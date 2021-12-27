Защитники животных пытаются продавить в России введение налога на мясо. Полагаю, государство должно начинать с этим бороться прямо сейчас. Сегодня разговоры про налог на мясо, завтра — полнейший BLM с LGTV, приправленный уничтожающим промышленность зеленобесием. На Западе тоже всё начиналось совершенно невинно.
К чему в итоге пришли, мы видим сейчас. Десятикратный рост цен на газ, закрытие многих предприятий в Евросоюзе — это вот оно, следствие историй про «углеродный след».
Ранее исполнительный директор Союза производителей продукции на растительной основе Валерия Родина заявила, что мясная промышленность создаёт дополнительный углеводородный след. По её словам, животноводческие заводы загрязняют атмосферу больше транспорта. Она отметила, что животные стали распространителями коронавируса, что вызвано антибиотиками, которыми их кормят.
Поэтому защитники животных и веганы направили письмо в Минэкономразвития с предложением ввести особые правила для производителей мяса. Активисты предложили последовать примеру других стран, где собираются ввести для производителей мяса специальный налог.
В ответ глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что глупости комментировать не будет.
«В то время как страна каждый день спрашивает Министерство экономического развития, что будет с ценами на мясо, не дай бог, они поднимутся, потому как покупательная способность населения не растёт, люди предлагают поднять цены. Пусть они сначала обоснуют сначала свои хотелки. А я предлагаю поднять налоги на горох», — пошутил Юшин.
Он считает, что в «Вите» «люди ерундой занимаются», так как веганы составляют меньше 2% населения страны. А остальное население России вряд ли готово платить за мясо больше.
Источник:
Понравилось82
Источник:
Защитники животных пытаются продавить в России введение налога на мясо. Полагаю, государство должно начинать с этим бороться прямо сейчас. Сегодня разговоры про налог на мясо, завтра — полнейший...
Она дура.
Одни только болота по всему миру выдают такой углеродный след, что коровам срать не одну сотню лет.
Поголовье крупного рогатого скота
по странам мира, 2005 г., тыс. голов
Бразилия 207 000
Индия 185 000
Китай 115 230
США 95 848
Аргентина 50 768
Судан 40 468
Эфиопия 38 500
Мексика 31 800
Австралия 27 782
Колумбия 25 699
Бангладеш 24 500
Пакистан 24 200
Россия 22 988
Как бэ картина показывает, что России бы увеличить численность, а не убивать совсем.
Или я что-то в экономике не понимаю?
Типа логика такая: что мертво умереть не может что ли?