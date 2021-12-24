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Новогодняя ночь в стиле 80-х

Новогодняя ночь в стиле 80-х (1 фото + 12 видео)

Автор:
24 декабря 2021 11:01
Сообщество : СССР
Метки: СССР   восьмидесятые   новогодняя ночь   новый год   ностальгия   праздники   тематический Новый год   
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Самое неоднозначное время для советских граждан... Перестройка, антиалкогольная кампания, окончание Холодной войны, первый телемост между СССР и США. Этот пост поможет погрузиться в атмосферу восьмидесятых годов.

14.

Пост для тех, кто хочет окунуться в атмосферу семидесятых.

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Метки: СССР   восьмидесятые   новогодняя ночь   новый год   ностальгия   праздники   тематический Новый год   
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