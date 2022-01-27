Что стоит за январскими беспорядками в Казахстане?

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Казахстан - девятая страна в мире в мире по площади с населением 20 млн человек. В 2021 году в республике отметили 30-летие независимости, а 2022-й - начался с ужаса и беспорядков.
Александр Молочко отправился в Алма-Аты, крупнейший город Казахстана, а некогда столицу. Именно там были самые жестокие столкновения. Бессилие полиции и армии, предательства и боль. Почему вечно весёлый город вспыхнул словно спичка? Какие выводы сделаны из этой истории? Как сейчас живёт народ?
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