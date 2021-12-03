9 кругов ада по Данте. Описание устройства загробного мира

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Итальянский поэт и богослов Данте Алигьери в своей поэме «Божественная комедия» описал подробное устройство загробного мира. После смерти грешники попадают на один из 9 кругов ада по Данте, где несут вечное наказание, не надеясь на помилование. Мертвые души распределяются по уровням кругов ада в зависимости от тяжести своих прегрешений.
1.
Ад что это?
Поэма вобрала в себя всю религиозную мораль и представления о жизни после смерти средневекового христианства. Герой произведения – сам Данте, отправляется в путь к Раю, но прежде ему надо пройти через Ад и Чистилище.
==Ад описывается как немыслимая пропасть, сужающаяся к центру Земли. Нисхождение в ад происходит по уровням – девяти концентрическим кругам, на каждом из которых отбывают свое вечное наказание грешники.
==Ад описывается как немыслимая пропасть, сужающаяся к центру Земли. Нисхождение в ад происходит по уровням – девяти концентрическим кругам, на каждом из которых отбывают свое вечное наказание грешники.
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3.
Зачем нужны круги ада
9 кругов ада по Данте соответствуют девяти главным грехам, на каждый из которых отводится свое наказание. В верхние уровни попадают люди, совершившие меньшие провинности, в нижний ад спускаются с тяжкими грехами, а на самом дне ада закован Дьявол.
==Через ад протекает река, которая берет начало из рыдающих глаз библейского старца–истукана, его слезы являются средоточием мирового зла. Река стекает по всем девяти кругам и на каждом круге меняет свой вид и название, превращаясь у центра земли в ледяное озеро.
==Через ад протекает река, которая берет начало из рыдающих глаз библейского старца–истукана, его слезы являются средоточием мирового зла. Река стекает по всем девяти кругам и на каждом круге меняет свой вид и название, превращаясь у центра земли в ледяное озеро.
4.
На каждом уровне следит страж
На каждому уровне за грешниками следит страж. Стражи описываются чудовищными и свирепыми, они с жадностью и злостью принимают души грешников, отправляют их на вечные страдания. Души будут нести свои мучения без всякой надежды на прощение до наступления Страшного суда. Тогда они вернутся в плотские оболочки, восстанут из могил и после свершения суда их страдания приумножаться
5.
1 круг ада: безгрешные нехристиане, вечная печаль
В преддверии в криках и стонах блуждают бесчисленные толпы душ, которых отвергли Рай и Чистилище, но и не принял Ад. За жизнь они не совершили никаких важных земных дел, за которые их можно осудить, не отличились ни благодетелью, ни грехом. Эти души страдают от того, что нигде в загробном мире им нет места. С ними бродят ангелы, которые во время восстания Люцифера не поддержали Бога и не приняли сторону падших, пытаясь придерживаться середины.
6.
Страж Харон
Чтобы попасть в первый круг, мертвые души переправляются через реку Ахерон. Грешников на своей ладье перевозит древний старик Харон с горящим взглядом – страж первого круга.
=Переплыв реку, грешники попадают в Лимб. Сюда отправляются добродетельные, но некрещеные души, атеисты, ученые и мыслители, невинные люди, жившие до прихода Христа, благодетели, исповедующие другие религии, младенцы, умершие без обряда крещения. Мертвые здесь не несут жестоких наказаний, но бесконечно пребывают в безвольной скорби и печали. Здесь же находились ветхозаветные праведники, которых потом вывел в Рай Иисус.
=Переплыв реку, грешники попадают в Лимб. Сюда отправляются добродетельные, но некрещеные души, атеисты, ученые и мыслители, невинные люди, жившие до прихода Христа, благодетели, исповедующие другие религии, младенцы, умершие без обряда крещения. Мертвые здесь не несут жестоких наказаний, но бесконечно пребывают в безвольной скорби и печали. Здесь же находились ветхозаветные праведники, которых потом вывел в Рай Иисус.
7.
