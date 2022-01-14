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Ну и вопросы! Тест на эрудицию

Ну и вопросы! Тест на эрудицию

Автор:
14 января 2022 08:57
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: iq тест   Тесты   интеллект   сложные тесты   тест   тесты на эрудицию   
7639
1
Вы не устали от бесконечного потока кинотестов? Я тоже устал. Поэтому этот тест никоим образом не будет касаться кинематографа. Все вопросы составлены так, чтобы оценить ваш уровень эрудиции. Сможете пройти без ошибок?
Болонья, Милан, Турин... Это города какого государства?
1/10Болонья, Милан, Турин... Это города какого государства?

upload.wikimedia.org

Кадмий - это...
2/10Кадмий - это...

cdn.pixabay.com

Какой фигурой нельзя начать шахматную партию?
3/10Какой фигурой нельзя начать шахматную партию?

cdn.pixabay.com

Как называется национальная валюта Таиланда?
4/10Как называется национальная валюта Таиланда?

upload.wikimedia.org

"Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы". Что это за теорема?
5/10"Сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины гипотенузы". Что это за теорема?

upload.wikimedia.org

Назовите второй по численности город Германии
6/10Назовите второй по численности город Германии

cdn.pixabay.com

Какая отличительная особенность есть у мурен?
7/10Какая отличительная особенность есть у мурен?

upload.wikimedia.org

Что это за инструмент?
8/10Что это за инструмент?

www.castorama.ru

Как звали отца Александра Македонского?
9/10Как звали отца Александра Македонского?
По мотивам какого произведения был снят фильм "Сталкер" Тарковского?
10/10По мотивам какого произведения был снят фильм "Сталкер" Тарковского?

avatars.mds.yandex.net

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Метки: iq тест   Тесты   интеллект   сложные тесты   тест   тесты на эрудицию   
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8k
Аргуша 3 часа назад
интеллект сильно отличается от эрудиции, если что
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243
КАКАнгел 5 минут назад
срезался на название инструмента- посрамлен .
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1k
Педигри 22 минуты назад
Про инструмент стусло не знал. Извините ребята.
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48k
zloykoyot Полчаса назад
Мда, согласно этому тесту, немного же надо чтобы прослыть интеллектуалом. Вместо отца Македонского можно было спросить про имя его коня. Что рыбы не млекопитающие и мурены вряд ли сильно пердят можно и догадаться. А в какой стране находится Милан - просто вопрос на засыпку.
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2k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
Школьная программа, еще помню.
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10k
Alex 37 минут назад
Тест жертва ЕГЭ составлял? Ясень пень 10 из 10. И моника ну не впечатляет от слова совсем...
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8k
Dabus Час назад
9 из 10
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289
Youtube's Best Channel Час назад
Эрудиция, блт. Всегда бесили эти "Своя игра" и проч. Самые умные люди - УУУУУУ. Не самые умные, а больше всех знающие. И xyли толку от таких знаний?
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2k
Vlamir Час назад
А у меня зато Йода брейк танцует!
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274
Pi11igrim Час назад
10 из 10. Моника порадовала )
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697
DeDsmile Час назад
с немецким городом ошибся, не знал.
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60k
Андрей 2 часа назад
Мда. Вопросы простейшие же, кроме отца Македонского, хотя я там просто угадал )
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26k
Vazari 2 часа назад
9 из 10-на муренах прокололся.
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2k
Егор Попов 2 часа назад
10 из 10 без проблем. А потом посмеялся. На вопросы то ответил, а кто такая эта Моника не знаю ))
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3k
Ivan 2 часа назад
Инструмент и город в Германии не знал.
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2k
Sandmännchen (DDR) 2 часа назад
Ступорноидам от маразматика – пламенный!
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6k
Nikolay 2 часа назад
10/10 а в награду показали "танцующую Монику". А можно в награду Сашу Грей? Необязательно танцующую
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1k
Froll 2 часа назад
9 из 10.Ну не помню,возможно и не знал второй по величине город Германии.Это значит что я не эрудит?
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21k
Ватаку Накомоде 2 часа назад
Просто рандомные вопросы. Повезло что знаешь откуда-то значит молодец, не повезло значит не молодец. Я например в душе не знаю про население немецких городов, и никогда не интересовался анатомией мурен. Поэтому про них не ответил.
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6k
Maximvs 2 часа назад
Люди, получившие приз за эрудированность, не знают Моники из сериала "Друзья"? Иронично, как сказал бы Михалков.
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4k
Enigma Kuutar 2 часа назад
Почти интеллектуал Из 10 вопросов ответили верно на 6. Чуть-чуть не хватило до звания "интеллектуал". Но не расстраивайтесь! Всегда есть время, чтобы поднять свой уровень эрудированности
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