FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 164 поста • 115 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Новогодняя ночь в стиле 60-х

Новогодняя ночь в стиле 60-х (1 фото + 8 видео)

Автор:
23 декабря 2021 09:44
Сообщество : СССР
Метки: СССР   голубой огонёк   новогодняя ночь   праздники   тематический Новый год   шестидесятые   
863
1
8
Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: СССР   голубой огонёк   новогодняя ночь   праздники   тематический Новый год   шестидесятые   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
2
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Теперь испортить паспорт станет не так-то легко Как отмечали Новый год в СССР Как отмечали Новый год в СССР Советские открытки к 23 февраля Советские открытки к 23 февраля То, чего мы не знали о передаче "Голубой огонек": как раньше выглядела советская эстрада То, чего мы не знали о передаче "Голубой огонек": как раньше выглядела советская эстрада Как встречали Новый Год в разных городах мира. Репортаж из Instagram Как встречали Новый Год в разных городах мира. Репортаж из Instagram Как праздновали Новый год в 1950-х Как праздновали Новый год в 1950-х
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

32658



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
2
66
Ложкин для календаря Роскосмоса нарисовал котиков
Таёжное проклятие
2
130
Таёжное проклятие
Набирающие популярность в сообществах
Для беременных трансгендеров пока формы нет
0
6
Для беременных трансгендеров пока формы нет
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
0
16
13-летний британец сутки провисел на скале, чтобы помочь больным детям
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Теперь испортить паспорт станет не так-то легко
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо
0
0

Популярные теги
#фото#ватермарк#интересно#Россия#люди#кино#приколы#Ynews#аварии#дети
#Юмор#животные#история#СССР#автомобили#позитив#подборка#Жизнь#авто аварии#знаменитости
#прикол#факты#интересное#картинки#дтп#автомир#в мире#полиция#Реакция#истории

На что жалуетесь?

Вернуться