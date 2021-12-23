Новогодняя ночь в стиле 60-х

Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка.

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2. Голубой огонёк 1962/1963 Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка. 2021-12-23T09:44:40+03:00

3. Голубой огонёк 1963/1964 Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка. 2021-12-23T09:44:40+03:00

4. Новогодняя ярмарка 1964 года Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка. 2021-12-23T09:44:40+03:00

5. 1965 Голубой огонек Часть 1: Новогодний календарь Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка. 2021-12-23T09:44:40+03:00

6. Голубой огонёк 1965: "В первый час" Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка. 2021-12-23T09:44:40+03:00

7. Голубой огонёк 1967/1968 Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка. 2021-12-23T09:44:40+03:00

8. Голубой огонёк 1968/1969 Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка. 2021-12-23T09:44:40+03:00