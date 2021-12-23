Новогодняя ночь в стиле 60-х

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Если вы хотите окунуться в атмосферу шестидесятых, то данный пост как раз для вас. Лучшие праздничные передачи, выходившие в советский эфир полвека назад. Данный пост посвящён шестидесятым годам. Это были неплохие годы для человечества: первый полёт человека в космос, был продемонстрирован лазер, общественности представили первый светодиод, создали первый гормональный противозачаточный препарат, первую аудиокассету, были открыты радиопульсары, а в Советском Союзе стартовала седьмая пятилетка.
2.
Голубой огонёк 1962/1963
3.
Голубой огонёк 1963/1964
4.
Новогодняя ярмарка 1964 года
5.
1965 Голубой огонек Часть 1: Новогодний календарь
6.
Голубой огонёк 1965: "В первый час"
7.
Голубой огонёк 1967/1968
8.
Голубой огонёк 1968/1969
9.
Шлягеры шестидесятых
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