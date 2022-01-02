Часы с подсветкой

Т.к. часы настенные, с подсветкой, посему быть им с автономным питанием. Пока жду ручной маленький фрезер от дяди Вонга из Китая, штудирую варианты изготовления схемы автоматического включения подсветки.

Схема с фототранзистором не проканала, т.к. слишком просто и эффект не тот, что нужен. Микроконтроллеры - идите в жопу, слишком сложно и покупать программаторы и ещё и их изучать - данунахер. В конечном итоге, на ютубе нашёл канал одного перца с жёлтым треугольником, который мне и рассказал точно то, что надо - про компараторы.

Чудесная штука, сейчас на ней паяется схема автоматики включения фоновой подсветки холодильника.

Дядя Вонг прислал компараторы быстрее, чем фрезер, сцуко.. Ну да ладно. Печатаю плату, травлю, паяю, всё отлично работает. По ходу выясняется, что одного аккумулятора мало, хватает на пол-дня работы, потом надо заряжать. Ну хер бы с ним, у меня три таких но при их тестировании выяснилось, что ёмкость упала вдвое от заявленной, да ещё и неравномерно. Тем паче, что мне надо заряжать их от обычных телефонных зарядок.

Не буду городить три тома войны и мира, по итогу получилось вот так - плата заряжает аккумы, те в свою очередь, через защиту зарядки, через отдельный повышающий преобразователь 3,7 - 5 вольт питают схему автоматики, а к той уже прицеплены светодиоды. Да, без драйверов, с резисторами проще и меньше места занимает. А тут и фрезер от дяди Вонга приехал..