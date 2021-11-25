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Преступник совершенно без национальности

Преступник совершенно без национальности (2 фото)

Автор:
25 ноября 2021 07:17
Метки: Преступность без национальности   горцы   поганая толерантность   
1070
2

В Орле 22.11.2021. уроженец Чечни Аслаханов Ислам, 1996 г.р., силой затащил ученицу 8 класса к себе в машину, где совершил по отношению к ребёнку насильственные действия сексуального характера. Девочка смогла убежать и рассказать родителям.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК РФ, Алеханов отправлен в СИЗО, но это ещё не всё, продолжение ниже.

Источник:

Метки: Преступность без национальности   горцы   поганая толерантность   
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14  комментариев
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59k
parallax Автор поста Час назад
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242
Vad 4 минуты назад
ну свое очко он приготовил для сокамерников...там такие статьи любят...будет жить "на вокзале", рядом с парашей...там таким и место...а лучше, конечно, расстрелять нахер...или смерть через тумба-юмба (из детского анекдота
)
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1k
Антон Штопаный 20 минут назад
Давайте честно. А много кто знает уроженцев этих республик с профессиями сварщик, токарь, оператор чпу,электрик, сантехник, программист или банковский к примеру работник. Думаю если есть такие то это единицы. А тогда что умеет эта нация ? Какое их предназначение на земле ? Как они зарабатывают, на что живут?
Уроженцы к примеру Армении или Азербайджана в основном занимаются торговлей. Не только, но в основном. А эти здесь чем занимаются?
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37k
Alex Полчаса назад
Ну и еб**льник. Черножопая обезьяна
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9k
Vacony 43 минуты назад
спасибо нашим защитникам, нас берегут ...*ирония..
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37k
Андрей 44 минуты назад
Если кто-то хочет не акцентировать внимания на национальности преступника, то у меня встрецное предложение. Интересно, это чеченец смог бы скажем в той же Чечне сбить на машине сотрудника элтного подразделения тоже чеченца? Смог бы избить и ограбить чеченца? Смог бы изнасиловать чеченского ребёнка? Интересно, что он ответит на эти вопросы. Думаю, что нет. А раз этот преступник у которого "нет национальности" выбирает свои жертвы по национальному признаку, значит плюс ко всем своим преступленияо он НАЦИОНАЛИСТ. И ко всем преступлениям надо ему добавлять срок и за национализм. И именно его национализм является первопричиной его преступлений, ведь если бы он жил в Чечне, то он бы таких преступлений никогда не совершил. И на самом деле кто-то поэтому и заговорил про то, чтобы перестать упоминать в СМИ национальность преступников, потому что прекрасно понимает, что первопричиной всех этих преступлений является национализм и ненависть и призрение к русскому народу.
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3k
Алексей (Виталич) 49 минут назад
Был такой орел лет 15 назад....творил выкрутасы...девченок молоденьких насиловал....сука,все сходило с рук....и вдруг резко пропал....нашли останки спустя какое то время...в выгребной яме туалета
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
25k
125k
Аааа 52 минуты назад
Чтобы убедиться в том, что у преступности нет национальности достаточно зайти на сайт Интерпола в раздел Wanted persons и в левой колонке в графе Nationality указать Russia

www.interpol.intwww.interpol.int
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4k
VL Час назад
мля
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8k
MihailoSerbiya Час назад
На лице сразу видно ето будущий конструктор ракет или квантовий механик.
Ссылка youtu.be
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parallax
Заглянул мимоходом
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