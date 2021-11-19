Умер Игорь Савочкин

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Хороший актёр и человек...Ему было всего 58 лет.
Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Работал в Театре на Покровке, а также в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс».
Среди наиболее фильмов с участием актера — «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием»,"Громовы" «Левиафан» и многие другие. Он также появлялся в сериалах «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод».
Авторский пост
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И вновь уходят те кто играл как жил, потому и вызывали доверие и запоминались его роли. Одна роль в фильме Громовы, чего стоит.