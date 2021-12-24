Новогодняя ночь в стиле 80-х

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Самое неоднозначное время для советских граждан... Перестройка, антиалкогольная кампания, окончание Холодной войны, первый телемост между СССР и США. Этот пост поможет погрузиться в атмосферу восьмидесятых годов.
2.
Концертная программа Новогоднего "Голубого огонька". Часть 1 (1980)
3.
Концертная программа Новогоднего "Голубого огонька". Часть 2 (1980)
4.
Новогодний "Голубой огонёк" 1981/82
5.
Новогодний "Голубой огонек" 1982/83
6.
"Новогодний аттракцион", 1983 г.
7.
"Новогодний аттракцион", 1984 г.
8.
"Новогодняя кинопанорама", 1984 г.
9.
"Новогодний огонек", 1984/1985 г.
10.
Новогодний "Голубой огонёк" - 1985/86 год
11.
Новогодний "Голубой огонек" - 1986/87г.
12.
Новогодний "Голубой огонек" - 1987/88
13.
Новогодний "Голубой огонек". Поздравляет Останкино! 1988/89 год
14.
Пост для тех, кто хочет окунуться в атмосферу семидесятых.
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