2 круг ада: похоть, пытка ураганом. Страж Минос
У входа во второй круг души мертвых встречает страж Минос – при жизни критский справедливый царь-судья. После смерти он был обращен в беса и отправлен в ад допрашивать и судить, распределяя грешников по девяти кругам. Оскалившись, он выслушивает каждую прибывшую душу и устанавливает наказание, обвивая свой длинный хвост вокруг нее столько раз, на сколько кругов ей предстоит спуститься.
==Во второй круг попадают люди, которые при жизни неудержимо предавались плотским наслаждениям и вожделению. Здесь страдают мужчины и женщины, прожившие жизнь в разврате, прелюбодействе, похоть и влечение для которых были превыше морали и добродетели. Толпы душ бесконечно терзаются ураганным ветром. Они крутятся, вьются в холодной буре, с криками и стонами бьются о скалы, на которых восседает Минос.
==Во второй круг попадают люди, которые при жизни неудержимо предавались плотским наслаждениям и вожделению. Здесь страдают мужчины и женщины, прожившие жизнь в разврате, прелюбодействе, похоть и влечение для которых были превыше морали и добродетели. Толпы душ бесконечно терзаются ураганным ветром. Они крутятся, вьются в холодной буре, с криками и стонами бьются о скалы, на которых восседает Минос.
8.
3 круг ада: чревоугодие гниение под дождем, солнцем. Страж Цербер.
В третьем круге страдают осужденные за обжорство, жадность к пище. Хранитель обители чревоугодников – злобный, трехголовый пес Цербер с человеческими когтистыми руками. Его косматая борода измазана черным жиром, три пасти рвут, грызут и терзают мертвых.
==Здесь стеной льет вечный ледяной дождь, смешанный с градом, снегом и гноем. Грешники нескончаемыми грядами лежат и ворочаются в гниющей топи. Всюду разносится вой и стенания, души пытаются прикрыть спины и лица от дождя, утопая в грязи. В вечном гниении они потеряли свой облик, ослепли, превратились в тени, смешанные с грязью и дождем. Громадный бес–страж не замолкая лает на осужденных, которые мечтают оглохнуть.
==Здесь стеной льет вечный ледяной дождь, смешанный с градом, снегом и гноем. Грешники нескончаемыми грядами лежат и ворочаются в гниющей топи. Всюду разносится вой и стенания, души пытаются прикрыть спины и лица от дождя, утопая в грязи. В вечном гниении они потеряли свой облик, ослепли, превратились в тени, смешанные с грязью и дождем. Громадный бес–страж не замолкая лает на осужденных, которые мечтают оглохнуть.
9.
4 круг ада: скупость и расточительство, вечный спор. Страж Плутос.
Четвертый круг – пристанище душ, осужденных за неумение распоряжаться деньгами. Тут за противоположные грехи несут наказание расточители и скупцы. Их охраняет Плутос, который был когда-то богом богатства на греческом Олимпе, а затем низвергнут в ад и обращен в беса.
===На входе Плутос встречает всех хриплыми угрозами. В этом круге транжиры и скупердяи обречены на вечное противостояние. От порочной жизни лица их стали не узнаваемы. Они бредут с воплями в громадном круговороте, толкая перед собой тяжелые глыбы. Толпы сталкиваются друг с другом в коротком бою и разбредаются в противоположные стороны. Выкрикивая на ходу и продолжая перебранку, грешники доходят до противоположной точки полукруга, снова вступают в драку. Так они движутся по кругу, толкают тяжести, сшибаясь в схватку и бесконечно споря.
===На входе Плутос встречает всех хриплыми угрозами. В этом круге транжиры и скупердяи обречены на вечное противостояние. От порочной жизни лица их стали не узнаваемы. Они бредут с воплями в громадном круговороте, толкая перед собой тяжелые глыбы. Толпы сталкиваются друг с другом в коротком бою и разбредаются в противоположные стороны. Выкрикивая на ходу и продолжая перебранку, грешники доходят до противоположной точки полукруга, снова вступают в драку. Так они движутся по кругу, толкают тяжести, сшибаясь в схватку и бесконечно споря.
10.
5 круг ада: гнев и уныние, драка в грязном болоте.
