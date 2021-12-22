9500 гвоздик товарищу Сталину

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В Москве вчера прошла очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". В рамках очередной, уже 23-й по счету акции на собранные гражданами средства (всего было собрано 309 000 рублей) на могилу товарища Сталина было возложено 9500 алых гвоздик.
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Этим фото лет 15 как минимум.
Надо полагать, это тысячи благодарных потомков?
А где позвольте спросить вся компартия в полном составе?