Что стоит за январскими беспорядками в Казахстане?

Александр Молочко отправился в Алма-Аты, крупнейший город Казахстана, а некогда столицу. Именно там были самые жестокие столкновения. Бессилие полиции и армии, предательства и боль. Почему вечно весёлый город вспыхнул словно спичка? Какие выводы сделаны из этой истории? Как сейчас живёт народ?