К чему в итоге пришли, мы видим сейчас. Десятикратный рост цен на газ, закрытие многих предприятий в Евросоюзе — это вот оно, следствие историй про «углеродный след».

Ранее исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина заявила, что мясная промышленность создаёт дополнительный углеводородный след. По её словам, животноводческие заводы загрязняют атмосферу больше транспорта. Она отметила, что животные стали распространителями коронавируса, что вызвано антибиотиками, которыми их кормят.



Поэтому защитники животных и веганы направили письмо в Минэкономразвития с предложением ввести особые правила для производителей мяса. Активисты предложили последовать примеру других стран, где собираются ввести для производителей мяса специальный налог.



В ответ глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что глупости комментировать не будет.



«В то время как страна каждый день спрашивает Министерство экономического развития, что будет с ценами на мясо, не дай бог, они поднимутся, потому как покупательная способность населения не растёт, люди предлагают поднять цены. Пусть они сначала обоснуют сначала свои хотелки. А я предлагаю поднять налоги на горох», — пошутил Юшин.



Он считает, что в «Вите» «люди ерундой занимаются», так как веганы составляют меньше 2% населения страны. А остальное население России вряд ли готово платить за мясо больше.