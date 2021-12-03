9 кругов ада по Данте. Описание устройства загробного мира

17.

Восьмой круг ада – каменный выступ в пропасти с десятью кольцевыми впадинами, которые как рвы окружают бездну в центре. Эта местность в аду называется Злые Щели. Сюда отправляются души обманщиков. Каждой из десяти каменных впадин восьмого круга соответствует по одному виду обмана.



==В первой круговой впадине наказываются соблазнители и сводники. Грешники бегут двумя встречными рядами, подгоняемые плетками бесов. В одном потоке двигаются обольстители, обманом соблазнявшие женщин для себя, в другом – сводники, которые обольщали и продавали женщин другим.

==Второй ров наполнен зловонным калом. В нем увязли льстецы, которые, хрюкая, скребутся и хлещут себя ладонями.

==В третью впадину отправляются святокупцы – духовные сановники, которые продавали или покупали священные чины и должности. В каменном дне рва высечены круглые ямы, в которых вверх ногами заключены грешники, а их стопы обжигаются пламенем.

==По четвертому рву неспешной процессией бредут, лишенные голоса, прорицатели, гадалки, колдуны, астрологи, предсказатели. Их головы усажены на тела задом на перед, так, что взоры, пытавшиеся заглянуть слишком далеко, теперь устремлены на пятки, а по спинам стекают молчаливые слезы.

==Пятый ров наполнен кипящей смолой, в которой несут наказание мздоимцы – взяточники. Впадину стерегут черные бесы с баграми и крюками, следящие, чтобы грешники не выныривали из смолы.

В круге пятой впадины бредут лицемеры в тяжелых, свинцовых мантиях, покрытых сверху позолотой. Там же к каменному дну пригвожден Каифа и все фарисеи, которые участвовали в казни Христа. Все грешники в своих неподъемных одеждах проходят по их телам.

==Седьмой ров наполнен клубками змей, которые обвивают, душат и жалят виновных за воровство. От укусов змей души воров истлевают в пепел, из которого снова восстают, либо сами превращаются в змееподобных чудовищ, сливаясь телами с другими грешниками.

==В восьмом рве наказываются лживые, лукавые советчики. Каждый грешник заключен внутри пламени, в котором вечно горит.

==В девятую впадину попадают зачинщики вражды. Они бредут окровавленные и изувеченные по кругу. Черный демон ножами рассекает и рубит их тела, не пропуская ни одного грешника. Пройдя круг, их раны заживают, пока демон опять не изувечит их.

В последнем кольце восьмого круга лжецов от болезней мучаются поддельщики. Люди, выдававшие себя за других обессилены и страдают зудом, раздирая кожу и плоть, фальшивомонетчики раздуваются от водянки, клеветники страдают от лихорадки и мигреней.