Новогодняя ночь в стиле 90-х

657
1
8
Подборка новогодних передач, которые скрашивали жизнь в лихие девяностые. Хотите окунуться в атмосферу десятилетия распада? Тогда это этот пост для вас.
2.
Новогодний "Голубой огонек"-1990. Часть 1.
3.
Новогодний "Голубой огонек" - 1990. Часть 2
4.
Голубой огонек, 1994 г.
5.
Новогодняя ночь на РТР, 1995 г.
6.
Старые песни о главном - 2 (1996-1997)
7.
Старые песни о главном 3, 1997-1998 гг.
8.
Новогодняя ночь в опере, НТВ, 1998 г.
9.
Новогодняя ночь на ОРТ, 1999 г.
10.
Пост для тех, кто хочет окунуться в атмосферу восьмидесятых.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мастерим новогоднюю открытку своими руками
- Если человек идиот, то это надолго
- Подборка оригинальных игр и конкурсов для взрослых и детей
- Зрелищное поздравление с Китайским Новым годом от учеников шаолиньской школы боевых искусств
- Изобретатели собрали праздничную пушку, которая "наряжает" ёлку за 30 секунд
19
Понравилось19
Новости партнёров