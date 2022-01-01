Как позже выяснилось, мальчики сразу после рождения были отданы на усыновление в местное агентство. Казалось, воссоединение братьев - "хеппи энд" этой истории, однако на самом деле это только начало раскрытия огромного циничного эксперимента, проводившегося на людях.



Журналистам показалось странным, что агентство по усыновлению решило разделить братьев и отдать их в разные семьи. Сама организация объясняла это тем, что они хотели, чтобы внимание в новых семьях не разделялось сразу на троих детей, а каждому ребенку было бы уделено максимум внимания и любви. Сомнения в правдивости этих слов зародилось у журналистов, когда те обратили внимание на некоторые закономерности.



Так, например, во всех трех семьях, в которые были отданы мальчики, уже были до этого другие приемные дети - у каждого из братьев были сестры, которые были примерно на два года их старше. При этом Роберт был отдан на усыновление в состоятельную семью - его приемный отец был доктором, а мать - юристом. Эдди попал в семью среднего класса: его отец был учителем. Девид же оказался усыновлен обычной рабочей семьей, которая проживала в достаточно бедном районе Квинс.



Далее, в разговоре с родителями всех троих детей выяснилось, что все они раз в год являлись в агенство, где отвечали на множество вопросов, а сами дети проходили многочисленные тесты. По сути, сами того не зная, все три семьи приняли участие в социальном эксперименте, о котором они даже не догадывались. Экспериментом руководил доктор Питер Нойбауэр, психоаналитик, который заведовал центром Развития Ребенка в Манхеттене. Его целью было выяснить, что же в большей мере влияет на личность ребенка - гены или воспитание. В свое время его эксперимент был финансирован Американским национальным Институтом Здоровья при участии агентства по усыновлению.



За приемными детьми, которые стали частью эксперимента, в том числе за Робертом, Эдди и Девидом, постоянно следили, снимали на видео их жизнь, запечатлевали с какими игрушками дети играют, как реагируют, как взаимодействуют с семьей и друзьями. Иногда исследователи даже навещали детей в их собственных домах, хотя так никогда и не раскрыли ни родителям, ни самим "подопытным" о настоящей цели своих визитов.



По сегодняшим меркам такой эксперимент считается по крайней мере неэтичным. Психолог, которая тогда рекоммендовала разлучать братьев и сестер при усыновлении и удочерении подтверждает: "В те дни мы играли в Бога. Но мы делали то, что считали правильным." Известно, что в том эксперименте участвовали не только эти тройняшки, но еще несколько пар близнецов. Однако данные, кем являются эти дети, увы, отсутствуют - агентство наотрез отказалось предоставлять какую-либо информацию.



Несмотря на то, что эксперимент был проведен с нарушением прав человека, специалисты соглашаются, что его результаты могли бы значительно продвинуть науку в плане раскрытия, что же все-таки формирует личность: наследственность или окружение. Однако исследование Нойбауэра, в котором участвовали братья, до сих пор не было опубликовано целиком: учёный сдал его в архив, бумаги хранятся в Йельском университете, а доступ к ним ограничен до 2065 года. Некоторые результаты эксперимента он озвучил в книге «След природы: генетические основы личности» в 1990 году и статье в 1986 году.



Психологи сетуют на то, что подобные эксперименты очень сильно влияют на эмоциональное состояние участников. Близнецов нельзя разлучать, считают они. И действительно, в случае с Робертом, Эдди и Дэвидом, история закончилась довольно трагически. 20 лет жизни вдали друг от друга не прошли бесследно. В процессе управления рестораном близнецы выяснили, что не могут договориться про разделение ответственности в бизнесе. Имея много общих черт, им определенно не хватало умения понимать, что несмотря на потрясающую похожесть друг на друга, они все же совершенно разные люди.

Один за другим они бросили ресторанный бизнес и занялись совершенно другими делами. Эдди впал в депрессию и в возрасте 33 лет покончил жизнь самоубийством, оставив после себя жену с маленькой дочерью. Оставшиеся браться стали замечать у себя серьезные проблемы с психикой, возможно, наследственного характера. Однако никаких данных о генетических болезнях в их семье, увы, не осталось.



Роберт называет этот эксперимент "настоящим кошмаром, все равно что это делали нацисты," подразумевая опыты, которые проводились в Аушвице под руководством доктора Менгеле. Сейчас браться 56 лет. Никто так перед ними не извинился. "Они обращаются с нами, как с участниками эксперимента", - говорит Девид. - "Но мы не участники. Мы жертвы".



Об этой истории был снят документальный фильм "Three Identical Strangers" .