В пятый круг стекает бурный ручей с багрово–черными водами и разливается в широкое Стигийское болото. Болото простирается до каменных стен города Дита, откуда за душами на челне выплывает перевозчик Флегий – страж пятого круга. Флегий – сын бога Ареса, греческий царь жестокого племени грабителей, был обращен в беса и низвергнут в ад.
11.
Пятый круг ада
В темном омуте не переставая дерутся осужденные за несдержанность в гневе. Увязшие нагие грешники, захлебываясь тиной, рвут друг друга в клочья, в свирепом гневе бьются ногами и головами. В дно болота втоптаны души, настолько глубоко затаившие в себе ненависть, что способны только на уныние, лень и вялую скуку. Утопленные в темных водах, они заметны только по пузырям воздуха, которые поднимаются от их вздохов.
===9 кругов ада по Данте разделяются на верхний и нижний ад. Пятым кругом завершается верхний, где мучаются души, повинные в грехах несдержанности.
===9 кругов ада по Данте разделяются на верхний и нижний ад. Пятым кругом завершается верхний, где мучаются души, повинные в грехах несдержанности.
12.
6 круг ада: распространение ложных учений, раскаленные могилы. Стены города Дита.
С шестого круга открывается нижний ад тяжких прегрешений. На этом уровне стоят стены города Дита. За ними видны городские башни, освещенные багряным пламенем адского огня. Вход охраняют сотни падших ангелов – соратники Люцифера. Над стенами летают три бледных, свирепых и кровавых Фурии с клубками змей вместо волос: Тисифона – Мстящая, Мегера – Ненавидящая, Алекто – Безжалостная. По их призыву появляется Медуза* Горгона, взглядом оборачивающая в камень.
13.
За воротами крепостных стен находится некрополь с горящими могилами. Все надгробия раскрыты и в раскаленных ямах страдают еретики, последователи ложных учений.
==Шестой круг завершается скалами и глубоким обрывом, из которого доносится едкое зловоние.
==Шестой круг завершается скалами и глубоким обрывом, из которого доносится едкое зловоние.
14.
7 круг ада: тираны, садисты, самоубийцы, три пояса наказания.
Спуск в седьмой круг пролегает по скалам. Его охраняет Минотавр – чудовище с головой быка и человеческим телом. Здесь расположен красный город Дит, в котором несут наказание насильники. Седьмой круг разделен на три пояса по видам насилия, совершенного грешниками.
15.
Страж Минотавр.
По первому поясу течет кровавый, кипящий поток Флегетон. В нем варятся заживо тираны, деспоты, завоеватели и люди, совершившие насилие над ближним или его достоянием. Вдоль берегов носятся толпы кентавров, которые пускают стрелы в тех, кто выныривает из потока.
=Во второй пояс отправляются души, совершившие насилие над собой или своим достоянием – самоубийцы, азартные игроки, моты и расточители. Души самоубийц после суда Миноса семенами падают в седьмой круг и прорастают там, превращаясь в деревья. Лес самоубийц терзают гарпии – птицы с когтистыми лапами и женскими лицами. Они рвут листья деревьев, ломают ветви. Из трещин и обломов сочится кровь, деревья стонут от боли. Нагие души игроков и расточителей гоняют по лесу и разрывают на куски стаи черных псов.
=Третий пояс – выжженная пустыня, в которой мучаются души, совершившие насилие над божественным. Под огненным дождем в песках лежат навзничь богохульники, сидят съежившись ростовщики, снуют содомиты и нарушители естественного порядка.
=Из леса самоубийц вытекает кровавым ручьем Флегетон, течет сквозь пески раскаленной пустыни и обрушивается водопадом с обрыва.
=Во второй пояс отправляются души, совершившие насилие над собой или своим достоянием – самоубийцы, азартные игроки, моты и расточители. Души самоубийц после суда Миноса семенами падают в седьмой круг и прорастают там, превращаясь в деревья. Лес самоубийц терзают гарпии – птицы с когтистыми лапами и женскими лицами. Они рвут листья деревьев, ломают ветви. Из трещин и обломов сочится кровь, деревья стонут от боли. Нагие души игроков и расточителей гоняют по лесу и разрывают на куски стаи черных псов.
