Про "Премии Дарвина"

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Два друга решили ограбить салон сотовой связи. План был банален до безобразия — вошли, попросили показать самые дорогие модели, а когда молоденькая продавщица достала с витрины несколько новинок, один из грабителей тайком продемонстрировал ей пистолет.

Приложив палец к губам и приказывая молчать, он тихо смылся с места преступления, прихватив с собой несколько телефонов.

А в это время его туповатый 25-летний подельник, раскрыв рот и позабыв обо всем на свете, стоял у витрины и восхищенно изучал навороченные гаджеты. Он уже не помнил зачем он сюда пришел и не заметил, что его 31-летний напарник скрылся с добычей.Продавцы не стали мешать идиоту предаваться мечтам, а тихонько выскочили из салона и заперли его внутри. Когда прибыли милиционеры, дуралей перестал биться в панике за стеклом и сдался, попутно сдав и своего напарника. Сядут оба.

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Двое грабителей ворвались в дом к пенсионерке. Прошлись по комнатам и выяснили, что брать то у неё особо и нечего. Бедно жила старушка. Ну, не с пустыми же руками уходить и решили они взять старенький телевизор. Только отошли от дома, как вспомнили, что пульт то от телевизора забыли. Вернулись и позвонили в дверь.

Старушка, открыв дверь и увидев на пороге грабителей, сразу заулыбалась и радушно пригласила их в дом:

– Косатики, заходите! Может, чайку выпьете! У меня к чаю и водочки немного имеется.

«А не выпить ли нам чаю?» – подумали грабители и сели у старушки чай пить. Пока пили чай, подъехали милиционеры, которых пенсионерка вызвала сразу после выноса телевизора.

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Когда сотрудники милиции остановили подозрительного мужчину и потребовали предъявить документы, тот достал из кармана красную корочку сотрудника МВД. Едва взглянув на удостоверение, милиционеры не смогли сдержать хохота. Как оказалось, чуть ранее наш идиот напал на женщину и украл у нее сумочку. Добычей грабителя стали не только мобильник и кошелек, но и удостоверение сотрудника милиции. Дуралей не мог поверить своему счастью – он тут же принялся делать поддельную «ксиву» для себя. Отскоблив женское лицо с фотографии, он кое как прилепил сверху свое изображение и, видимо, остался очень доволен проделанной работой. Его не смутило то, что на удостоверении осталась женская фамилия, да и бантик вместо галстука смотрится очень феерично.

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Трое товарищей из Чувашии решили ограбить девушку. Несложно же, правда? Их трое – она одна. Тем более, на их стороне и сила и внезапность. Подбежали со спины, резко толкнули, выхватили сумку, побежали. А побежали они в сторону оврага. Их взору предстал белоснежный склон, куда еще не ступала нога человека после прошедших снегопадов. Идиотов не смутила глубина сугробов и оттепель, стоявшая на дворе.

– Прыгаем? – спросил один из них.

– Прыгаем! – ответили соучастники.

И они прыгнули!

То, что произошло дальше, прибывшие на место милиционеры не могут вспоминать без смеха. Когда они, опросив свидетелей, подошли к оврагу, то застали картину: трое грабителей прочно увязли в рыхлом снегу. Как они ни барахтались, как ни пытались выбраться из снежной ловушки – ничего у них не выходило. Так, из снежного плена злоумышленники сразу же попали в другой – милицейский.

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Вуктыл, Республика Коми

Эта история произошла в конце 80-х. Два друга решили ограбить местный магазин. Перед закрытием они нашли в торговом зале укромное местечко и спрятались до закрытия магазина. Когда продавцы ушли, они первым делом хорошенько выпили и закусили, благо и выпивки,

и закуски на полках магазина хватало. После чего взгляд одного из них приковал к себе фотоаппарат «Полароид». Схватив его, наши идиоты стали фотографировать. Каково же было их разочарование, когда вместо моментальных снимков они получали «засвеченные», как им казалось, фотографии (у «Полароида» снимки поначалу черные, а изображение проявляется спустя минуту).

– Брак! – решил один из воришек и бросил фотоаппарат вместе с «бракованными» снимками тут же в магазине. Набрав полные сумки продуктов, спиртного и жвачки (а куда же без нее – на дворе, не забывайте, конец 80-х), воришки смылись с награбленным из магазина.Когда на следующее утро милиционеры обнаружили брошенные фотографии с уже проявившимися лицами, они без особого труда опознали героев – городок-то небольшой.

