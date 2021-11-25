Преступник совершенно без национальности

Тут ещё важно знать, что это животное уже совершило много преступлений в Орловской области. Весной этого года он сбил росгвардейца, прибышего для задержания нарушителей общественного порядка на автозаправку. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Он даже был задержан и помещён в СИЗО, но потом почему-то отпущен под домашний арест. Почему? Потому что ситуация не была предана огласке и шерстяная рука смогла решить вопрос по тихому. А если бы этот скот был в СИЗО, то сейчас бы не изнасиловал девочку. Так же Аслаханов совершил множество административных правонарушений живя в Орле, в том числе распитие алкоголя в общественных местах. Так же, в феврале 2017 года он шёл по улице, увидел человека и решил завладеть его имуществом, после чего избил его и ограбил. Никакой реальной ответственности он за это не понёс.