=Третий пояс – выжженная пустыня, в которой мучаются души, совершившие насилие над божественным. Под огненным дождем в песках лежат навзничь богохульники, сидят съежившись ростовщики, снуют содомиты и нарушители естественного порядка.
=Из леса самоубийц вытекает кровавым ручьем Флегетон, течет сквозь пески раскаленной пустыни и обрушивается водопадом с обрыва.
16.
8 круг ада: обманщики, 10 каменных рвов.
Спуск в темную пропасть, где находится восьмой круг, охраняет Герион – крылатый великан, олицетворяющий порок обмана. Его лицо приветливо и привлекательно, туловище покрыто пятнами и узорами, на лапах острые когти, а длинный змеиный хвост заканчивается отравленным жалом.
17.
Страж Герион.
Восьмой круг ада – каменный выступ в пропасти с десятью кольцевыми впадинами, которые как рвы окружают бездну в центре. Эта местность в аду называется Злые Щели. Сюда отправляются души обманщиков. Каждой из десяти каменных впадин восьмого круга соответствует по одному виду обмана.
==В первой круговой впадине наказываются соблазнители и сводники. Грешники бегут двумя встречными рядами, подгоняемые плетками бесов. В одном потоке двигаются обольстители, обманом соблазнявшие женщин для себя, в другом – сводники, которые обольщали и продавали женщин другим.
==Второй ров наполнен зловонным калом. В нем увязли льстецы, которые, хрюкая, скребутся и хлещут себя ладонями.
==В третью впадину отправляются святокупцы – духовные сановники, которые продавали или покупали священные чины и должности. В каменном дне рва высечены круглые ямы, в которых вверх ногами заключены грешники, а их стопы обжигаются пламенем.
==По четвертому рву неспешной процессией бредут, лишенные голоса, прорицатели, гадалки, колдуны, астрологи, предсказатели. Их головы усажены на тела задом на перед, так, что взоры, пытавшиеся заглянуть слишком далеко, теперь устремлены на пятки, а по спинам стекают молчаливые слезы.
==Пятый ров наполнен кипящей смолой, в которой несут наказание мздоимцы – взяточники. Впадину стерегут черные бесы с баграми и крюками, следящие, чтобы грешники не выныривали из смолы.
В круге пятой впадины бредут лицемеры в тяжелых, свинцовых мантиях, покрытых сверху позолотой. Там же к каменному дну пригвожден Каифа и все фарисеи, которые участвовали в казни Христа. Все грешники в своих неподъемных одеждах проходят по их телам.
==Седьмой ров наполнен клубками змей, которые обвивают, душат и жалят виновных за воровство. От укусов змей души воров истлевают в пепел, из которого снова восстают, либо сами превращаются в змееподобных чудовищ, сливаясь телами с другими грешниками.
==В восьмом рве наказываются лживые, лукавые советчики. Каждый грешник заключен внутри пламени, в котором вечно горит.
==В девятую впадину попадают зачинщики вражды. Они бредут окровавленные и изувеченные по кругу. Черный демон ножами рассекает и рубит их тела, не пропуская ни одного грешника. Пройдя круг, их раны заживают, пока демон опять не изувечит их.
В последнем кольце восьмого круга лжецов от болезней мучаются поддельщики. Люди, выдававшие себя за других обессилены и страдают зудом, раздирая кожу и плоть, фальшивомонетчики раздуваются от водянки, клеветники страдают от лихорадки и мигреней.
==В первой круговой впадине наказываются соблазнители и сводники. Грешники бегут двумя встречными рядами, подгоняемые плетками бесов. В одном потоке двигаются обольстители, обманом соблазнявшие женщин для себя, в другом – сводники, которые обольщали и продавали женщин другим.
==Второй ров наполнен зловонным калом. В нем увязли льстецы, которые, хрюкая, скребутся и хлещут себя ладонями.