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60-летняя пенсионерка из России приехала в Гомель, чтобы навестить могилу родственника. Добравшись до кладбища, она нашла знакомую оградку и уже собралась зайти внутрь, как выяснилось, что оградка за зиму проржавела и открываться так просто не хотела.Тетечка явно переоценила свои возможности и недооценила пышные формы и солидный вес. Она решила перелезть через полутораметровую ограду. Ее не смутили острые наконечники, которые торчали по всему периметру металлического забора.Результат – напоролась на два штыря. Прибывшим спасателям пришлось вырезать часть ограды – вместе с заборчиком даму погрузили в машину скорой помощи и доставили в ближайшую больницу. К счастью, медики успели вовремя.

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У 40-летнего мужчины разболелся зуб. Что такое зубная боль – знают все, а кто не знает – тому сказочно повезло. Тактика действий проверена временем: анальгин (кеторол), не проходит – в поликлинику. Как вариант: анальгин, еще анальгин,флюс – в поликлинику. Наш герой решил покинуть накатанную колею. Вычитал «народный рецепт» полоскания полости рта уксусом.

Забыл, что любой рецепт нужно читать вдумчиво и подробно, а не по диагонали. Вместо яблочного или виноградного уксуса взял 70%-ную эссенцию. Когда начало жечь во рту, непроизвольно сглотнул... От внесения в список номинантов премии Дарвина очередного «злобного буратину» спасла «скорая помощь» и больничные хирурги.

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26-летний дуралей из небольшого уральского городка жил в двухкомнатной квартире с бабушкой. Пока старушка в соседней комнате смотрела сериалы, наш идиот маялся от скуки. Неожиданно ему на глаза попался воздушный шарик. Проблема со скукой была решена – парнишка решил запустить шарик с балкона. Одна беда – гелия у дуралея не было, а как еще заставить шарик взлететь,если нужного газа нет под рукой? Правильно, воспользоваться тем газом, что есть в квартире.Сняв с газовой плиты конфорку, идиот наполнил шарик природным газом и понес его на балкон. Запускать. Не знаю, чем занимался 26-летний оболтус в школе, но явно не физикой. Даже пятиклашки в курсе, что резиновый шарик при соприкосновении с синтетической тканью дает искру. Конечно, шарик в руках дуралея взорвался. Взрыв был настолько мощный, что выбил стекла в квартире. Старушка отделалась лишь испугом, а сам герой – ожогами лица и живота.

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Копилку дуралеев пополнил пилот «кукурузника» со Ставрополья. Задача перед пилотом стояла следующая: пролететь из села А в село Б, при этом по пути осмотреть сельхозугодья с высоты птичьего полета. С этой задачей пилот не справился – он заблудился в небе.Что делать? Правильно, спросить дорогу у ближайшего встречного. В небе спрашивать дорогу не у кого – ни самолетов гражданской авиации, ни других «кукурузников» не было. Зато внизу мирно тарахтел трактор. Пилот решил спросить дорогу у тракториста. Причем сделать это решил, походу, на лету.Летя над трактором на бреющем полете, он задел шасси самолета за кабину сельхозмашины и рухнул в поле. К счастью, ни тракторист,ни пилот не пострадали.

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Военнослужащий срочной службы по непонятным причинам отправился в самоволку. История умалчивает, каким ветром его занесло на железнодорожную сортировочную станцию, но там наш герой наткнулся на военный патруль. Он решил скрыться от погони красиво, а-ля Роберт Де Ниро - не под вагонами, а сверху. В тот момент, когда он влез на крышу, машинист тронул состав с места. Вагоны дернулись, и «супермен», для того, чтобы не сорваться схватился за первое, что попалось под руку. «Первым, что попалось» оказался контактный провод... Разряд был настолько сильным, что даже расплавил гвозди в его сапогах...

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Пистолет – не игрушка, однако многие из тех, кому по роду деятельности приходится иметь с ним дело, частенько забывают это и воспринимают оружие просто как аксессуар. В Москве неосторожное обращение с оружием стоило жизни 23-летнему сотруднику вневедомственной охраны. У парнишки просто зачесался нос во время дежурства и он решил почесать его стволом пистолета.Вот и почесал, случайно нажав на курок...

