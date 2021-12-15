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Праздник к нам приходит: тест про Новый год

Праздник к нам приходит: тест про Новый год

Автор:
15 декабря 2021 11:23
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: 1 января   Тесты   новогодние тесты   новый год   праздничные тесты   тест   
1158
1
Готовы проверить свои познания, связанные с Новым годом? Даже ребёнок сможет ответить верно на половину вопросов. А вы ответите?
В какой стране впервые стали отмечать Новый год 1 января?
1/8В какой стране впервые стали отмечать Новый год 1 января?

cdn.pixabay.com

В каком году начало нового календарного года было установлено именно 1 января?
2/8В каком году начало нового календарного года было установлено именно 1 января?

cdn.pixabay.com

Какая страна первой начинает отмечать Новый год?
3/8Какая страна первой начинает отмечать Новый год?

cdn.pixabay.com

В ночь с какого числа отмечают Старый Новый год?
4/8В ночь с какого числа отмечают Старый Новый год?

cdn.pixabay.com

При каком правителе России Новый год стали отмечать 1 января?
5/8При каком правителе России Новый год стали отмечать 1 января?

cdn.pixabay.com

Какое государство встречает Новый год 1 января позже прочих (из-за разницы в часовых поясах)?
6/8Какое государство встречает Новый год 1 января позже прочих (из-за разницы в часовых поясах)?

cdn.pixabay.com

Принятие какого календаря способствовало массовому переходу европейских стран на празднование Нового года 1 января?
7/8Принятие какого календаря способствовало массовому переходу европейских стран на празднование Нового года 1 января?

cdn.pixabay.com

В Древнем Риме 1 января было посвящено этому богу...
8/8В Древнем Риме 1 января было посвящено этому богу...

cdn.pixabay.com

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Метки: 1 января   Тесты   новогодние тесты   новый год   праздничные тесты   тест   
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17k
DeniZZka Час назад
Ниуэ... Вообще впервые услышал о существовании такой страны. )))
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Илья 12 минут назад
Я тоже раньше не слышал про Ниуэ и Кирибати.
И любопытно (хотя и логично), что они не так уж далеко друг от друга (сравнительно недалеко).
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