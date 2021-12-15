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Готовы проверить свои познания, связанные с Новым годом? Даже ребёнок сможет ответить верно на половину вопросов. А вы ответите?
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И любопытно (хотя и логично), что они не так уж далеко друг от друга (сравнительно недалеко).