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Водитель большегрузного автомобиля, обнаружив утечку топлива из бензобака, не стал обращаться к профессионалам на станцию техобслуживания. Вместо этого подкатил к ближайшим гаражам и, найдя местного сварщика, попросил его устранить неисправность.

Сварщик согласился. Вооружившись сварочным агрегатом, он подошел к грузовику и приступил к работе, при этом не удосужившись проверить наличие в баке горючего. Водителя, похоже, это тоже мало волновало. Результат не заставил себя долго ждать – взрыв,травмотология и ожоговый центр... Все выжили,но не всегда дуракам везет...

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Давние друзья, 18-летний Константин и 27-летний Сергей, поспорили: сможет ли один из них в упор выстрелить в другого. Спорили недолго, но очень оживленно. В итоге Сергей приставил ко лбу Константина пистолет и выстрелил. Он выиграл спор, но в итоге его друг поплатился жизнью, а сам он – свободой.

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Два дуралея, шатаясь по военному полигону, нашли снаряд из под подствольного гранатомета. История умалчивает кому из двоих пришла в голову шальная мысль вскрыть снаряд при помощи долота. Оболочка снаряда поддалась после пары-тройки ударов и он, как и полагается снарядам, взорвался. Один из дуралеев погиб на месте, второй превратился в некое подобие пропускного

диска от мясорубки, но выжил. Его поместили в реанимацию к двум приемщикам цветмета, которые накануне тоже рванули на приемном пункте снаряд. Правда, минометный.

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Очередной идиот, поплатившийся за свою непроходимую глупость, объявился в Приморье.

30-летний парень нигде не работал и промышлял сбором цветного металла. Однажды ему «повезло» – он нашел изрядно пострадавший от ржавчины снаряд. В пункт сдачи металлолома дуралей сдавать снаряд не стал, а решил приберечь для удобного случая.Подходящий случай наступил 9 мая. Отметив за бутылочкой с приятелем 65-ю годовщину победы, наш идиот приуныл – какой же это праздник без салюта? И тут парень вспомнил о припрятанном снаряде.

– Сейчас, я тебе устрою праздничный салют! – объявил он своему приятелю.

Парень развел на пустыре костер и бросил туда снаряд. Но костер погас, так и не спровоцировав ни одного залпа из брошенного в него снаряда. Наш дуралей подошел к костру, чтобы вновь разжечь его и тут прогремел взрыв. Осколки снаряда нанесли парню травмы, несовместимые с жизнью.





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В одной из российских войсковых частей организовали небольшое производство – штамповку из пластмассы деталей для противогазных коробок и другого армейского оборудования. Штамповали на специальных термопласт-автоматах, представлявших из себя горизонтальный

пресс с пресс-формами и выталкивателями.Принцип работы автомата достаточно прост. Усилием в 400 тонн пресс сначала закрывает пресс-форму и впрыскивает туда расплавленную пластмассу. Спустя некоторое время, нужное для застывания, пресс открывает пресс-форму

и при помощи выталкивателей выбрасывает изделие в лоток для готовой продукции. Естественно, в таком автомате предусмотрена защита от дурака – пресс закрыт стеклянным колпаком, который упирается в концевик. Без колпака пресс элементарно не запустится.

Однажды в пресс-форме заклинило выталкиватели. Солдат-срочник, работавший на прессе, позвал прапорщика. Тот долго чесал тыковку,думая, как же проверить работу выталкивателей? И придумал! Снял стекло, зафиксировал чем-то концевик блокировки, просунул в разъем пресс-формы голову и пояснил солдату:

– Ты включай, а я тут посмотрю, как сработает.

Приказы не обсуждаются: сказали включай – значит включай. Пресс тоже – не голова прапорщика: включили – сработал. Сработали ли выталкиватели, прапорщик уже не смог рассказать – нечем было...

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Находящийся в состоянии легкого алкогольного опьянения 16-летний кавалер 15-летней подруги с целью избавления от болевых ощущений и для прогревания натирал ей поясницу и расположенные ниже филейные части 95-процентным этиловым спиртом. Одной рукой натирал,

а другой - курил. Полыхнуло. У него ожог натиравшей руки, у нее - ожог поясницы, ягодиц, внутренней поверхности бедер, лобка.Ее синтетические трусы расплавились и прилипли к лобку. В операционной и при анастезии девушке отодрали прилипшее, произведя по ходу глубокую эпиляцию...





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Дружите с головой,ребята!И читайте умные книжки.