Часы с подсветкой

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Стало быть, возникла необходимость в обычных часах, ибо привык время смотреть по-старинке, да и удобнее так определять время в других часовых поясах. Ну и собственно вот.
Началась история менее года назад. Да-да, времени пришлось потратить много, в основном на изучение аналоговой электроники, но об этом позже. Часы задумывались с подсветкой циферблата, чтобы ночью тоже было видно, но чтобы подсветка включалась автоматически.
Для начала, зимой в деревне было выбрано бревно с красивым торцевым спилом, от него были отпилены два диска с разных концов, толщиной около 4-5 см, чтобы ненароком не раскололось при обработке.
Для начала, зимой в деревне было выбрано бревно с красивым торцевым спилом, от него были отпилены два диска с разных концов, толщиной около 4-5 см, чтобы ненароком не раскололось при обработке.
И второй.
Был выбран второй диск, т.к. там был красивый дефект, думал залью смолой, будет бомбически и всё такое.. Пол-года было потрачено на сушку, выравнивание, фрезеровку и .. эта скотина раскололась в момент сверления отверстий для цифр! Прямо по этому грёбаному красивому дефекту.
Окей, второй-то я не зря пилил..
Повторяем со вторым диском те же процедуры.
Поначалу думал сделать с корой, но она начала отслаиваться при фрезеровке, хотя для укрепления диск был пропитан смолой. По итогу, пришлось выпилить круглый диск без коры.
Окей, второй-то я не зря пилил..
Повторяем со вторым диском те же процедуры.
Поначалу думал сделать с корой, но она начала отслаиваться при фрезеровке, хотя для укрепления диск был пропитан смолой. По итогу, пришлось выпилить круглый диск без коры.
Относительно ровный, но ещё не отшлифованный.
Оки, ещё раз пропитываем смолой, его диаметр получился около 35 см, с явным запасом под разметку циферблата.
Распечатал разбивку круга по секторам, причём на стандартный лист А4 не влезло, пришлось в интернете искать и скачивать программу распечатки изображений по частям, печатать и склеивать в одно полотно. На фото уже наклеенная разметка.
Распечатал разбивку круга по секторам, причём на стандартный лист А4 не влезло, пришлось в интернете искать и скачивать программу распечатки изображений по частям, печатать и склеивать в одно полотно. На фото уже наклеенная разметка.
Далее решил сначала просверлить 30-мм форстнером выемки для цифр, потому что по прошлому опыту выяснилось, что это самый рискованный трюк и диск может расколоться. Но в данном случае, всё обошлось.
Цифры искал долго, т.к. в основном продаётся пластиковое г-но, однако в одном магазине товаров для творчества нашлись почти такие, как надо. Деревянные, чуть бОльшего размера, чем диаметр выемок, но с ненужными вензелями, которые при спиливании, дали точно нужный размер цифр.
Цифры искал долго, т.к. в основном продаётся пластиковое г-но, однако в одном магазине товаров для творчества нашлись почти такие, как надо. Деревянные, чуть бОльшего размера, чем диаметр выемок, но с ненужными вензелями, которые при спиливании, дали точно нужный размер цифр.
Примерка циферок.
Тут была сделана ошибка, и одновременно с выемками были просверлены отверстия под подсветку. Но третьего диска у меня уже не было. Поплевался, поругался на самого себя, но продолжил.
Планировалось сделать полупрозрачное "дно" выемок для равномерного освещения, но пословица оказалась права - 7 раз отмерь, один отрежь. Экспериментально выяснил, что полупрозрачная подложка не даёт нужного рассеивающего эффекта и решено было её не делать.
Далее, пропитываем выемки смолой так густо, чтобы при заливке смола не вытекала через поры древесины. Ну и думаем, как залить цифры, чтобы они "висели в воздухе". Вариант перевернуть циферблат и лить с обратной стороны не канал, т.к. пузыри воздуха коварны и нет возможности контролировать их появление, а в вакуум я эту конструкцию не затолкаю, ибо камера у меня не очень большая, только для опытов с крысами и годится.
Решение было найдено вот какое - с обратной стороны циферблата герметизируем отверстия, приклеиваем цифры на полоски тонкого оргстекла и кладём их сверху в выемки. Получается цифры как-бы подвешены. Льём смолу, и впоследствии доливаем в образовавшиеся каверны и пузыри. Вуаля - цифры получились как надо.
Лишнее фрезеруем, шлифуем и полируем, но потом.
Далее, пропитываем выемки смолой так густо, чтобы при заливке смола не вытекала через поры древесины. Ну и думаем, как залить цифры, чтобы они "висели в воздухе". Вариант перевернуть циферблат и лить с обратной стороны не канал, т.к. пузыри воздуха коварны и нет возможности контролировать их появление, а в вакуум я эту конструкцию не затолкаю, ибо камера у меня не очень большая, только для опытов с крысами и годится.
Решение было найдено вот какое - с обратной стороны циферблата герметизируем отверстия, приклеиваем цифры на полоски тонкого оргстекла и кладём их сверху в выемки. Получается цифры как-бы подвешены. Льём смолу, и впоследствии доливаем в образовавшиеся каверны и пузыри. Вуаля - цифры получились как надо.
Лишнее фрезеруем, шлифуем и полируем, но потом.
Полировка.
