1941 года комитет обороны СССР разработал засекреченное постановление касающееся эвакуации Москвы в город Куйбышев. В документе говорилось, что эвакуация касалась Сталина, но в случае обострения военного положения.
В этом же месяце, комитет обороны разрабатывает еще одно постановление о строительстве командных пунктов-убежищ в нескольких крупных городах Советского Союза: Горьком, Ульяновске, Саратове, Казани, Ярославле, Сталинграде и Куйбышеве. Объекты построили, но они так и не пригодились. Труды десятков тысяч работников метростроя были напрасны. Хотя, многие поговаривают что объекты строили вовсе не метростроевцы и шахтеры, а тайно переброшенные в Куйбышев узники гулага, которые, после завершения строительства объекта были в срочном порядке ликвидированы по приказу Берии.
Война закончилась, большинство городов переименовали и так Куйбышев стал Самарой, Сталинград - Волгоградом а Горькой - Нижним Новгородом. Бункеры стали ненужными и почти все были уничтожены. Все бункеры, за исключением Куйбышевского, имели простой проект постройки. Обычные выработки с деревянной крепью, напоминающие штольни. Один из таких бункеров был в Горьком и Сталинграде. Никаких фотографий из этих мест нету, но в архивах есть рассекреченные документы указывающие на то, что по масштабам они не сравнивались с бункером построенным в Куйбышеве. Поэтому, этот объект сохранился до наших дней, и эксплуатируется как музей
Недавно, мне удалось посетить это место. Находящиеся в центре Самары, во дворе типичной сталинской застройки. Входы выглядит как обычный подъезд, если бы не табличка - в жизни бы никто не догадался что здесь находится вход в огромное сооружение глубиной 37 метров. На входе перед стволом находится КПП, где круглосуточно находится сотрудник охраны, а так же лифт. лифт предназначен не для посетителей объекта, а для обслуживающего персонала. Поэтому- я пойду пешком.
Вход в бункер.
Перед стволом висит красивый подсвечиваемый витраж с образом вождя. Ствол отделан металлическими тюбингами, которые до сих пор являются важной составляющей при строительстве современных тоннелей и станций метрополитена.
Спуск вниз.
В стволе стоит запах хлорки. До прихода экскурсионной группы здесь как помыли ступеньки и полы. Уход за объектом и уборка внутри него, несмотря на маленькую группу обслуживающего персонала - здесь на высшем уровне.
Спуск вниз.
Вид ствола снизу-вверх. Вроде кажется, что не высоко. Но если учесть момент, что объект построили в разгар Великой Отечественной это просто невероятно. Для Сталина, в запасной столице нашей родины построили самый глубокий объект, который не сравнился с глубиной залегания бункера Гитлера в Берлине (16 метров).
Вид снизу-вверх.
Внизу ствола находится вход в помещения жизнеобеспечения и жилые комнаты. Меня очень смутила современная гермодверь. Видимо, когда объект еще стоял на балансе, все двери и систему вентиляции заменили.
Вход в объект.
Далее - длинные коридоры с множеством поворотов. Во многие комнаты мне заглянуть не разрешили. Поэтому, силовая установка бункера, обеспечивающая автономное обеспечение электроэнергией всех помещений, не была мной осмотрена и сфотографирована.
Коридор.
Еще один защитный тамбур, за которым находится второй лестничный марш.
Тамбур с гермодверями.
Он ведет в самое интересное помещения бункера.
Второй лестничный марш.
Но по пути, предстояло увидеть обычные округлые комнаты с современными плакатами. До того, как здесь сделали музей, объект являлся командным пунктом города, и видимо, плакаты остались еще с тех времен.
Одно из помещений бункера.
Ковровая дорожка ведет в зал заседаний.
Коридор с ковровой дорожкой.
Просторный и светлый зал рассчитанный на два десятка человек. Выходит, бункер строили не только для одного Сталина.
Зал заседаний.
Комната, где по слухам жил Сталин, после того как объект достроили. Якобы, он оставил в Кремле своего двойника, а сам прятался здесь. Но это просто слухи которые никем официально не подтверждаются. Хотя, есть доля сомнения что не просто так Куйбышев сделали запасной столицей. Даже работники музея, хорошо знающие историю, точно не знают, был здесь когда нибудь Сталин или нет.
Жилое помещение.
Объект построили всего за 9 месяцев ( с февраля по октябрь 1942 года). Радует, что в него мне наконец-то удалось попасть с 3-й попытки. Несмотря на то, что это музей и вход стоит копейки, Вас могут не впустить, даже если предложите больше. Но только в том случае, если прийти сюда одному. Поэтому, если Вас заинтересовало это место и вы хотите его посетить - звоните по телефону и записывайтесь заранее. Музей очень меня удивил своей степенью сохранности и "неиспорченностью" лишними экспозициями. Спустя 79 лет объект сохранился отлично и можно проникнутся атмосферой прошлого. Больше таких мест вы не увидите нигде.
Туалет.
Источник:
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