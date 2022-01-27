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Что стоит за январскими беспорядками в Казахстане?

Что стоит за январскими беспорядками в Казахстане? (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 19:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Казахстан   видео   люди   протесты   репортаж   
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Казахстан - девятая страна в мире в мире по площади с населением 20 млн человек. В 2021 году в республике отметили 30-летие независимости, а 2022-й - начался с ужаса и беспорядков.
Александр Молочко отправился в Алма-Аты, крупнейший город Казахстана, а некогда столицу. Именно там были самые жестокие столкновения. Бессилие полиции и армии, предательства и боль. Почему вечно весёлый город вспыхнул словно спичка? Какие выводы сделаны из этой истории? Как сейчас живёт народ?

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Казахстан   видео   люди   протесты   репортаж   
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5  комментариев
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3k
Олег Белов 2 часа назад
Не рой чужому яму!
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lem02 45 минут назад
"...по площади с населением..." блин, прошлый век. Ни кто уже давно не меряется ни площадью ни численностью населения. Тоже мне показатель.
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13k
Вася Час назад
Ссылка www.youtube.com
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144
stas 2 часа назад
бестолковый ролик, ниочём
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физраствор. 2 часа назад
A как получилось что власти Казахстана держали деньги в США???.. или Это другое??..
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