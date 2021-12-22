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9500 гвоздик товарищу Сталину

9500 гвоздик товарищу Сталину (12 фото)

Автор:
22 декабря 2021 19:11
Метки: Россия   картинки   сталин   
452
12
В Москве вчера прошла очередная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". В рамках очередной, уже 23-й по счету акции на собранные гражданами средства (всего было собрано 309 000 рублей) на могилу товарища Сталина было возложено 9500 алых гвоздик.
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Метки: Россия   картинки   сталин   
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26  комментариев
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147
Артур Котовой 3 часа назад
Сталину памятники нельзя, общество поделится. А Ельцин центр это норм, всё рады. Ага, угу. А уж Сталин был эффективней Ельцина в сотни раз.
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109k
Барон Мюнхгаузен. Минуту назад
Ты каждый год будешь один и тот же пост выкладывать?
Этим фото лет 15 как минимум.
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634
ЛикБез 7 минут назад
Сколько ЛЕТ этому тексту и этим картинкам????
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7k
Погулять вышел 9 минут назад
Продавцы гвоздик довольно потирают руки
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64k
Серпом по молоту. 54 минуты назад
Вообще то я Розы люблю.
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15k
uutb Час назад
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5k
rutt 2 часа назад
Ох как нечисть в коментах корёжет, любо-дорого смотреть как вам тошно от осознания его значимости для народа России. Вам-то такое признание и не снилось, через пару лет уж и передачки никто не отвезёт и на мост цветочек не положит.
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121k
DeOrio 2 часа назад

Надо полагать, это тысячи благодарных потомков?
А где позвольте спросить вся компартия в полном составе?

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31k
Растрелли В.В. 3 часа назад
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__ Растрелли В.В. 2 часа назад
Сам придумал?
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__ 3 часа назад
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Hunde Beißer2 3 часа назад
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__ parallax 2 часа назад
вот вот!
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Антиха́хел parallax 53 минуты назад
ооо, здесь ласковый, миролюбивый и послушный либерастишко?
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