Так как руки у меня не очень ровные, а приспособу для выравнивания плоскостей фрезером делал на коленке, то в центре случайно получился дефект от фрезы - слишком сильно надавил на фрезер, и "прожёг" фрезой кругляш почти в самом центре.. Опять плевался и матерился. Но в итоге, его почти не видно за стрелками.
Литиевая начинка - вкусная, но..,
Т.к. часы настенные, с подсветкой, посему быть им с автономным питанием. Пока жду ручной маленький фрезер от дяди Вонга из Китая, штудирую варианты изготовления схемы автоматического включения подсветки.
Схема с фототранзистором не проканала, т.к. слишком просто и эффект не тот, что нужен. Микроконтроллеры - идите в жопу, слишком сложно и покупать программаторы и ещё и их изучать - данунахер. В конечном итоге, на ютубе нашёл канал одного перца с жёлтым треугольником, который мне и рассказал точно то, что надо - про компараторы.
Чудесная штука, сейчас на ней паяется схема автоматики включения фоновой подсветки холодильника.
Дядя Вонг прислал компараторы быстрее, чем фрезер, сцуко.. Ну да ладно. Печатаю плату, травлю, паяю, всё отлично работает. По ходу выясняется, что одного аккумулятора мало, хватает на пол-дня работы, потом надо заряжать. Ну хер бы с ним, у меня три таких но при их тестировании выяснилось, что ёмкость упала вдвое от заявленной, да ещё и неравномерно. Тем паче, что мне надо заряжать их от обычных телефонных зарядок.
Не буду городить три тома войны и мира, по итогу получилось вот так - плата заряжает аккумы, те в свою очередь, через защиту зарядки, через отдельный повышающий преобразователь 3,7 - 5 вольт питают схему автоматики, а к той уже прицеплены светодиоды. Да, без драйверов, с резисторами проще и меньше места занимает. А тут и фрезер от дяди Вонга приехал..
Схема с фототранзистором не проканала, т.к. слишком просто и эффект не тот, что нужен. Микроконтроллеры - идите в жопу, слишком сложно и покупать программаторы и ещё и их изучать - данунахер. В конечном итоге, на ютубе нашёл канал одного перца с жёлтым треугольником, который мне и рассказал точно то, что надо - про компараторы.
Чудесная штука, сейчас на ней паяется схема автоматики включения фоновой подсветки холодильника.
Дядя Вонг прислал компараторы быстрее, чем фрезер, сцуко.. Ну да ладно. Печатаю плату, травлю, паяю, всё отлично работает. По ходу выясняется, что одного аккумулятора мало, хватает на пол-дня работы, потом надо заряжать. Ну хер бы с ним, у меня три таких но при их тестировании выяснилось, что ёмкость упала вдвое от заявленной, да ещё и неравномерно. Тем паче, что мне надо заряжать их от обычных телефонных зарядок.
Не буду городить три тома войны и мира, по итогу получилось вот так - плата заряжает аккумы, те в свою очередь, через защиту зарядки, через отдельный повышающий преобразователь 3,7 - 5 вольт питают схему автоматики, а к той уже прицеплены светодиоды. Да, без драйверов, с резисторами проще и меньше места занимает. А тут и фрезер от дяди Вонга приехал..
Пилим пазы для проводов, механизма и аккумуляторов со схемами.
Сто раз всё примеряю, чтобы не переделывать..
Тесты на время работы
Аккуратно приклеил аккумуляторы, схемы, вложил проводку в пазы, настроил порог срабатывания включения, гистерезис, выпилил крышку, отфрезеровал фаски на краях, ещё раз отшлифовал, пропитал льняным маслом с кальциевым сиккативом, дождался войлочных подушек, креплений для подвеса, ещё пары мелочей и вот наконец-то, спустя почти год, у меня есть часы!
Первые тесты в сборе, ещё есть некоторые недоделки.
В конечном варианте, ещё уменьшил яркость и повесил их над телеком. Теперь дети учатся определять время по стрелочным часам, а то привыкли со своими смартфомами у Алисы время спрашивать..
Ночью светят как Луна, света как раз хватает дойти на кухню до холодильника и не споткнуться об собаку, греющуюся на тёплом полу.
Ночью светят как Луна, света как раз хватает дойти на кухню до холодильника и не споткнуться об собаку, греющуюся на тёплом полу.
Осталась малость..
.. сделать такие же вторые, но уже со светлыми стрелками, чтобы в темноте легче было время определять.
Всем бобра, добра и с Новым годом!
Всем бобра, добра и с Новым годом!
Авторский пост
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Метки: Самоделка своими руками дерево свет часы
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Циферблат горит, а время определить невозможно. запрограмировать микроконтроллер - быстрее чем травить и паять плату. И тд. Но молодец что не бухает , а хобби увлекся.
А автоматизировать подсветку... Самое подходящее тут - копеечный блок от светильника в подъезде, с фото и аудио датчиком, который днем не загорается, только в темноте, или на ик на движение(у меня такой в прихожей, у родителей прямо в выключателе).
А еще... чисто для попробовать - погугли или поалиэкспресь "ambient light"
В следующий раз затяни диск металической лентой по типу струбцины и пили или строгай сколько хочешь, ничего не лопнет.
Еще будет прикольно смотреться будет срез ствола под углом. Если сделать темным и медные/латунные цифры, и 'циферблат' не больше 1/3 площади дерева и немного смещенный от центра, то будет просто шикарно.
ЗЫ: минусы не мои, если что.