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9 кругов ада по Данте. Описание устройства загробного мира

9 кругов ада по Данте. Описание устройства загробного мира (20 фото)

Автор:
03 декабря 2021 19:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: dante   загробный мир   круги ада   
917
20
Итальянский поэт и богослов Данте Алигьери в своей поэме «Божественная комедия» описал подробное устройство загробного мира. После смерти грешники попадают на один из 9 кругов ада по Данте, где несут вечное наказание, не надеясь на помилование. Мертвые души распределяются по уровням кругов ада в зависимости от тяжести своих прегрешений.
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21.

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Метки: dante   загробный мир   круги ада   
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22  комментария
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36k
Александр 3 часа назад
А еще прикольно то, что дбявол не грешен, он только наказывает грешников. Даже в библии убивал людей только бог, дьявола в классической библии вообще нет. Возможно поэтому дьявол плачет в центре ада, он ненавидит узурпатора, которому кланяются миллионы за свои мучения?
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11k
geminisf 2 часа назад
Вы серьёзно?!
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12k
Алекс 2 часа назад
Габриэль Гарсиа Маркес. Любовь во время чумы

Я не верю в Бога, но я его боюсь.
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Как можно верить в то, чего не видел? "поживем"- узнаем потом...
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−1
Александр Александр Сучков 2 часа назад
Вы когда-нибудь видели свой мозг?
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25k
Батончик с маком 2 часа назад
Походу во втором круге вечные свингерские вечеринки.
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3k
Tuskub 2 часа назад
Данте Алигьери признали бы счазз нарушителем ст .148 ))
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
интересные конкурсы)
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
В мире овердох"я религий. А может все попадут в ад религии мумба-юмба, потому что не причащались человечинкой ,не делали засушенных голов и ели священную пшеницу,есть которую- страшнейший смертный грех?)))
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14k
Nikita 3 часа назад
Классика. А мне понравилось, как изобразили Ад в сериале "Люцифр". Где каждый грешник находится в "своём мирке" и испытывает муки души....

Ссылка www.youtube.com
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55k
Dominus 3 часа назад
Да все это так и есть , остальное вам попы обьяснят )
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4k
Allmaster 3 часа назад
Сюда отправляются добродетельные, но некрещеные души, атеисты, ученые и мыслители, невинные люди, жившие до прихода Христа, благодетели, исповедующие другие религии, младенцы, умершие без обряда крещения.
Иными словами тут должны варится все, кто против :))
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36k
Александр 3 часа назад
Очень классно ад Данте интерпретировал Ефремов в своем рассказе Час Быка. Ад это наша жизнь господа.
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455
Mixan Александр 3 часа назад
В Аду живем это точно ,этакое очищение ..Душа постоянно болит и ноет Хотя грехов совершил и не очень и много ,но все помню Прости Господи душу грешную
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