==В третью впадину отправляются святокупцы – духовные сановники, которые продавали или покупали священные чины и должности. В каменном дне рва высечены круглые ямы, в которых вверх ногами заключены грешники, а их стопы обжигаются пламенем.
==По четвертому рву неспешной процессией бредут, лишенные голоса, прорицатели, гадалки, колдуны, астрологи, предсказатели. Их головы усажены на тела задом на перед, так, что взоры, пытавшиеся заглянуть слишком далеко, теперь устремлены на пятки, а по спинам стекают молчаливые слезы.
==Пятый ров наполнен кипящей смолой, в которой несут наказание мздоимцы – взяточники. Впадину стерегут черные бесы с баграми и крюками, следящие, чтобы грешники не выныривали из смолы.
В круге пятой впадины бредут лицемеры в тяжелых, свинцовых мантиях, покрытых сверху позолотой. Там же к каменному дну пригвожден Каифа и все фарисеи, которые участвовали в казни Христа. Все грешники в своих неподъемных одеждах проходят по их телам.
==Седьмой ров наполнен клубками змей, которые обвивают, душат и жалят виновных за воровство. От укусов змей души воров истлевают в пепел, из которого снова восстают, либо сами превращаются в змееподобных чудовищ, сливаясь телами с другими грешниками.
==В восьмом рве наказываются лживые, лукавые советчики. Каждый грешник заключен внутри пламени, в котором вечно горит.
==В девятую впадину попадают зачинщики вражды. Они бредут окровавленные и изувеченные по кругу. Черный демон ножами рассекает и рубит их тела, не пропуская ни одного грешника. Пройдя круг, их раны заживают, пока демон опять не изувечит их.
В последнем кольце восьмого круга лжецов от болезней мучаются поддельщики. Люди, выдававшие себя за других обессилены и страдают зудом, раздирая кожу и плоть, фальшивомонетчики раздуваются от водянки, клеветники страдают от лихорадки и мигреней.
18.
9 круг ада: предатели, вечная мерзлота.
9 кругов ада по Данте нисходят к ледяному озеру Коцит, куда отправляются души предателей, обманувшие доверившихся им людей.
==На спуске в темный колодец девятого круга закованы гиганты–богоборцы, пытавшиеся захватить Небо, за что и были свергнуты под землю.
==На спуске в темный колодец девятого круга закованы гиганты–богоборцы, пытавшиеся захватить Небо, за что и были свергнуты под землю.
19.
Озеро Коцит.
Ледяная поверхность озера состоит из четырех сужающихся колец, в которые по шею вмерзли грешники. Их лица обезображены холодом и устремлены вниз.
==Пояс Каина – души предателей и убийц родственников.
==Пояс Антерона – изменники родины, предатели единомышленников.
==Пояс Толомея – предатели и убийцы друзей, близких, разделивших с ними трапезу.
==Пояс Иуды – души, предавшие своих покровителей и заступников.
Центр озера – это центр Вселенной и девяти кругов ада. Здесь по пояс в лед закован Дьявол, который охраняет проход в Чистилище. Данте описывает его с тремя лицами и шестью крыльями. Из глаз Люцифера льются слезы, замораживающие озеро Коцит. Три его пасти грызут трех грешников – предателей человеческого и божественного величия: Иуду, Брута и Кассия.
==Пояс Каина – души предателей и убийц родственников.
==Пояс Антерона – изменники родины, предатели единомышленников.
==Пояс Толомея – предатели и убийцы друзей, близких, разделивших с ними трапезу.
==Пояс Иуды – души, предавшие своих покровителей и заступников.
Центр озера – это центр Вселенной и девяти кругов ада. Здесь по пояс в лед закован Дьявол, который охраняет проход в Чистилище. Данте описывает его с тремя лицами и шестью крыльями. Из глаз Люцифера льются слезы, замораживающие озеро Коцит. Три его пасти грызут трех грешников – предателей человеческого и божественного величия: Иуду, Брута и Кассия.
21.
* Медуза признана судом России иноагентом
Авторский пост
Метки: dante загробный мир круги ада
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Иными словами тут должны варится все, кто против :))