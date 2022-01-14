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Вы не устали от бесконечного потока кинотестов? Я тоже устал. Поэтому этот тест никоим образом не будет касаться кинематографа. Все вопросы составлены так, чтобы оценить ваш уровень эрудиции. Сможете пройти без ошибок?
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Но стусло подкачало.