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Умер Игорь Савочкин

Умер Игорь Савочкин (3 фото)

Автор:
19 ноября 2021 15:08
Метки: актер   утрата   человек   
957
3
Хороший актёр и человек...Ему было всего 58 лет.

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Метки: актер   утрата   человек   
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8  комментариев
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8k
krivsan 4 часа назад
земля пухом,играл от души,всегда роли очень колоритные,соболезную
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107k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Уходят АКТЁРЫ, остаются петровы....
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23k
Ваня 3 часа назад
очень харизматичный актер был... аплодисменты артисту и светлая ему память...
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6k
hairov 3 часа назад
Жалко. Не старый еще был, много еще мог где сыграть. Вечная память.
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65k
Viktor 3 часа назад
А сегодня ещё и Нина Агапова покинула нас.

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4k
Unics 3 часа назад
Земля пухом..
И вновь уходят те кто играл как жил, потому и вызывали доверие и запоминались его роли. Одна роль в фильме Громовы, чего стоит.
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Yus 4 часа назад
Родным и близким соболезнования. Русофобу ГовноБиберу минус.
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10k
Мафусаил 5 часов назад
Эх мля, жаль, колоритная внешность у него конечно...Да и играл не плохо...(((
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