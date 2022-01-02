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Часы с подсветкой

Часы с подсветкой (16 фото + 2 видео)

Автор:
02 января 2022 16:51
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Самоделка своими руками   дерево   свет   часы   
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Стало быть, возникла необходимость в обычных часах, ибо привык время смотреть по-старинке, да и удобнее так определять время в других часовых поясах. Ну и собственно вот.
Началась история менее года назад. Да-да, времени пришлось потратить много, в основном на изучение аналоговой электроники, но об этом позже. Часы задумывались с подсветкой циферблата, чтобы ночью тоже было видно, но чтобы подсветка включалась автоматически.
Для начала, зимой в деревне было выбрано бревно с красивым торцевым спилом, от него были отпилены два диска с разных концов, толщиной около 4-5 см, чтобы ненароком не раскололось при обработке.

Литиевая начинка - вкусная, но..,

Т.к. часы настенные, с подсветкой, посему быть им с автономным питанием. Пока жду ручной маленький фрезер от дяди Вонга из Китая, штудирую варианты изготовления схемы автоматического включения подсветки.
Схема с фототранзистором не проканала, т.к. слишком просто и эффект не тот, что нужен. Микроконтроллеры - идите в жопу, слишком сложно и покупать программаторы и ещё и их изучать - данунахер. В конечном итоге, на ютубе нашёл канал одного перца с жёлтым треугольником, который мне и рассказал точно то, что надо - про компараторы.
Чудесная штука, сейчас на ней паяется схема автоматики включения фоновой подсветки холодильника.
Дядя Вонг прислал компараторы быстрее, чем фрезер, сцуко.. Ну да ладно. Печатаю плату, травлю, паяю, всё отлично работает. По ходу выясняется, что одного аккумулятора мало, хватает на пол-дня работы, потом надо заряжать. Ну хер бы с ним, у меня три таких но при их тестировании выяснилось, что ёмкость упала вдвое от заявленной, да ещё и неравномерно. Тем паче, что мне надо заряжать их от обычных телефонных зарядок.
Не буду городить три тома войны и мира, по итогу получилось вот так - плата заряжает аккумы, те в свою очередь, через защиту зарядки, через отдельный повышающий преобразователь 3,7 - 5 вольт питают схему автоматики, а к той уже прицеплены светодиоды. Да, без драйверов, с резисторами проще и меньше места занимает. А тут и фрезер от дяди Вонга приехал..

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Метки: Самоделка своими руками   дерево   свет   часы   
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14  комментариев
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6k
sumrаknn 3 часа назад
Когда есть шило в попе, а в черепушке пусто.
Циферблат горит, а время определить невозможно. запрограмировать микроконтроллер - быстрее чем травить и паять плату. И тд. Но молодец что не бухает , а хобби увлекся.
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638k
Alexey Berestenko 3 минуты назад

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19k
Luc72 2 часа назад
Там где стрелки выходят, можно было тоже кружок полупрозрачный сделать, тем более уже и почти готово было
, и подсветку, тогда и время было бы видно (хотя, его наверное и видно, глазами, при таком то освещении в комнате
, их чувствительность намного больше).
А автоматизировать подсветку... Самое подходящее тут - копеечный блок от светильника в подъезде, с фото и аудио датчиком, который днем не загорается, только в темноте, или на ик на движение(у меня такой в прихожей, у родителей прямо в выключателе).
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276
Трям 2 часа назад
Все было хорошо, но до первого видоса... Это писдец! Больше так не делай.
А еще... чисто для попробовать - погугли или поалиэкспресь "ambient light"
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1k
Eugene 2 часа назад
Ну дизайнер из тебя так себе. Нее, что то не смотрится с подсветкой. Да и пластик на дереве не фонтан. Надо было цифры из темного дерева клеить прям на поверхность. Смотрелось бы в сто раз круче.
В следующий раз затяни диск металической лентой по типу струбцины и пили или строгай сколько хочешь, ничего не лопнет.
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31k
Растрелли В.В. 2 часа назад
Ну, лучше хотя бы таким заниматься, чем бухать. Получилось правда не очень, но это ведь не цель
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978
Квантовый_Слесарь_82 3 часа назад
Даже я зайца поймал, когда часы включились.
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